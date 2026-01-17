Hướng về Đại hội 14:

Họ kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những quyết sách đúng đắn, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Đại hội 14 của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19-25/1 tại Thủ đô Hà Nội

Nhìn lại chặng đường phát triển của đất nước trong các nhiệm kỳ vừa qua, công tác dân tộc, tôn giáo luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, triển khai đồng bộ bằng nhiều chính sách cụ thể, thiết thực. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS), đồng bào có đạo từng bước được cải thiện; các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra ổn định, đúng pháp luật.

Trong bối cảnh đó, Đại hội 14 của Đảng được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định những định hướng lớn, củng cố niềm tin xã hội, tạo động lực để các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào DTTS, đồng bào có đạo, đồng hành cùng dân tộc bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của nhân dân

Hòa thượng Tăng Nô, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước TP. Cần Thơ, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ, nhấn mạnh, Đại hội Đảng lần này là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, được đồng bào Khmer Nam Bộ cũng như tăng ni, phật tử cả nước quan tâm, dõi theo với nhiều kỳ vọng.

"Tôi cho rằng, những kết quả đạt được trong công tác dân tộc – tôn giáo thời gian qua đã tạo dựng niềm tin vững chắc trong đồng bào có đạo", Hòa thượng Tăng Nô chia sẻ.

Hòa thượng Tăng Nô

Đối với đồng bào Khmer tại Cần Thơ, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thể hiện rõ qua các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, tạo điều kiện cho con em học tập, chăm lo đời sống văn hóa – tinh thần. Nhờ đó, đời sống của đồng bào không ngừng được cải thiện, phát triển toàn diện hơn.

Đặc biệt, một số giá trị văn hóa, nghi lễ tôn giáo truyền thống của đồng bào Khmer từng đứng trước nguy cơ mai một nay đã được phục hồi, bảo tồn và phát huy. Các lễ hội như Chôl Chnăm Thmây, Sene Dolta… không chỉ được gìn giữ trong sinh hoạt tín ngưỡng mà còn trở thành sản phẩm du lịch văn hóa, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Hòa thượng Tăng Nô khẳng định Việt Nam luôn nhất quán trong việc tôn trọng và bảo đảm quyền sinh hoạt tôn giáo chính đáng của nhân dân. Đây chính là nền tảng để các tôn giáo yên tâm tu hành, hành đạo đúng pháp luật, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hòa thượng tin tưởng Đại hội 14 sẽ tiếp tục lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo “có tâm, có tầm”, đủ năng lực đưa đất nước phát triển ổn định, bền vững; qua đó củng cố hơn nữa niềm tin của đồng bào các dân tộc, tôn giáo vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động ổn định

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có gần 60 cơ sở thờ tự của Phật giáo được công nhận hợp pháp, trong đó có 9 chùa là di tích lịch sử văn hóa; toàn tỉnh có khoảng 85.000 tín đồ.

Theo Đại đức Thích Tuệ Minh, trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, công tác nhân sự của Đại hội có ý nghĩa then chốt. Những người được lựa chọn vào các vị trí lãnh đạo phải là những cán bộ thực sự “đủ đức, đủ tài, đủ tâm”, đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên hết.

Đại đức Thích Tuệ Minh

Đại đức cũng bày tỏ mong muốn Đại hội sẽ thảo luận, đề ra các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đối với lĩnh vực tôn giáo, Đại đức Thích Tuệ Minh kỳ vọng các chủ trương, chính sách tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động ổn định, đúng pháp luật, phát huy giá trị đạo đức, nhân văn trong đời sống xã hội. Phật giáo, với tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha, luôn xác định rõ vai trò đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng xã hội ổn định, văn minh.

Theo Đại đức, khi mỗi tăng ni, phật tử sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đó chính là cách thiết thực nhất để góp phần xây dựng đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng bào Công giáo luôn đồng hành cùng dân tộc

Là người có uy tín trong đồng bào Công giáo và đồng bào dân tộc Mường tại Thanh Hóa, ông Bùi Công Bằng sinh ra và lớn lên tại giáo xứ Vân Lung, nơi có đông đồng bào Công giáo và đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Hiện giáo xứ có 4.410 giáo dân, giữ vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Ông Bùi Công Bằng

Theo ông Bằng, đồng bào Công giáo Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện phương châm “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”.

Hướng tới Đại hội 14, đồng bào Công giáo trên địa bàn thể hiện rõ tinh thần thi đua sôi nổi thông qua phát triển kinh tế, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định xã hội. Các mô hình tự quản như “xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa” tiếp tục được duy trì hiệu quả, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, những ngày này, không khí hướng về Đại hội Đảng diễn ra rõ nét trong đồng bào giáo dân. Bà con thường xuyên theo dõi thông tin qua hệ thống loa truyền thanh, báo, đài để kịp thời nắm bắt chủ trương, định hướng lớn của Đảng; đồng thời trao đổi, chia sẻ những kỳ vọng vào các quyết sách sắp tới.

Theo ông Bằng, đây là những minh chứng rõ nét cho niềm tin của đồng bào Công giáo vào sự lãnh đạo của Đảng và tinh thần đồng hành cùng dân tộc.

Niềm tin tôn giáo và tinh thần yêu nước không tách rời nhau

Theo Đại đức Thích Giác Minh Tin, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, những năm qua, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam không chỉ được khẳng định trong hệ thống pháp luật mà còn được bảo đảm rõ nét trong thực tiễn đời sống.

Phật giáo là một trong 4 tôn giáo lớn ở Tây Nguyên. Tại Gia Lai, những năm qua, chức sắc, tín đồ, phật tử Phật giáo đã nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc như: mở cơ sở chăm sóc người già, trẻ mồ côi, hỗ trợ học sinh nghèo, tích cực tham gia các chiến dịch cứu trợ thiên tai… Đó là những hành động thiết thực thể hiện tinh thần từ bi, bác ái, yêu thương con người và góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Đại đức Thích Giác Minh Tin

Các hoạt động sinh hoạt tôn giáo diễn ra ổn định, đúng pháp luật; đời sống của đồng bào các dân tộc, trong đó có đồng bào theo đạo, ngày càng được cải thiện. Đây là minh chứng sinh động cho chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân.

Là một tu sĩ Phật giáo, Đại đức luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc sống “tốt đời, đẹp đạo”, kêu gọi tăng ni, phật tử chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đại đức Thích Giác Minh Tin cho rằng, niềm tin tôn giáo và tinh thần yêu nước không tách rời nhau mà luôn song hành, cùng hướng đến mục tiêu chung là xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, chính sách đúng đắn, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.