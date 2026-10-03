Apple thông báo siết chặt quyền truy cập toàn bộ ổ đĩa trên hệ điều hành macOS nhằm ngăn ngừa rủi ro từ các tác tử AI, sau khi xuất hiện cáo buộc Muse của Meta tự ý đọc tin nhắn riêng tư của người dùng.

Apple vừa đưa ra thông báo sẽ bổ sung các lớp kiểm soát mới xung quanh tính năng truy cập toàn bộ ổ đĩa Full Disk Access trên hệ điều hành macOS.

Quyền vốn được thiết kế để phục vụ các ứng dụng sao lưu dữ liệu hệ thống nhưng sự bùng nổ của các tác tử AI (AI agent) đang làm gia tăng đáng kể các rủi ro bảo mật liên quan đến mức độ truy cập sâu này.

Động thái của "táo khuyết" được đưa ra ngay sau khi cây viết Jason Aten của tờ Inc. phản ánh việc ứng dụng AI Muse của Meta trên máy Mac có thể đọc được các tin nhắn riêng tư của ông, dù ông khẳng định chưa hề cấp quyền trực tiếp cho ứng dụng.

Meta phủ nhận cáo buộc.

Một nhà báo tố AI Muse của Meta đọc tin nhắn riêng tư trên máy tính Mac dù chưa được cấp phép. Ảnh: Meta

Sự việc làm dấy lên những nghi ngại lớn về tính an toàn và riêng tư khi người dùng cấp quyền cho các ứng dụng AI chạy trên máy tính cá nhân - vốn có khả năng tự động điều khiển hệ thống và đọc tệp tin hay tin nhắn.

Bên cạnh đó, quyết định của Apple cũng xuất phát từ cảnh báo gần đây trên tờ Wired về một lỗ hổng trong ứng dụng ChatGPT trên Mac có thể bị tin tặc khai thác để đánh cắp các dữ liệu nhạy cảm của người dùng.

Nguy cơ từ quyền Full Disk Access

Để các tác tử AI trên máy tính phát huy tối đa năng lực, nhiều nhà phát triển đã yêu cầu người dùng bật tính năng Full Disk Access trong phần Cài đặt của macOS.

Khi tính năng này được kích hoạt, ứng dụng sẽ có toàn quyền đọc các tệp tin, hòm thư điện tử, tin nhắn riêng tư và thậm chí là lịch sử duyệt web.

Apple nhận định: "Một số nhà phát triển đang sử dụng quyền Full Disk Access theo những cách có thể đẩy người dùng vào nguy cơ rủi ro, làm rò rỉ toàn bộ hệ thống mà người dùng không hề hay biết hoặc không hiểu rõ hậu quả".

Trong thời gian tới, Apple sẽ triển khai các cơ chế kiểm soát mới:

Thao tác xác nhận rõ ràng: Người dùng thực sự muốn cấp mức truy cập đặc biệt này cho ứng dụng sẽ phải thực hiện các hành động xác nhận rất cụ thể và rõ ràng.

Cảnh báo minh bạch về rủi ro: Apple cam kết đảm bảo người dùng hiểu rõ các nguy cơ tiềm ẩn trước khi quyết định trao quyền truy cập dữ liệu cho các AI agent vốn ngày càng có tính tự chủ cao.

Meta phủ nhận Muse đọc tin nhắn riêng tư của nhà báo Trước cáo buộc AI Muse tự tiện đọc tin nhắn riêng tư trên máy tính Mac của Jason Aten, Phó Chủ tịch Truyền thông Meta Andy Stone và Phó Chủ tịch Phòng thí nghiệm Siêu trí tuệ Meta David Singleton khẳng định tính năng tích hợp tin nhắn trên Muse hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện (opt-in). Theo đó, để Muse đọc được tin nhắn, người dùng phải vượt qua quy trình bảo mật 3 bước phức tạp, bao gồm việc chủ động bật quyền Full Disk Access trong Cài đặt hệ thống macOS và chọn mức độ truy cập tin nhắn. Quy trình này đòi hỏi xác nhận thủ công và khiến ứng dụng phải khởi động lại, do đó không thể xảy ra do sự cố hay nhầm lẫn vô ý. Trước lời giải thích từ Muse rằng AI này đọc dữ liệu qua "thông báo thiết bị", đại diện Meta cho biết mô hình AI đã bị nhầm lẫn và đưa ra câu trả lời không chính xác. Dù Meta phủ nhận, dư luận vẫn đặt nhiều nghi vấn do lịch sử vi phạm quyền riêng tư và các án phạt dữ liệu trước đây của tập đoàn. Cùng thời điểm, YouTuber Matt Robb cũng phản ánh việc Muse tự ý chia sẻ địa chỉ nhà riêng khi hỗ trợ bán hàng trên Facebook Marketplace.

(Theo TechCrunch)