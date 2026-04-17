Tại sao mức giá cũ không thể tồn tại mãi?

Tốc độ mở rộng nhanh chóng của các ứng dụng AI, từ AI Agent, video AI cho đến gọi thoại thời gian thực… đang tạo áp lực lên chuỗi cung ứng linh kiện toàn cầu, đẩy chi phí vận hành hạ tầng liên tục leo thang và bào mòn biên lợi nhuận của các nhà cung cấp. Việc điều chỉnh giá đồng loạt là hệ quả tất yếu của một thị trường mất cân bằng nghiêm trọng giữa cung và cầu.

Gartner dự báo giá bộ nhớ RAM (DRAM) tăng 125% và ổ lưu trữ SSD (NAND flash) tăng 234% trong năm 2026, áp lực này khó có thể giảm trước 2028. Tháng 1/2026, AWS tăng giá dịch vụ GPU 15% trên toàn bộ các khu vực. Các nhà phân tích dự báo mức tăng từ 5 đến 10% sẽ lan rộng ra toàn bộ nhà cung cấp Cloud trong nửa cuối năm 2026. Và thực tế Alibaba, Baidu, Tencent cùng hàng loạt nhà cung cấp Châu Á đã nối gót chỉ trong một quý. Doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng trực tiếp với hóa đơn Cloud tăng đột ngột từng tháng, thiếu hụt tài nguyên và gián đoạn dịch vụ vào đúng giai đoạn cao điểm kinh doanh.

Tại Việt Nam, bài toán còn phức tạp hơn khi nội địa hóa dữ liệu không còn là yêu cầu pháp lý đơn thuần, mà trở thành định hướng phát triển dài hạn cấp quốc gia, đòi hỏi doanh nghiệp phải điều chỉnh chiến lược hạ tầng phù hợp.

Luật 91/2025/QH15 và nghĩa vụ không thể bỏ qua

Từ ngày 01/01/2026, Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân số 91/2025/QH15 chính thức có hiệu lực, kèm theo Nghị định hướng dẫn 356/2025/NĐ-CP thay thế hoàn toàn Nghị định 13/2023 trước đó với các yêu cầu nghiêm ngặt hơn.

Khi dùng nhà cung cấp quốc tế như Google Cloud, AWS hay Azure, dữ liệu khách hàng Việt Nam có thể được lưu trên máy chủ đặt tại Singapore, Nhật Bản hoặc Hoa Kỳ. Đây được định nghĩa là "chuyển dữ liệu xuyên biên giới". Doanh nghiệp có nghĩa vụ đánh giá tác động, đảm bảo quốc gia tiếp nhận có tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu tương đương và báo cáo với cơ quan quản lý. Vi phạm có thể bị phạt tới 5% doanh thu năm trước, một mức chế tài đủ nặng buộc doanh nghiệp phải xem xét lại chiến lược lưu trữ dữ liệu.

Từ góc độ khác, ông Võ Lý Minh Nhân - Giám đốc Công nghệ Thông tin Galaxy Studio chia sẻ “doanh nghiệp nào chủ động kiểm soát được dữ liệu của mình và tuân thủ pháp luật đầy đủ sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ ràng trong mắt đối tác, nhà đầu tư và khách hàng. Đặc biệt ngành fintech, y tế, thương mại điện tử - nơi niềm tin vào bảo mật dữ liệu đang dần trở thành tiêu chí lựa chọn ngang với giá cả và tính năng. Chi phí tuân thủ nhìn bề ngoài là gánh nặng, nhưng bản chất là khoản đầu tư vào uy tín, thứ tài sản khó xây nhất và mất nhanh nhất trong kỷ nguyên số”.

Làn sóng Multi Cloud và tái định vị thị trường Cloud



Từ đầu năm 2026, một xu hướng đang hình thành trong cộng đồng công nghệ: chiến lược tách khối lượng công việc (workload). Doanh nghiệp giữ lại Cloud nước ngoài cho nhu cầu hệ sinh thái đặc thù như AI API, quy trình học máy hay dịch vụ SaaS quốc tế, nhưng chuyển dần dữ liệu nhạy cảm và cốt lõi về hạ tầng nội địa. Đây không phải quyết định thuần túy về giá, mà là tái cơ cấu kiến trúc hệ thống theo hướng an toàn và bền vững hơn.

Trong bối cảnh đó, nhà cung cấp cloud nội địa vốn bị xem là phương án dự phòng trong nhiều năm đang được nhìn nhận lại một cách nghiêm túc hơn.

VCLOUD: Khi hạ tầng nội địa không còn là lựa chọn thứ hai

Nổi bật trong làn sóng tái định vị này là VCLOUD, giải pháp Cloud của VNETWORK. Trong khi phần lớn thị trường đang chịu sức ép từ chuỗi cung ứng phần cứng toàn cầu, VNETWORK đứng ngoài vòng xoáy đó nhờ chiến lược tự chủ hạ tầng trong nước được xây dựng từ sớm và triết lý tái đầu tư liên tục. Họ không chỉ giữ được mức giá ổn định cho khách hàng mà còn có dư địa để tiếp tục nâng cấp hạ tầng ngay giữa lúc thị trường biến động nhất.

VCLOUD vận hành trên hạ tầng data center đạt chuẩn Tier III quốc tế, tích hợp NVMe Gen 5, CPU/GPU thế hệ mới với SLA uptime lên đến 99,997%. Hệ thống bảo mật đạt chứng nhận ISO 27001/20000-1, hỗ trợ 2FA, SSH Key Pair, Firewall Rule và phân quyền chi tiết theo team và project. Nền tảng được xây dựng để mở rộng linh hoạt theo nhu cầu, từ Kubernetes, Load Balancer cho đến backup và snapshot tức thì, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý về dữ liệu hiện hành tại Việt Nam.

Website: www.vnetwork.vn Hotline: 028 7306 8789

(Nguồn: VNETWORK)