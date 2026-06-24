Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản gửi các ngân hàng thương mại về việc cấp tín dụng đối với một số dự án theo kiến nghị của Tập đoàn Vingroup, CTCP Hạ tầng Hàng không Masterise và CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sungroup).