Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng Siu Yúi.

Ảo tưởng về tôn giáo “Blung Hlâu” tại Tây Nguyên

Từ tháng 1/2026, thông qua mạng xã hội Facebook, Siu Yúi (dân tộc Gia Rai, SN 1958, trú thôn 6, xã Bàu Cạn) đã tìm cách liên lạc với FULRO lưu vong ở Mỹ là Rah Lan Nglol (tức Ama Chăm) và Siu Luar - những kẻ cầm đầu tổ chức “Hội người Thượng tị nạn” (MRO).

Theo đó, đối tượng nhận và thực hiện chỉ đạo phát triển lực lượng ngầm trong nước, chờ thời cơ tiến hành các hoạt động ly khai, tự trị, thành lập nhà nước riêng, tôn giáo riêng tại Tây Nguyên.

Cơ quan công an cho biết: Để lôi kéo được nhiều người tham gia nhằm phát triển lực lượng và củng cố niềm tin cho số đối tượng bên trong, FULRO lưu vong rêu rao rằng: “Blung Hlâu” không phải là “Tin lành Đê Ga” mà là “đạo đầu tiên của người DTTS Tây Nguyên”, hiện đã được Mỹ và các tổ chức quốc tế công nhận, do đó sẽ không bị lực lượng Công an, chính quyền ngăn cấm tụ tập sinh hoạt; kêu gọi các đối tượng bên trong duy trì cầu nguyện, sinh hoạt và tuyên truyền mọi người tin theo. Đặc biệt, chúng còn chỉ đạo nếu chính quyền, lực lượng Công an ngăn cản, thì chụp ảnh, quay video gửi ra bên ngoài để nhờ quốc tế can thiệp, tố cáo “Việt Nam đàn áp dân tộc, tôn giáo.

"Blung Hlâu" thực chất là những biến tướng của “Tin lành Đê Ga”; những thứ tạp nham, vay mượn giáo lý mà FULRO tạo ra nhằm tập hợp lực lượng. (Công an tỉnh Gia Lai)

Trong nước, Siu Yúi đã cùng với Siu Dok (SN 1986, trú thôn 6, xã Bàu Cạn), cũng là một trong những đối tượng cầm đầu, tích cực thực hiện những chỉ đạo của các đối tượng phản động FULRO lưu vong.

Đối tượng Siu Yúi khai được một người tên là Rah Lan Nglol (tức Ama Chăm) nói chính phủ Việt Nam cam kết công nhận “đạo Blung Hlâu”, là đạo riêng cho người Thượng bản địa.

Mù quáng tin theo, Siu Yúi cầm đầu, trực tiếp tuyên truyền, vận động thân nhân và các đối tượng trước đây từng hoạt động FULRO, “Tin lành Đê Ga” hiện còn “tu tại gia” trên địa bàn các làng của xã Bàu Cạn tin theo “Blung Hlâu”. Đồng thời, sử dụng tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ thông tin về “Blung Hlâu” và Ama Chăm ở Mỹ để lôi kéo người tham gia.

Đối tượng còn đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền trong vùng đồng bào DTTS tại Tây Nguyên. Đáng chú ý, có bài viết còn kích động tâm lý ly khai, tự trị, kêu gọi thành lập nhà nước riêng, tôn giáo riêng của người DTTS Tây Nguyên, phủ nhận thành quả cách mạng của quân và dân ta tại khu vực này.

Ngoài ra, với cái chức “mục sư” mà Ama Chăm phong cho, Siu Yúi đã mù quáng, ráo riết hoạt động, lén lút hình thành các điểm nhóm cầu nguyện theo “Blung Hlâu”. Yúi đã lôi kéo nhiều người tham gia vào “Blung Hlâu”, trong đó có Siu Dok (SN 1986, trú tại thôn 6) và Puih Dip (SN 1993, trú tại thôn 7, xã Bàu Cạn).

