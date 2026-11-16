Tối 15/11, Gala Sao Mai 2026 diễn ra tại Thanh Hóa, quy tụ nhiều ca sĩ khách mời như Hồ Quỳnh Hương, Anh Thơ, Hoàng Hải... cùng các thí sinh xuất sắc nhất vòng chung kết Sao Mai 2026.

Trên cùng sân khấu, những giọng ca từng trưởng thành từ cuộc thi có dịp hội ngộ cùng thế hệ nghệ sĩ trẻ, mang đến nhiều màn kết hợp với màu sắc âm nhạc đa dạng. Không chỉ là đêm diễn quy tụ các giọng ca qua nhiều mùa giải, Gala còn là dịp để nhìn lại hành trình Sao Mai 2026 và những trải nghiệm đáng nhớ của các thí sinh tại mảnh đất Thanh Hóa.

Các thí sinh Sao Mai 2026 cùng thể hiện ca khúc "Việt Nam tinh hoa" của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

Dấu ấn những màn kết hợp tại Gala Sao Mai 2026

Đêm Gala Sao Mai 2026 mở màn với ca khúc Lời trái tim Việt Nam qua phần thể hiện của Đoàn Thuý Trang, Lê Việt Anh cùng tốp thí sinh. Ca khúc ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc, tạo điểm nhấn cho phần mở đầu chương trình.

Tiếp nối chương trình, bộ ba thí sinh Sao Mai 2026 Kim Jae Bin, Hoàng Văn Hiệp và Đỗ Hải Đăng cùng thể hiện Bài ca tình yêu. Hai thí sinh Phạm Hải Anh và Bùi Nguyễn Bảo Anh mang đến ca khúc Say sóng. Sau đó, 5 giọng ca Jae Bin, Hoàng Văn Hiệp, Hải Đăng, Hải Anh và Bảo Anh cùng kết hợp trong Nhớ mãi chuyến đi này.

Ở phần tiếp theo, thí sinh Lê Quốc Phú có màn song ca cùng ca sĩ Anh Thơ trong ca khúc nổi tiếng Tình ta biển bạc đồng xanh. Trong khi đó, Thúy Nga kết hợp với ca sĩ Thành Lê qua Neo đậu bến quê. Cả hai tiết mục đều mang âm hưởng trữ tình, quê hương, gợi lên những nét đẹp bình dị của đời sống và con người Việt Nam.

Thí sinh Quốc Phú kết hợp cùng ca sĩ Anh Thơ.

Cũng mang màu sắc dân gian, ca sĩ Quách Mai Thy, Đoàn Linh và Phạm Thùy Linh cùng thể hiện liên khúc Ngồi tựa mạn thuyền và Đi cấy. Hai ca khúc khai thác chất liệu dân ca quan họ Bắc Ninh và dân ca Thanh Hóa, đưa khán giả đến với những làn điệu truyền thống đặc trưng của Bắc Bộ.

Các thí sinh Sao Mai Nguyễn Xuân Dũng, Phạm Hải Anh, Đỗ Hải Đăng, H'Vi Ktla và Bùi Nguyễn Bảo Anh cùng góp giọng trong Cảm hứng mặt trời hồng, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Tiếp đó, ca sĩ Phạm Anh Khoa kết hợp với H'Vi Ktla trong ca khúc rock Dân tôi ca. Đây là tiết mục rock hiếm hoi tại đêm Gala, gây ấn tượng bởi giai điệu mạnh mẽ và phong cách trình diễn giàu năng lượng.

Màn hòa giọng của các thí sinh Sao Mai 2026.

Tốp thí sinh Sao Mai 2026 cùng thể hiện Việt Nam tinh hoa, sáng tác của giám khảo Nguyễn Hải Phong. Ca khúc mang tinh thần tự hào về đất nước và con người Việt Nam, đồng thời đánh dấu một khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình dự thi của các thí sinh. Đây không chỉ là dịp để các thí sinh cùng nhau đứng trên sân khấu mà còn là khoảnh khắc lưu dấu hành trình và những kỷ niệm đẹp họ đã có tại Sao Mai 2026.

