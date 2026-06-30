Nhận diện mới đánh dấu giai đoạn phát triển mới

Nhân dịp khánh thành tòa nhà văn phòng Apollo Hà Nội, Apollo chính thức giới thiệu diện mạo mới sau quá trình tái cấu trúc kinh doanh và tổ chức, [LĐ1] đánh dấu bước chuyển từ Quốc Huy Anh Corp sang Apollo Group. Ở góc độ chiến lược, đây không phải một thay đổi về hình ảnh đơn thuần, mà là cột mốc cho một giai đoạn phát triển mới đã được chuẩn bị trong nhiều năm.

Điều Apollo Group muốn nhấn mạnh không phải là một lần làm mới hình ảnh theo hướng truyền thông, mà là việc xác lập rõ hơn vị thế của doanh nghiệp. Từ nền tảng một thương hiệu silicone sealant đã có chỗ đứng vững chắc, Apollo đang mở rộng sang một cấu trúc phát triển có quy mô và định hướng dài hạn rõ ràng.

Sự kiện diễn ra đúng dịp 23 năm Apollo Silicone, qua đó tạo thêm chiều sâu cho cột mốc 15/6: không tách rời di sản cốt lõi, nhưng mở ra một giai đoạn phát triển mới với phạm vi rộng hơn.

Apollo công bố diện mạo mới nhân dịp khánh thành tòa nhà văn phòng Apollo Hà Nội.

Bước chuyển từ Quốc Huy Anh Corp đến Apollo Group

Apollo được thành lập năm 2000 bởi ông Ngô Quốc Cường. Từ một công ty TNHH khởi đầu trong lĩnh vực kinh doanh thép, doanh nghiệp từng bước mở rộng sang giấy, trở thành một trong những đơn vị tiên phong khai mở thị trường Việt Nam ở lĩnh vực này, trước khi phát triển nền tảng trong các ngành vật liệu xây dựng và những mảng kinh doanh liên quan.

Điểm khác biệt trong hành trình 26 năm qua của doanh nghiệp là sự kiên định với mô hình quản trị tập trung. Việc được dẫn dắt bởi một chủ doanh nghiệp duy nhất, thay vì phân tán sở hữu, đã tạo ra những lợi thế cốt lõi về tính nhất quán trong tầm nhìn và các cam kết chiến lược dài hạn. Đây chính là ‘sợi chỉ đỏ’ tạo nên bản sắc và sự ổn định của Apollo cho đến hôm nay.

Sau 26 năm xây nền tảng vững chắc, bước chuyển sang Apollo Group - phản ánh rõ hơn cấu trúc phát triển, trong đó Apollo Silicone, Apollo Biopharma, TTG và Quoc Huy Anh Corp là các thành viên trong hệ sinh thái phát triển chung. Đây là sự mở rộng sang một kiến trúc thương hiệu có quy mô lớn hơn, thể hiện năng lực điều hành và định hướng dài hạn của doanh nghiệp, không chỉ tại Việt Nam mà còn hướng tới vị thế rộng hơn trên thị trường quốc tế.

Bước chuyển sang Apollo Group phản ánh một chặng phát triển mới sau hơn hai thập kỷ xây nền tảng.

Nỗ lực khẳng định vị thế

Theo đại diện doanh nghiệp, hệ nhận diện mới là dấu hiệu dễ thấy nhất của một quá trình nâng cấp đã diễn ra từ bên trong, khi Apollo Silicone tiếp tục đóng vai trò mũi nhọn kinh doanh cốt lõi, đồng thời được hậu thuẫn bởi một cấu trúc vận hành quy mô hơn, chuẩn mực hơn và có khả năng trợ lực toàn diện hơn. Từ việc củng cố trục kinh doanh chính, mở rộng sang các lĩnh vực chiến lược, tăng đầu tư cho năng lực sản xuất và R&D, đến việc hoàn thiện nền tảng tài chính, vận hành và đối tác, đây là một bước chuyển có cơ sở rõ ràng của Apollo.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái đồng hành quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng xuyên suốt quá trình này. Trong nhiều năm qua, Apollo nhận được sự đồng hành của các đối tác chiến lược lớn, đặc biệt là Shin-Etsu (Nhật Bản) và Dow Chemical (Hoa Kỳ). Những mối quan hệ này không chỉ mang ý nghĩa hợp tác thương mại, mà còn là chỉ dấu về độ tin cậy, chuẩn mực kỹ thuật và khả năng kết nối với các tiêu chuẩn quốc tế. Song song đó, sức mạnh tài chính và năng lực vận hành của Apollo Group được củng cố vững chắc thông qua sự đồng hành của các ngân hàng hàng đầu như Vietcombank và BIDV trong các dự án tiềm năng.

Apollo Group được định vị trên nền tảng nội lực, đối tác chiến lược và năng lực tài chính dài hạn

Sự kiện ra mắt nhận diện thương hiệu Apollo Group[LĐ2] ngày 15/6 cũng là dịp khánh thành tòa nhà văn phòng Apollo Hà Nội, đánh dấu bước đầu tư đáng kể của doanh nghiệp tại thị trường miền Bắc. Không chỉ là sự bổ sung về cơ sở vật chất, công trình này còn cho thấy định hướng hiện diện sâu hơn, tăng cường năng lực hỗ trợ và gắn kết dài hạn với hệ thống đối tác, khách hàng trong khu vực của doanh nghiệp.

(Nguồn: Apollo Group)