Ca sĩ Anh Quân là một trong những giọng ca nổi bật bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2012. Anh được đánh giá có giọng hát giàu cảm xúc, tạo dấu ấn với ca khúc ballad như: Có anh ở đây rồi, Anh mệt rồi, Anh đi nhé, Cảm ơn vì tất cả, Vô tư...

Ca sĩ Anh Quân Idol.

Những biến cố khiến chặng đường hoạt động âm nhạc của nam ca sĩ bị ngắt quãng. Anh từng tạm rời Việt Nam sang Singapore làm việc để trang trải cuộc sống. Sau khi ổn định hơn, anh quay lại tiếp tục con đường ca hát, duy trì hoạt động âm nhạc.

Anh Quân nỗ lực làm nghề, ra mắt sản phẩm đều đặn nhưng tên tuổi lại xa lạ với khán giả. Nhiều người vẫn nghe các ca khúc của nam ca sĩ nhưng không biết mặt và tên tuổi anh.

Ca sĩ tự nhận lỗi này do mình vì chỉ biết chú tâm làm nghề, thiếu chiến lược hình ảnh và truyền thông bài bản.

“Tôi buồn vì đã dành sự cố gắng nhưng bấy nhiêu đó không đủ để bật lên. Nhưng không vì vậy tôi hoang mang, tự tắt lửa đam mê. Đến năm 2023 tôi tìm đến anh Tú Dưa. Được anh chỉ dẫn, tôi quyết định vào Sài Gòn phát triển sự nghiệp”, Anh Quân kể.

Anh Quân Idol hát live "E là không thể"

Cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Anh Quân khi ca khúc E là không thể bất ngờ gây sốt. Bài hát vốn phát hành từ cuối năm 2023 nhưng chỉ thực sự hot khi được ca sĩ phối mới, trình diễn trong 1 đêm nhạc. Đến nay, tác phẩm đã cán mốc 100 triệu view cùng nhiều video cover trên các nền tảng mạng xã hội.

Thành công của bản hit giúp Anh Quân được săn đón. Chia sẻ với VietNamNet, nam ca sĩ kể cuộc sống thay đổi tích cực, kinh tế khá giả hơn nhờ nhận nhiều show. Anh hiện là trụ cột kinh tế lo cho cả nhà, vừa tích góp khoản riêng để đầu tư vào các dự án âm nhạc mới.

Anh Quân Idol nhận được sự nâng đỡ từ nhạc sĩ Tú Dưa khi trở lại.

“Lúc bế tắc nhất, tôi không từ bỏ mà luôn suy nghĩ làm thế nào để duy trì đam mê. Mọi thứ giờ đã ổn hơn rất nhiều. Tôi biết ơn ca khúc, những nhân duyên đến với cuộc đời mình”, anh nói.

Nhạc sĩ Tú Dưa - người đỡ đầu cho Anh Quân kể cát-sê của nam ca sĩ hiện dao động từ 50 đến 80 triệu đồng/show. Thời gian qua, anh kín lịch biểu diễn, thu âm, trung bình chạy khoảng 15 show mỗi tháng.

“Tôi hy vọng sang năm cát-sê của Anh Quân sẽ tăng lên 120 triệu đồng. Điều này là xứng đáng cho tài năng và công sức của bạn”, Tú Dưa kể.

Mới đây, Anh Quân giới thiệu MV Trong mắt em có tại phòng trà Cat&Mouse Live Music, TPHCM. Ca khúc do Đạt G sáng tác, thuộc thể loại ballad. Bài hát xoáy sâu vào chuyện tình cảm giữa những mối quan hệ lâu năm, nơi mà khoảnh khắc yêu vẫn còn đó nhưng ý nghĩ bên trong đã không còn như trước.

Đây là giai đoạn nhạy cảm trong cuộc tình, khi sự thay đổi đến rất khẽ nhưng chứa đựng tổn thương lớn.

Anh Quân Idol 'đổi đời' chỉ nhờ 1 ca khúc.

Anh Quân Idol cho hay có những mối quan hệ không kết thúc bằng chia tay mà chấm dứt bằng những thay đổi trong tư tưởng. Anh không muốn kể thay câu chuyện của ai chỉ mong khi xem MV, mỗi người sẽ tự có cảm nhận riêng mình.

Sự đồng cảm này cũng là lý do nam ca sĩ quyết định hợp tác cùng nhạc sĩ Đạt G - người nổi tiếng với những sáng tác về các cuộc tình đổ vỡ.

Anh Quân cho hay không áp lực view lên ca khúc mới, không chạy theo sự bùng nổ tức thời, mà tập trung xây dựng hình ảnh một nam ca sĩ cảm xúc, ổn định và lâu dài.

