Đặc biệt, Apollo là tổ chức giáo dục quy mô lớn tiên phong tại Việt Nam đạt danh hiệu này, không chỉ đáp ứng mà còn vượt qua các tiêu chí khắt khe về độ tin cậy, sự gắn kết, công bằng và phát triển bền vững.

Chứng nhận được xác lập thông qua khảo sát ẩn danh với hơn 2.000 nhân sự đến từ 56 quốc tịch tại các trung tâm Apollo trên toàn quốc. Trong sự đa dạng về văn hóa, mô hình làm việc và địa lý, Apollo vẫn đạt mức độ gắn kết vượt trội - minh chứng rằng văn hóa là chất keo bền chặt, kết nối con người vì một sứ mệnh chung.

Chi tiết chứng nhận: https://greatplacetowork.com.vn/companies/apollo-english/

Văn hóa nhân sự làm nên chất lượng giáo dục

Apollo tin rằng giáo dục không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, mà còn phải đánh thức tiềm năng cá nhân. Từ triết lý đó, mô hình Anh ngữ “đo ni đóng giày” ra đời - cá nhân hóa hành trình học tập để mỗi học viên phát triển theo cách riêng của mình.

Để hiện thực hóa mô hình này, Apollo đã đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống, quy trình và công nghệ - được ghi nhận qua giải thưởng EdTech Breakthrough cho giải pháp phân tích học tập cá nhân. Tuy nhiên, Apollo xác định: công nghệ không phải là điểm khởi đầu của trải nghiệm xuất sắc, mà chính là con người.

Như bà Hà Phạm - Giám đốc Vận hành Apollo English - chia sẻ: “Trải nghiệm học tập xuất sắc dành cho học viên bắt đầu từ hành trình ý nghĩa của đội ngũ nhân sự”. Khi mỗi cá nhân tìm thấy giá trị và mục tiêu trong công việc, họ sẽ lan tỏa năng lượng tích cực vào từng nỗ lực, từ đó hình thành nên trải nghiệm học tập thực sự có ý nghĩa cho người học.

Trong một tổ chức lớn và đa dạng như Apollo, sự gắn kết đóng vai trò như sợi dây liên kết vô hình, kết nối những nỗ lực cá nhân thành một tổng thể hài hòa. Các chỉ số khảo sát về mức độ tin tưởng, tinh thần đồng đội và tính chính trực ở mức cao nhất là minh chứng cho một nền văn hóa nuôi dưỡng sự gắn bó - và từ đó, nuôi dưỡng chất lượng giáo dục.

30 năm kiến tạo giá trị sống

Nền tảng văn hóa tại Apollo được hình thành từ những người kiên trì theo đuổi sứ mệnh tạo nên thay đổi tích cực cho cộng đồng. Trải qua ba thập kỷ, văn hóa ấy không ngừng được bồi đắp bởi các thế hệ nhân sự, ngày càng lắng đọng và được vun đắp để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của tổ chức.

Tất cả được dẫn dắt bởi một tinh thần xuyên suốt: “Where the Best Become Better” (tạm dịch: Nơi những điều tốt nhất trở nên tốt hơn) - một tư duy phát triển rõ nét, nơi mỗi cá nhân, dù đã xuất sắc, vẫn luôn có cơ hội để tiến xa hơn, hoàn thiện hơn. Mỗi bước chuyển mình vì thế cũng đi kèm một cam kết bền vững về con người, giá trị và tầm nhìn dài hạn.

Ở cột mốc 30 năm, Apollo không xem đây là dịp đơn thuần để điểm lại thành tựu, mà là thời điểm đánh dấu một giai đoạn phát triển mới. Tổ chức đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống, cơ cấu tổ chức và phát triển đội ngũ - tạo tiền đề để tái định hình toàn diện trải nghiệm học tập Anh ngữ “đo ni đóng giày”. Đây chính là bước đi tiếp theo trong chuỗi đổi mới giáo dục mà Apollo theo đuổi suốt 30 năm qua, hứa hẹn mở ra một chuẩn mực mới cho đào tạo Anh ngữ tại Việt Nam.

Lệ Thanh