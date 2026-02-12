Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mới đây ký ban hành Kết luận số 236 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 49 ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết luận của Ban Bí thư nêu rõ, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 49, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh đó, Ban Bí thư cũng nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân chính.

Ban Bí thư nhấn mạnh quan điểm công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, chiến lược, lâu dài, đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, tăng cường sự đồng thuận trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025. Ảnh: Hoàng Hà

Một quan điểm nữa được Ban Bí thư nêu rõ là đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, tôn trọng và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân; gắn công tác dân vận với định hướng, kiến tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Ban Bí thư nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Không để hình thành "điểm nóng" phức tạp về an ninh, trật tự

Ban Bí thư đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, cần tăng cường, đổi mới, nâng cao trách nhiệm công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác dân vận phải gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch và khẳng định rõ: "quyền tự quyết" là quyền làm chủ, quyền phát triển bình đẳng, quyền giữ gìn bản sắc dân tộc, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, không phải quyền ly khai hay đối lập chính trị. Ban Bí thư yêu cầu kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây phức tạp về an ninh, trật tự chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiệm vụ tiếp theo là tăng cường công tác dân vận của chính quyền, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, nhất là trong tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ổn định đời sống, tạo việc làm bền vững. Trong đó, Ban Bí thư khẳng định việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động của chính quyền các cấp, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân.

"Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật; nắm chắc tình hình ở cơ sở, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, không để hình thành 'điểm nóng' phức tạp về an ninh, trật tự", Kết luận của Ban Bí thư nêu.

Ban Bí thư cũng định hướng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; phát huy vai trò người có uy tín, già làng, trưởng thôn, bản, nghệ nhân dân gian, chức sắc, chức việc tôn giáo, đội ngũ nhà giáo, trí thức, lực lượng vũ trang trong vận động đồng bào dân tộc thiểu số, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Nhiệm vụ khác được Ban Bí thư yêu cầu là chủ động rà soát, lựa chọn, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay trong công tác dân vận, gắn bảo tồn văn hóa, tín ngưỡng truyền thống với xây dựng hương ước, quy ước, nếp sống văn minh; kịp thời biểu dương, khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích đối với tập thể, cá nhân tiêu biểu tạo sự lan tỏa trong cộng đồng các dân tộc; vận động các tổ chức, cá nhân người uy tín, nghệ nhân dân gian tiêu biểu tham gia thành viên của Mặt trận Tổ quốc nhằm phát huy vai trò tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Bí thư cũng lưu ý về việc chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, nhất là cán bộ cơ sở có trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm, am hiểu văn hóa, phong tục tập quán, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược lâu dài trong công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số, Ban Bí thư yêu cầu có chính sách phù hợp, gắn với nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở, đề cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.