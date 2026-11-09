Dù không nhận được cái gật đầu của nhạc sĩ Dương Cầm, thí sinh Hoàng Thu Hà vẫn giành tấm vé cuối cùng vào đêm chung kết Sao Mai 2026 nhờ quyền cứu với sự đồng thuận của 4/5 thành viên ban giám khảo (BGK).

Liveshow 6 Sao Mai 2026 diễn ra tối 8/11 với chủ đề “Năng lượng mới”. Đêm thi gồm 12 tiết mục, trong đó mỗi thí sinh lần lượt thể hiện một ca khúc đơn ca và kết hợp song ca cùng nghệ sĩ khách mời.

Hội đồng giám khảo chính gồm NSND Tấn Minh, PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Đồng hành cùng các giám khảo trong đêm thi còn có hai nghệ sĩ khách mời là nhạc sĩ Dương Cầm và ca sĩ Đỗ Tố Hoa.

Nhạc sĩ Dương Cầm cùng hội đồng giám khảo của liveshow 6.

Cú xoay chuyển phút chót từ nhóm nguy hiểm

Dù là cái tên cuối cùng không được xướng lên trong danh sách thí sinh đi tiếp tại Liveshow 6 Sao Mai, Hoàng Thu Hà vẫn có cơ hội tiếp tục hành trình nhờ quyền cứu từ ban giám khảo. Quyết định này nhận được sự đồng thuận của 4/5 giám khảo gồm ca sĩ Đỗ Tố Hoa, PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và NSND Tấn Minh, trong khi nhạc sĩ Dương Cầm là người duy nhất không tán thành.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet về việc sử dụng quyền cứu Hoàng Thu Hà tại Liveshow 6, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho biết đây là quyết định không dễ dàng, đòi hỏi ban giám khảo phải có cơ chế và nguyên tắc rõ ràng. Theo anh, quyền cứu không thể được quyết định chỉ dựa trên mong muốn của một cá nhân mà cần có sự cân nhắc, đồng thuận giữa các giám khảo. Đây cũng là lý do quyền này chưa được bật mí và sử dụng ở những vòng thi trước, khi chưa xuất hiện tình huống thực sự cần thiết.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho biết quyền cứu được giữ lại như một phương án dự phòng, dành cho những trường hợp thí sinh có năng lực nhưng vì một lý do nào đó chưa thể hiện tốt phong độ trong một đêm thi. Ban giám khảo sẽ cân nhắc thời điểm phù hợp để trao cơ hội cho những thí sinh mà họ đánh giá thực sự xứng đáng.

Trước đó, hai phần trình diễn của Hoàng Thu Hà diễn ra không mấy suôn sẻ. Ở lượt thi đơn ca với Tình làng quê, cô hát chênh phô ở nửa sau ca khúc khiến nhạc sĩ Dương Cầm tiếc nuối khi hạn chế kỹ thuật làm ảnh hưởng đến tổng thể tiết mục. Bước sang phần song ca Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh cùng NSƯT Đăng Thuật, lỗi xử lý này tiếp tục lặp lại tới 2 lần. Dù dành nhiều thiện cảm cho chất giọng của cô, ca sĩ Đỗ Tố Hoa thẳng thắn chỉ ra đây là nhược điểm cần nghiêm túc khắc phục, không thể chỉ lý giải bằng yếu tố cảm xúc.

Hoàng Thu Hà

Dù nằm trong nhóm thí sinh có nguy cơ dừng chân, Nguyễn Mộc An lại nhận về những đánh giá đầy khắt khe từ ban giám khảo qua 2 phần thi. Ở phần thi đơn ca Hồn sông, giám khảo Tấn Minh ghi nhận sự chuyển biến mạnh mẽ trong cảm xúc song nhắc nhở nữ thí sinh cần tiết chế và kiểm soát giọng hát để tiết mục đạt hiệu quả tốt hơn. Trái lại, PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn lại dành sự ủng hộ lớn cho Mộc An khi khen ngợi cô đã thả lỏng, xử lý phát âm và nhả chữ tự nhiên hơn hẳn, đồng thời khẳng định rất yêu thích sự lột xác này của nữ thí sinh.

Bước sang phần song ca Em vẫn chờ anh cùng ca sĩ Lê Anh Dũng, Mộc An cũng chưa thực sự bứt phá khi nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng phần trình diễn vẫn thiếu đi sự hòa quyện và kết nối cần thiết.

Nguyễn Mộc An song ca với ca sĩ Lê Anh Dũng.

Những màn kết hợp đa sắc màu trên sân khấu Sao Mai

Trong đêm thi với chủ đề “Năng lượng mới”, Mai Thu Hương tiếp tục thể hiện phong độ nổi bật qua cả 2 phần thi đơn ca và song ca. Ở phần đơn ca, nữ thí sinh lựa chọn Thành phố miền Quan họ, ca khúc khắc họa vẻ đẹp vùng đất Kinh Bắc cùng những nét văn hóa đặc trưng.

NSND Tấn Minh bất ngờ trước sự chuyển hướng trong lựa chọn phong cách âm nhạc của Mai Thu Hương. Từ một thí sinh có thế mạnh ở dòng dân gian truyền thống, cô đang thử sức với chất liệu dân gian đương đại. Nam giám khảo cũng mong muốn được nhìn thấy nữ thí sinh trở lại với giọng hát đậm chất dân gian trong vòng thi tiếp theo.