Siu Dok khai chỉ biết Blung Hlâu có đại diện ở bên Mỹ là ông Ma Chăm; được giao đánh đàn, giữ tiền quỹ để cùng thành lập hội thánh riêng, nhà nước riêng.

Lừa phỉnh, tạo niềm tin mù quáng

Theo Công an tỉnh Gia Lai, thực chất, "Blung Hlâu" là những biến tướng của “Tin lành Đê Ga”, vay mượn giáo lý mà FULRO tạo ra nhằm tập hợp lực lượng.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố, tạm giam đối tượng Siu Yúi và Siu Dok (ở giữa) để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết.

Nói rõ hơn về “Blung Hlâu”, Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai) thông tin, Rah Lan Nglol đã thành lập tổ chức phản động ở Mỹ, lấy tên là MRO (viết tắt của Hội người Thượng tị nạn - Montagnard Refugee Organization). Rah Lan Nglol lợi dụng niềm tin, tín ngưỡng mù quáng của một bộ phận quần chúng nhân dân để tạo ra cái gọi là “Blung Hlâu”.

“Blung Hlâu” nguy hiểm ở chỗ, các đối tượng cầm đầu nước ngoài, móc nối với số đối tượng trong nước để phát triển lực lượng".

Mặt khác, ở nước ngoài, những đối tượng FULRO lưu vong móc nối với các thế lực thù địch để chống phá chính quyền Việt Nam, đưa ra một số lợi ích vật chất, tinh thần để lừa phỉnh, tạo niềm tin cho số đối tượng bên trong. Từ đó lôi kéo, khiến họ tin vào sự giúp đỡ từ bên ngoài, dụ dỗ họ tích cực thực hiện các hoạt động chống phá chính quyền.

Đặc biệt, các đối tượng còn lôi kéo cả những người trẻ.

Ngày 29/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai tống đạt quyết định khởi tố, tạm giam đối tượng Siu Yúi và Siu Dok để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết.

Công an tỉnh Gia Lai tuyên truyền người dân nhận diện thủ đoạn hoạt động, hết sức cảnh giác để tránh rơi vào bẫy lừa.

Cơ quan công an cho biết: Tại cơ quan điều tra, ông Yúi khai báo sau khi bị bắt thì Ma Chăm chặn Facebook. Yúi đã nhận ra sự vô trách nhiệm, tránh né, lừa phỉnh của Ama Chăm và nhắn nhủ bà con đừng mắc mưu.

Nhận diện thủ đoạn, tỉnh táo tránh bẫy

Thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai đã tập trung triển khai lực lượng, biện pháp công tác, xác minh và đấu tranh xử lý hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người DTTS trên địa bàn xã Bàu Cạn tham gia nhóm họp “Blung Hlâu”.

Việc Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Siu Yúi và Siu Dok nhằm răn đe, cảnh tỉnh những kẻ còn mang tư tưởng dân tộc hẹp hòi, ly khai tự trị, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Ông Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn, cho biết, trước vụ việc trên, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng Công an tăng cường công tác bám sát địa bàn nắm bắt tình hình; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân không tin, làm theo lời kẻ xấu.

Đối với các trường hợp bị Siu Yúi lôi kéo hoạt động "Blung Hlâu", địa phương cùng cơ quan Công an đưa ra kiểm điểm trước dân. Đồng thời, quan tâm, hỗ trợ, giúp họ nhận ra lỗi lầm.

"Cái giá phải trả cho việc tiếp tay cho FULRO lưu vong là rất đắt. Vì vậy, bà con cần tỉnh táo nhận diện thủ đoạn hoạt động của chúng, hết sức cảnh giác để tránh rơi vào bẫy lừa của bọn phản động. Khi sử dụng không gian mạng cần tỉnh táo, tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống; không tin, không nghe, không làm theo và không tham gia các hoạt động của Fulro lưu vong”, Thượng tá Phan Thanh Hải - Phó Trưởng phòng An ninh nội địa nhấn mạnh.