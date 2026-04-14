Bộ Quốc phòng hôm nay đăng công khai danh sách 9 tập thể và 19 cá nhân được các đơn vị đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân thời kỳ kháng chiến, danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân.

Trong 14 cá nhân được đề nghị truy tặng có Đại úy Hoàng Cầm, nguyên Tiểu đội trưởng Nuôi quân, Đội phẫu thuật, Sư đoàn 308 (nay thuộc Quân đoàn 12).

Đại úy Hoàng Cầm sinh năm 1916 ở tỉnh Nam Định (cũ) nay là tỉnh Ninh Bình. Ông từng tham gia chiến dịch Biên giới 1949, chiến dịch Hoàng Hoa Thám 1951, sau đó là chiến dịch Hòa Bình.

Căn bếp Hoàng Cầm của Ban Tham mưu Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Ngô Hòa Nam - QĐND

Khi tham gia chiến dịch Hoàng Hoa Thám và chiến dịch Hòa Bình năm 1952, Hoàng Cầm chứng kiến cảnh đồng đội thương vong nhiều, một phần xuất phát từ việc khói bốc lên giữa rừng, khiến máy bay địch phát hiện, trút bom đạn xuống. Tổ anh nuôi của ông phòng tránh bằng cách chuyển sang nấu ăn ban đêm, khi máy bay địch tới thì dập lửa, dội nước, nhưng nhiều khi vẫn không tránh kịp.

Hoàng Cầm trăn trở ngày đêm, nghĩ phải làm một cái gì đó giúp giảm thương vong. Sau nhiều ngày nghiên cứu, vẽ sơ đồ và thử nghiệm, ông thành công sáng chế chiếc bếp có nhiều đường rãnh thoát khói, nối liền với lò, bên trên rãnh đặt những cành cây và phủ một lớp đất mỏng được tưới nước để giữ độ ẩm. Khói từ trong lò bếp bốc lên qua các đường rãnh chỉ còn là một dải hơi nước và tan nhanh khi rời khỏi mặt đất. Do đó, các anh nuôi có thể nấu bếp ban ngày, tránh bị máy bay phát hiện từ trên cao.

Hoàng Cầm được ra quân đầu năm 1959 với quân hàm thiếu úy. Ông mất năm 1996 tại Bệnh viện 108, hưởng thọ 80 tuổi. Sau ngày mất, ông được thăng quân hàm đại úy.

13 cá nhân khác được đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân gồm: ông Võ Trung Thành, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Liệt sĩ Nguyễn Công Mẹo, nguyên Chính trị viên phó Đại đội 1, Tiểu đoàn 16 Đặc công; ông Lâm Kiên Trì, nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Rạch Giá (nay là tỉnh An Giang); Liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh, nguyên Chính trị viên, Đại đội địa phương quân, Quân khu 9; Trung tá Trần Xanh, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 236, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ); Thiếu tá Nguyễn Văn Thân, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 63, Quân chủng PK-KQ; Trung tá Trần Mạnh, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 921, Quân chủng PK-KQ; liệt sĩ Trần Nhợ (Ba Nhợ), nguyên thủy thủ Trưởng tàu C41, Quân chủng Hải quân; Liệt sĩ Nguyễn Tương, nguyên Chính trị viên tàu C235, Quân chủng Hải quân; Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lương, nguyên Chính trị viên tàu 165, Đoàn 125 (nay là Lữ đoàn 125), Quân chủng Hải quân; liệt sĩ Huỳnh Oai (Huỳnh Thế), nguyên Phân đội trưởng Phân đội 1, Quân chủng Hải quân; Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Quân đoàn 2; bà Huỳnh Thị Sáu (Sáu Ngẫu), nguyên Giao liên xã An Thạnh (nay là phường Thuận An, TPHCM).

3 tập thể, 5 cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân gồm: Văn phòng Khu ủy Sài Gòn - Gia Định; Phân đội Đặc công trực thuộc C250, Ban Quân sự miền Đông; Nhà máy A34, Quân chủng PK-KQ; ông Lê Văn Thọ, nguyên Tiểu đội phó Đặc công, Quân khu 5; Trung sĩ Nguyễn Thanh Tân, nguyên Trắc thủ góc tà, Quân chủng PK-KQ; Đại úy Nguyễn Văn Tích, nguyên Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 263, Quân chủng PK-KQ; Thiếu úy Trần Văn Năm, nguyên Phi công; trung úy Huỳnh Văn Tiến (Mười Tiến), nguyên Chính trị viên phó tàu C121, Quân chủng Hải quân.

6 tập thể được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới gồm: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Học viện Quốc phòng; Học viện Kỹ thuật quân sự; Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị; LLVT TP Hải Phòng, Quân khu 3; Khoa Tiết niệu trên, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.