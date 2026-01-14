Ngày 14/1, China Times đưa tin Bệnh viện Nhi đồng Yên Nhiên do ca sĩ Vương Phi và diễn viên Lý Á Bằng sáng lập đang đối mặt nguy cơ ngừng hoạt động vì khó khăn tài chính. Thông tin bệnh viện bị cho là nợ tiền thuê mặt bằng nhanh chóng gây xôn xao, bởi đây là địa chỉ quen thuộc hỗ trợ điều trị cho trẻ em mắc dị tật hở hàm ếch tại Trung Quốc.

Diễn viên Lý Á Bằng.

Phản hồi trước dư luận, phía bệnh viện ra thông cáo khẳng định hoạt động vẫn diễn ra bình thường nhưng thừa nhận đang chịu áp lực lớn khi chủ nhà tăng giá thuê gấp đôi sau khi hợp đồng cũ hết hạn. Lý Á Bằng cũng chia sẻ lại thông tin này trên mạng xã hội, thừa nhận bệnh viện “có thể sẽ trở thành quá khứ” nếu không tìm được giải pháp phù hợp.

Bệnh viện Nhi đồng Yên Nhiên được thành lập sau khi Vương Phi và Lý Á Bằng kết hôn năm 2005, xuất phát từ việc con gái chung của họ sinh ra với dị tật hở hàm ếch. Từ đó, cặp đôi sáng lập Quỹ Thiên thần Yên Nhiên và đến năm 2012 chính thức đưa bệnh viện vào hoạt động, tập trung hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh tương tự.

Sau khi 2 người ly hôn năm 2013, Lý Á Bằng là người đại diện công bố các thông tin liên quan đến vận hành bệnh viện. Những năm gần đây, nam diễn viên gặp nhiều khó khăn tài chính do đầu tư thất bại, từng bị cưỡng chế thi hành khoản nợ khoảng 40 triệu NDT (hơn 135 tỷ đồng). Dù nỗ lực xoay xở bằng nhiều cách, trong đó có bán hàng qua livestream, tình hình tài chính của anh vẫn chưa cải thiện đáng kể.

Theo thông cáo, bệnh viện đã hoạt động tại khu Vọng Kinh (Bắc Kinh) gần 10 năm. Việc buộc phải di dời vì giá thuê tăng cao sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám chữa bệnh, trong khi nhiều ca phẫu thuật cho trẻ em đã được lên lịch từ trước. Do đó, bệnh viện bày tỏ mong muốn tiếp tục đàm phán với chủ nhà và kêu gọi sự hỗ trợ từ xã hội để duy trì hoạt động.

Lý Á Bằng và Vương Phi từng là cặp đôi kiểu mẫu của làng giải trí.

Trước thông tin này, nhiều khán giả để lại lời động viên, ghi nhận đóng góp bền bỉ của Vương Phi, Lý Á Bằng và Quỹ Yên Nhiên trong lĩnh vực thiện nguyện, đồng thời hy vọng bệnh viện có thể vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục đồng hành cùng trẻ em mắc dị tật hở hàm ếch.

Lý Á Bằng sinh năm 1971, từng là gương mặt nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ với các vai diễn như Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ và Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu (2003). Dù rời làng giải trí và gặp nhiều trắc trở trong kinh doanh, những đóng góp của anh cho hoạt động thiện nguyện vẫn được công chúng ghi nhận.