Cuộc họp xoay quanh trí tuệ nhân tạo (AI) do Tổng thống Donald Trump tổ chức tại Nhà Trắng quy tụ dàn lãnh đạo công nghệ hàng đầu Mỹ nhưng đại diện Apple lại vắng mặt.

Cuộc gặp do Tổng thống Donald Trump chủ trì hôm 29/9 quy tụ các lãnh đạo hàng đầu từ Meta, Nvidia, Google, OpenAI và Anthropic để bàn về tương lai trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, cả Chủ tịch Điều hành Tim Cook lẫn tân Tổng Giám đốc (CEO) John Ternus của Apple đều không tham dự.

Sự vắng mặt này làm dấy lên nhiều tin đồn trên mạng xã hội rằng hãng công nghệ xứ Cupertino bị loại vì tụt hậu trong cuộc đua AI. Cả Apple và Nhà Trắng đều từ chối bình luận.

Dù vậy, Brad Gerstner, CEO quỹ Altimeter Capital kiêm đồng minh của ông Trump tại Thung lũng Silicon, nhận định đây "không phải vấn đề lớn". Ông khẳng định Apple vẫn nắm rõ thông tin và đồng thuận với các nội dung thảo luận. Tim Cook vừa xuất hiện tại Nhà Trắng chưa đầy một tuần trước đó trong tiệc quốc yến đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi giữa dàn lãnh đạo quyền lực của Silicon Valley trong bữa tiệc trưa 29/9. Ảnh: New York Times

Sau khi rời ghế CEO vào tháng 9 để giao lại quyền quản lý cho John Ternus, Tim Cook đảm nhận vai trò Chủ tịch Điều hành, chịu trách nhiệm đối ngoại và làm việc với chính phủ các nước. Nhờ duy trì mối quan hệ tốt với ông Trump, Cook đã xuất hiện hơn 10 lần tại các sự kiện công khai trong nhiệm kỳ hai của tổng thống Mỹ.

Các hoạt động đối ngoại của Tim Cook chủ yếu tập trung vào chuỗi cung ứng, thương mại và thuế quan. Apple liên tục cam kết đầu tư, tạo việc làm tại Mỹ để giảm áp lực từ yêu cầu sản xuất iPhone trong nước. Gần đây, hãng được cho là đang xin cấp phép sử dụng chip nhớ sản xuất tại Trung Quốc để giảm chi phí, dù Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick tuyên bố chính quyền không ủng hộ phương án này.

Theo ông Gerstner, các doanh nghiệp dự tiệc trưa tại Nhà Trắng đều là những tên tuổi dẫn đầu về phát triển mô hình AI tiên phong. Đây vốn không phải thế mạnh của Apple.

Khác với OpenAI hay Anthropic - những đơn vị vận hành các hệ thống AI khổng lồ trên cụm chip Nvidia, Apple tập trung vào các mô hình nhỏ, tối ưu hóa để chạy trực tiếp trên chip xử lý của iPhone và Mac. Các mô hình này phục vụ các tính năng như trợ lý ảo Siri, thay vì cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp. Chi phí đầu tư thiết bị của Apple cũng nhỏ hơn nhiều so với quy mô hàng chục tỷ USD từ Google, Microsoft hay Meta.

Dù giới đầu tư từng lo ngại Apple chậm chân, thị trường hiện coi cổ phiếu tập đoàn này là rào chắn an toàn trước làn sóng chi tiêu đắt đỏ cho AI. Cổ phiếu Apple đã tăng 22,5% từ đầu năm 2026, vượt mặt chỉ số Nasdaq và hầu hết các tập đoàn công nghệ lớn, ngoại trừ Nvidia.

Sự vắng mặt của Apple cũng phản ánh định hướng truyền thông của hãng. Trong khi các đối thủ liên tục công bố tuyên ngôn về an toàn AI, Apple hiếm khi tham gia vào các tranh luận công khai không liên quan trực tiếp đến sản phẩm.

Tại cuộc họp, đại diện các tập đoàn gồm Jensen Huang (Nvidia), Greg Brockman (OpenAI), Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google) và Dario Amodei (Anthropic) đã ký cam kết với Nhà Trắng về các tiêu chuẩn an toàn AI. Trong khi đó, Apple chọn không lên tiếng do không phát triển các mô hình AI cốt lõi quy mô lớn.

(Theo CNBC)