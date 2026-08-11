Hội thảo “ERP - Chiến lược: Chuẩn hóa Hệ thống - Minh bạch Quản trị - Chuyển mình Bền vững” do Công ty TNHH 1C Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần MyMIND (MSM), Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam - GreenIn, TinhVan Consulting tổ chức tại Hà Nội sẽ tập trung trao đổi các giải pháp quản trị hiện đại, ứng dụng công nghệ nhằm giúp doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao khả năng ra quyết định.

Sự kiện diễn ra ngày 18/8/2026 tại Hà Nội với sự tham gia của các chuyên gia công nghệ, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp sản xuất.

Áp lực chi phí đặt ra yêu cầu đổi mới quản trị

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp sản xuất phải đối mặt với nhiều biến động về chi phí đầu vào. Giá thuê nhà xưởng, chi phí năng lượng, nhân công cùng yêu cầu đầu tư cho sản xuất ngày càng tạo thêm áp lực lên giá thành sản phẩm.

Khi chi phí tăng cao, bài toán của doanh nghiệp không chỉ là tăng sản lượng mà còn phải biết chính xác mỗi sản phẩm, mỗi đơn hàng đang mang lại hiệu quả như thế nào. Tuy nhiên, tại nhiều doanh nghiệp, thông tin về sản xuất, kho hàng, mua sắm và tài chính vẫn đang được quản lý rời rạc, khiến nhà quản lý gặp khó khăn khi cần đưa ra quyết định nhanh chóng.

Theo các chuyên gia, việc thiếu dữ liệu đầy đủ và chính xác có thể khiến doanh nghiệp khó nhận diện những điểm gây lãng phí như nguyên vật liệu sử dụng chưa hiệu quả, tồn kho quá lớn, thời gian máy móc ngừng hoạt động hoặc các khoản chi phí phát sinh chưa được kiểm soát.

Hội thảo chia sẻ giải pháp quản lý dựa trên dữ liệu

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm hướng đi phù hợp trong giai đoạn mới, Công ty TNHH 1C Việt Nam tổ chức hội thảo ERP - Chiến lược 2026 với chủ đề xoay quanh việc ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành doanh nghiệp.

Thông tin hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 18.8.2026 tại Hà Nội

Tại hội thảo, các chuyên gia sẽ chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về chuyển đổi số trong sản xuất, phương pháp tổ chức quản lý hiện đại và cách ứng dụng hệ thống ERP - một giải pháp giúp doanh nghiệp kết nối, quản lý thông tin trên cùng một nền tảng.

Đại diện chuyên gia từ 1C Việt Nam sẽ giới thiệu cách doanh nghiệp có thể sử dụng công nghệ để kết nối các hoạt động quan trọng như lập kế hoạch sản xuất, mua nguyên vật liệu, quản lý kho, theo dõi tiến độ sản xuất và kiểm soát chi phí.

Thông qua việc tập trung dữ liệu trên một hệ thống chung, doanh nghiệp có thể theo dõi sát hơn tình hình sử dụng nguyên vật liệu, kiểm soát giá thành sản phẩm, phát hiện sớm những bất thường trong quá trình sản xuất và có thêm cơ sở để lựa chọn phương án kinh doanh phù hợp.

Toàn bộ thông số và nghiệp vụ sản xuất được quản lý tập trung trên một nền tảng duy nhất.

Từ giảm chi phí sang nâng cao hiệu quả hoạt động

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh chi phí đầu vào liên tục thay đổi, việc chỉ cắt giảm chi phí không còn là giải pháp dài hạn. Doanh nghiệp cần hướng tới việc vận hành hiệu quả hơn, trong đó công nghệ đóng vai trò hỗ trợ minh bạch thông tin và cải thiện quy trình làm việc.

Khi dữ liệu được quản lý đầy đủ, doanh nghiệp có thể nhìn rõ hơn những khâu đang hoạt động hiệu quả, những điểm cần điều chỉnh và cách sử dụng nguồn lực hợp lý hơn. Điều này giúp doanh nghiệp hạn chế lãng phí, tối ưu lượng hàng tồn kho, cải thiện năng suất và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Ứng dụng ERP cũng giúp doanh nghiệp chuyển từ cách quản lý chủ yếu dựa vào kinh nghiệm sang phương thức quản lý dựa trên thông tin cụ thể, từ đó đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn trước những thay đổi của thị trường.

Thông qua hội thảo ERP Chiến lược này, 1C Việt Nam kỳ vọng mang đến những góc nhìn thực tiễn về cách doanh nghiệp sản xuất có thể ứng dụng công nghệ để xây dựng mô hình vận hành linh hoạt, hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Công ty TNHH 1C Việt Nam là công ty con 100% vốn đầu tư của 1C Company - tập đoàn phần mềm của Nga được thành lập năm 1991. Thành lập tại Hà Nội năm 2016, doanh nghiệp cung cấp các giải pháp phần mềm hỗ trợ quản lý và tự động hóa hoạt động doanh nghiệp.

Các giải pháp của 1C Việt Nam hướng tới giúp doanh nghiệp số hóa quy trình làm việc, kết nối thông tin giữa các bộ phận và nâng cao hiệu quả quản lý trong môi trường kinh doanh nhiều biến động.

Hội thảo: “ERP - Chiến lược 2026” Thời gian: 08h00 - 12h00, Thứ Ba, ngày 18/08/2026

Địa điểm: JW Marriott Hotel Hanoi - Số 8 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội Thông tin đăng ký: https://erp.1c.com.vn/su-kien-erp-chien-luoc-2026-hanoi?utm_source=offline&utm_medium=branding

(Nguồn: Công ty TNHH 1C Việt Nam)