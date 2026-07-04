Đại diện UBND phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết sáng 4/7, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển từ trần lúc 9h18, hưởng thọ 81 tuổi.

Bà Ngô Thị Tuyển sinh năm 1946, quê tại phường Nam Ngạn, thị xã Thanh Hóa (nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa). Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, bà tham gia lực lượng dân quân tự vệ tiểu khu Nam Ngạn, trực tiếp chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng - một trong những mục tiêu trọng điểm mà không quân Mỹ liên tục tập trung đánh phá nhằm cắt đứt tuyến chi viện chiến lược từ miền Bắc vào miền Nam.

Anh hùng Ngô Thị Tuyển. Ảnh: CTV

Đặc biệt, trong hai ngày 3 và 4/4/1965, khu vực Nam Ngạn - Hàm Rồng hứng chịu nhiều đợt không kích dữ dội của không quân Mỹ. Trực tiếp tham gia chiến đấu trên trận địa, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển nhiều lần đối mặt với bom đạn, bị thương với tỷ lệ thương tật 44% nhưng vẫn kiên cường bám trụ.

Trong những hình ảnh tiêu biểu của cuộc chiến bảo vệ cầu Hàm Rồng, bà được biết đến với việc cùng lúc vác 2 hòm đạn nặng tổng cộng 98kg, dù khi đó bà chỉ nặng khoảng 42kg. Với sự hỗ trợ của đồng đội để đưa số đạn lên vai, bà đã vận chuyển vượt tuyến đê xuống tàu, kịp thời tiếp tế cho các trận địa bên bờ Bắc sông Mã.

Nữ dân quân Ngô Thị Tuyển năm 1965. Nguồn ảnh: Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, ngày 1/1/1967, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trở thành biểu tượng về lòng dũng cảm, ý chí kiên cường của lực lượng dân quân Thanh Hóa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.