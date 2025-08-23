Năm 2024 đánh dấu thắng lợi của Việt Hương trên màn ảnh rộng. Trong đó, phim Ma da đạt doanh thu hơn 127 tỷ đồng, Chị dâu thu về 113 tỷ đồng.

Nghệ sĩ Việt Hương trở lại trong "Cục vàng của ngoại".

Vai diễn trong phim Chị dâu còn giúp Việt Hương ghi được dấu ấn, được vinh danh Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần 3.

Mới đây, Việt Hương trở lại màn ảnh rộng với phim Cục vàng của ngoại. Trong phim, nghệ sĩ vào vai Hậu - 1 người bà hết mực thương con, thương cháu nhưng cố chấp, cứng nhắc với những áp đặt của riêng mình dành cho những người thân.

Chia sẻ với VietNamNet, Việt Hương nói vai diễn có nhiều màu sắc khác biệt khiến chị quyết định gác lại công việc riêng để tập trung tối đa vào dự án.

Nghệ sĩ hào hứng khi vào vai bà ngoại.

Với nữ nghệ sĩ, áp lực lớn nhất lúc này của chị là phải làm mới, không được phép lặp lại chính mình trên màn ảnh.

“Thành công từ loạt dự án thời gian qua khiến tôi gặp áp lực. Làm nghề lâu năm, tôi quen với nét diễn mình theo đuổi trước nay.

Trên phim trường, đạo diễn liên tục nhắc nhở tôi phải khác biệt, bứt phá. Tôi tin đây là dự án đặc biệt, tạo sự thú vị cho người xem”, chị kể.

Nghệ sĩ kể một số bạn bè thân thiết bảo chị giờ quá dư dả, không thiếu thứ gì, khuyên nên nghỉ hưu để tận hưởng cuộc sống.

Thế nhưng Việt Hương quan niệm ngày nào còn sức sẽ vẫn lao động, không cho phép bản thân ngồi 1 chỗ. Nghệ sĩ xem sân khấu, phim ảnh là cơ hội để mình làm nghề, cống hiến.

Việt Hương, Lê Khánh và Hồng Đào trên phim trường.

Trong Cục vàng của ngoại, Việt Hương còn hội ngộ đàn chị Hồng Đào. Cả hai được kỳ vọng có những màn tung hứng ăn ý trên màn ảnh dịp cuối năm.

Đạo diễn Khương Ngọc cho biết, ngay sau khi hoàn thành tác phẩm Chị dâu, anh khẳng định với 2 nghệ sĩ sẽ tiếp tục làm ra nhân vật mà họ chưa từng thể hiện, nếu cảm thấy hứng thú thì tiếp tục cống hiến những vai diễn mới lạ, “đời” và tinh tế đến khán giả.

"Để nhận được sự gật đầu của các chị là sự thử thách rất lớn mà tôi phải vượt qua. Song song, tôi cũng thấy mình may mắn khi được tiếp tục làm việc với các diễn viên có sự trải đời và giỏi nghề cùng góp mặt", Khương Ngọc tiết lộ.

Ngoài Việt Hương và Hồng Đào, phim quy tụ dàn diễn viên Băng Di, Lê Khánh, Lâm Thanh Mỹ, NSƯT Hữu Châu…

Đạo diễn Khương Ngọc trở lại sau thành công của "Chị dâu".

Cục vàng của ngoại thuộc thể loại tâm lý gia đình. Phim xoay quanh mối quan hệ 3 thế hệ gồm bà - mẹ - cháu. Trong đó, tình cảm bà cháu được khai thác nhằm tôn vinh giá trị cao đẹp, không ngại hy sinh của người phụ nữ Việt. Tác phẩm này dự kiến ra rạp từ ngày 17/10.

Teaser phim "Cục vàng của ngoại"

Ảnh, clip: NVCC