Cuộc hội ngộ giàu cảm xúc của dàn nghệ sĩ bước ra từ Sao Mai

Gala Sao Mai 2026 không chỉ là đêm hội tụ của những giọng ca triển vọng mùa giải năm nay mà còn ghi dấu sự trở lại của nhiều nghệ sĩ từng bước ra từ cái nôi này. Đứng trên sân khấu gắn liền với những cột mốc đầu đời trong sự nghiệp, các nghệ sĩ mang đến những màn trình diễn thăng hoa cùng những chia sẻ đầy trân trọng về hành trình gắn bó với Sao Mai.

Đồng hành cùng các thí sinh ngay từ vòng loại, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh (Giải Nhì phong cách Nhạc nhẹ Sao Mai 2005) bày tỏ niềm vinh dự khi có dịp tái ngộ chương trình. Với nữ ca sĩ, lần trở lại này mang ý nghĩa như một lời tri ân sâu sắc gửi tới sân chơi đã nâng bước mình, đồng thời là cơ hội để cô cổ vũ đàn em với tâm thế của một người đi trước. Nhìn lại lịch sử gần 30 năm tìm kiếm và phát hiện tài năng của Sao Mai, Ngọc Anh kỳ vọng mùa giải năm nay sẽ tiếp tục tìm ra những nhân tố thực lực, có nền tảng chuyên môn vững vàng để tiến xa trên con đường nghệ thuật.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh trở lại sân khấu Sao Mai sau nhiều năm trưởng thành từ cuộc thi.

Cũng mang nhiều xúc cảm đặc biệt, Lâm Bảo Ngọc (Á quân phong cách Nhạc nhẹ Sao Mai 2017) thừa nhận cô vẫn vẹn nguyên cảm giác hồi hộp, lo lắng như đang chuẩn bị bước vào phần thi của chính mình 9 năm về trước. Nữ ca sĩ nhìn nhận sự khắt khe về chuyên môn của Sao Mai chính là "thước đo" buộc mỗi thí sinh phải đầu tư nghiêm túc cho từng tiết mục. Đánh dấu cột mốc 9 năm làm nghề, cô mang lên sân khấu Gala bản mashup kết nối loạt ca khúc dấu ấn gồm Ngày chưa giông bão, Trái tim vỡ tan cũng không sao, Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác và Ái kỷ.

Tiết mục sôi động của Dương Hoàng Yến.

Bên cạnh những tâm sự nghề nghiệp, đêm Gala còn bùng nổ với sự góp mặt của loạt giọng ca quen thuộc. Từng ghi dấu ấn tại Sao Mai Điểm hẹn mùa thứ hai năm 2006, sự xuất hiện của nam ca sĩ Hoàng Hải gợi nhắc nhiều ký ức đẹp qua 2 ca khúc Nơi pháo hoa rực rỡ và Hoàng hôn tháng Tám. Tiếp nối không khí âm nhạc đó, Dương Hoàng Yến khuấy động khán phòng bằng sự tươi mới của Cầu vồng lấp lánh cùng màn kết hợp sôi động Uptown Funk - Bước đến bên em, trong khi Hồ Quỳnh Hương khẳng định đẳng cấp giọng hát nội lực với hai tình khúc quen thuộc Có nhau trọn đời và Hoang mang.

Ca sĩ Hoàng Hải hội ngộ khán giả Sao Mai.

Sự hội ngộ của các nghệ sĩ trưởng thành từ Sao Mai đã tạo nên sợi dây kết nối đầy ý nghĩa giữa các thế hệ trên cùng một sân khấu. Qua từng giai điệu và câu chuyện được sẻ chia, đêm Gala không chỉ tôn vinh hành trình trưởng thành của người nghệ sĩ mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của một thương hiệu âm nhạc đã đồng hành cùng khán giả Việt suốt gần 3 thập kỷ.

Hồ Quỳnh Hương năng lượng trên sân khấu.

Tiết mục 'Việt Nam tinh hoa' của top 16 Sao Mai:

Bài: Bảo Quyên, Mai Anh

Ảnh: BTC

Video: VTV