Phần trình diễn ấn tượng của Mai Thu Hương.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn lại đánh giá Mai Thu Hương đã mang đến tinh thần mới cho dòng nhạc dân gian đương đại, phù hợp với chủ đề đêm thi. Chị cũng bày tỏ sự yêu thích đối với hướng đi âm nhạc mà nữ thí sinh lựa chọn.

Ở phần song ca, Mai Thu Hương kết hợp cùng ca sĩ khách mời Hồng Duyên trong ca khúc Sóng đàn Hà Nội. PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn tiếp tục bày tỏ sự yêu thích với màn song ca, nhận xét hai nghệ sĩ có sự hòa hợp tự nhiên, không tạo cảm giác khác biệt về tuổi tác. NSND Tấn Minh đánh giá tiết mục được thể hiện khá nhuần nhuyễn, cho thấy Thu Hương đã dành nhiều thời gian tập luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nguyễn Xuân Dũng lựa chọn Chào sông Mã anh hùng cho phần thi đơn ca tại Liveshow 6. PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn bày tỏ sự hài lòng với phần trình diễn của Xuân Dũng. Chị đánh giá nam thí sinh bắt nhịp tốt với dàn nhạc, đồng thời thể hiện sự chuẩn xác ở những nốt cao và kỹ thuật thanh nhạc.

Ở phần song ca, Nguyễn Xuân Dũng có dịp đứng chung sân khấu với người thầy của mình là NSƯT Vũ Thắng Lợi qua ca khúc Quê nhà của nhạc sĩ Trần Tiến. NSND Tấn Minh nhận xét phần trình diễn của Nguyễn Xuân Dũng vẫn còn một vài chỗ chưa thực sự liền mạch khiến tiết mục chưa đạt được sự trọn vẹn. Trong khi đó, PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn đánh giá màn song ca ấn tượng, đặc biệt là sự kết hợp ăn ý giữa Xuân Dũng và NSƯT Vũ Thắng Lợi. Chị cho rằng chất giọng mạnh mẽ, rắn rỏi của Xuân Dũng hòa quyện tốt với nét trữ tình, sâu lắng của đàn anh.

Nguyễn Xuân Dũng

Trong phần thi đơn ca tại Liveshow 6, Đỗ Hải Đăng lựa chọn thể hiện ca khúc Bóng mây qua thềm. Tuy nhiên, nhạc sĩ Dương Cầm nhận xét Hải Đăng vẫn còn căng thẳng trong phần trình diễn. Anh chưa hài lòng với lựa chọn ca khúc của thí sinh khi cho rằng bài hát thiếu tính thời sự, chưa phù hợp với chủ đề đêm thi và có phần an toàn. Theo nam nhạc sĩ, phần phối khí cùng sự hỗ trợ của ban nhạc đã góp phần cải thiện tiết mục.

Ở phần song ca, Đỗ Hải Đăng kết hợp cùng ca sĩ khách mời Khánh Linh trong Biển và ánh trăng của chính giám khảo Dương Cầm. Nhận xét về tiết mục này, nhạc sĩ Dương Cầm cho rằng Đỗ Hải Đăng đã tự đặt ra thử thách khó cho bản thân, song phần trình diễn mới dừng ở mức khá. Ở góc độ một tác giả, anh kỳ vọng thí sinh sẽ thể hiện tốt hơn. Trong khi đó, ca sĩ Đỗ Tố Hoa bày tỏ sự yêu thích với tiết mục, đánh giá Hải Đăng hát ít chênh phô và có sự phối hợp nhuần nhuyễn với các nghệ sĩ tiền bối.

Đỗ Hải Đăng song ca cùng Khánh Linh.

Nguyễn Đỗ Khánh An mang đến phần trình diễn với ca khúc Nhớ quê. Nhạc sĩ Dương Cầm đánh giá Khánh An có bản lĩnh sân khấu vững vàng, song bất ngờ trước lựa chọn chất liệu thuần dân gian của thí sinh. Anh cho rằng không thể đòi hỏi nữ thí sinh có nhiều trải nghiệm tương đồng với nội dung ca khúc, nhưng phần thể hiện ở mức chấp nhận được.

Ở phần song ca, Khánh An kết hợp cùng ca sĩ Ngọc Khuê trong ca khúc Chuồn chuồn ớt. Nhạc sĩ Dương Cầm nhận xét tiết mục hài hòa, tròn trịa và chỉn chu.

Khánh An kết hợp cùng ca sĩ Ngọc Khuê.

Vậy là sẽ có 6 thí sinh đi tiếp vào đêm chung kết Sao Mai 2026. Khán giả có cơ hội bình chọn cho Top 3 thí sinh yêu thích nhất thông qua ứng dụng VTVgo. Sau mỗi cụm thi, mã QR được hiển thị trên sóng truyền hình để người xem quét và bình chọn. Cổng bình chọn sẽ mở đến đêm chung kết và trao giải diễn ra ngày 22/11/2026.

Màn trình diễn của Mai Thu Hương và ca sĩ Hồng Duyên:

Bài, clip: Bảo Quyên, Mai Anh

Ảnh: BTC