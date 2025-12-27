Theo thỏa thuận, Dow Chemical sẽ phát triển nhóm nguyên liệu silicone chuyên biệt, mang tính độc quyền, dành riêng cho các dòng sản phẩm keo silicone sealant của Apollo Silicone tại thị trường Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ vật liệu mới.

Với giới quan sát, đây không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà là dấu mốc thể hiện năng lực hội nhập sâu của một doanh nghiệp Việt Nam, đủ tiêu chuẩn để tham gia vào chuỗi giá trị công nghệ và định hướng sản phẩm chiến lược của một trong những tập đoàn hóa chất hàng đầu thế giới.

Ký kết chiến lược với Dow Chemical đánh dấu bước dịch chuyển quan trọng của Apollo Silicone trong ngành silicone khu vực

Cụm công nghiệp 4 tỷ USD đứng sau chiến lược nguyên liệu dành riêng cho Apollo

Trong khuôn khổ chuyến công tác từ ngày 7 - 10/12/2025, đoàn lãnh đạo cấp cao Apollo cùng các nhà phân phối tiêu biểu đã trực tiếp tham quan và làm việc tại Khu phức hợp Dow Chemical Trương Gia Cảng (Zhangjiacang) - một trong những trung tâm sản xuất và R&D trọng yếu của Dow tại châu Á.

Đáng chú ý, Dow Chemical đã dành một phần công suất và hạ tầng trong khu phức hợp này để phát triển nhóm nguyên liệu đặc thù cho Apollo Silicone. Đây được xem là mức độ ưu tiên hiếm có đối với một doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực chất trám và vật liệu xây dựng hoàn thiện.

Khu phức hợp Dow Chemical Trương Gia Cảng có tổng mức đầu tư gần 4 tỷ USD, diện tích hơn 110 ha, tích hợp hệ thống nhà máy công suất lớn cùng chuỗi sản xuất đồng bộ. Nơi đây cũng gắn liền với Shanghai Dow Center - trung tâm R&D lớn nhất của Dow ngoài Hoa Kỳ. Trung tâm này quy tụ gần 600 tiến sĩ, nhà khoa học và kỹ sư, cùng hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, đóng vai trò then chốt trong việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ polymer, coatings và silicones phục vụ thị trường Trung Quốc, châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu.

Việc Apollo Silicone tham gia trực tiếp vào hệ sinh thái công nghệ này cho thấy mức độ ưu tiên hiếm có và vị thế đối tác chiến lược thực chất vượt xa khái niệm khách hàng.

Ban lãnh đạo cấp cao và các Nhà phân phối tiêu biểu Apollo Silicone đã trực tiếp làm việc tại khu phức hợp Dow Chemical Trương Gia Cảng

Bước đi củng cố vị thế dẫn dắt của Apollo Silicone

Chuyến công tác tại Thượng Hải không chỉ mang ý nghĩa tham quan hay trao đổi kỹ thuật, mà phản ánh một mối quan hệ hợp tác đã đạt đến chiều sâu chiến lược. Với Dow Chemical, Apollo Siliconekhông đơn thuần là đối tác tiêu thụ nguyên liệu, mà là doanh nghiệp cùng chia sẻ định hướng phát triển công nghệ, hình thành liên minh chiến lược, đồng thời tham gia vào việc định hình tương lai của ngành silicone sealant tại Việt Nam.

Một thỏa thuận công nghệ mới đang tái định vị vai trò của Apollo trong chuỗi giá trị vật liệu toàn cầu

Sau hơn 20 năm phát triển, Apollo Siliconeđã trở thành một thương hiệu dẫn dắt thị trường chất trám tại Việt Nam, hiện diện sâu rộng trong hệ thống nhà thầu, chủ đầu tư và người tiêu dùng. Lợi thế của Apollo đến từ mạng lưới phân phối phủ khắp, danh mục sản phẩm tối ưu cho điều kiện khí hậu Việt Nam, cùng việc sử dụng nguồn nguyên liệu cao cấp từ các tập đoàn hàng đầu thế giới như Shin-Etsu và Dow Chemical.

Điểm khác biệt cốt lõi của Apollo Silicone không nằm ở một sản phẩm đơn lẻ, mà ở năng lực kiểm soát chuỗi giá trị: từ định hướng nghiên cứu, lựa chọn nguyên liệu, chuẩn hóa công thức đến kiểm soát chất lượng đầu ra theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thỏa thuận ký kết ngày 9/12/2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng: Apollo Silicone không còn được nhìn nhận như một nhà sản xuất nội địa, mà đã trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành silicone.

Apollo và Dow ký kết Thoả thuận Cung ứng Chiến lược ngày 9/12/2025

Theo đại diện Apollo Silicone, lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp nằm ở khả năng giữ quyền chủ động tại các điểm quyết định của chuỗi giá trị. “Hợp tác toàn diện với Dow Chemical giúp chúng tôi bảo đảm nguồn nguyên liệu chuyên biệt, ổn định và đạt chuẩn quốc tế. Trong ngành silicone sealant, nơi sự khác biệt được quyết định bởi từng thông số kỹ thuật nhỏ, đây là lợi thế mang tính cấu trúc và rất khó sao chép”, vị này cho biết.

Trong chiến lược phát triển bền vững, Apollo Silicone xác định hợp tác chiến lược với các đối tác toàn cầu là một trụ cột quan trọng. Việc đồng hành cùng Dow Chemical trong nghiên cứu - phát triển nguyên liệu chuyên biệt không chỉ giúp Apollo duy trì chất lượng đồng nhất, mà còn thể hiện doanh nghiệp đã đạt đến chuẩn mực hợp tác quốc tế, đồng thời mở rộng khả năng cạnh tranh tại các thị trường có yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe.

(Nguồn: Apollo Silicone)