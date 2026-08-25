Đợt ra mắt cho thấy máy tính để bàn đang trở thành điểm tựa chiến lược giúp Apple củng cố vị thế trong cộng đồng phát triển AI, đồng thời là nơi phô diễn sức mạnh xử lý của các dòng chip tự phát triển.

Mac Studio với chip M5 Ultra mang đến hiệu năng và băng thông bộ nhớ phù hợp để chỉnh sửa dòng thời gian phức tạp với nhiều luồng video và hiệu ứng có độ phân giải cao trong Adobe Premiere Pro. Ảnh: Apple

Nhiều nhà phát triển sử dụng các phần mềm như OpenClaw để tạo tác tử AI thường ưu tiên chạy trực tiếp trên máy Mac Mini chuyên dụng thay vì dịch vụ đám mây.

Trong khi đó, Mac Studio trở thành lựa chọn quen thuộc của các nhà nghiên cứu AI phục vụ mục đích thử nghiệm huấn luyện và triển khai mô hình cục bộ (on-device).

Apple cho biết các dòng chip trang bị cho iPhone và Mac đều tích hợp bộ xử lý thần kinh (Neural Engine) chuyên dụng để chạy mô hình AI, kết hợp kiến trúc bộ nhớ RAM thống nhất giúp loại bỏ điểm nghẽn băng thông.

"Với các nền tảng phần mềm và thế hệ chip mới, lập trình viên có thể vận hành và tinh chỉnh các mô hình AI lớn ngay trên thiết bị Mac", đại diện Apple nêu trong thông cáo báo chí.

Mac Mini mới cho phép tùy chọn hai cấu hình vi xử lý: M6 và M5 Pro. Đây là dòng máy tính đầu tiên của Apple sử dụng chip thế hệ M6, được gia công trên tiến trình 2 nanomet bởi TSMC.

Ở phiên bản tiền nhiệm, thiết bị sử dụng các dòng chip M4, M4 Pro và M4 Max. Apple khẳng định phiên bản chạy M5 Pro có tốc độ xử lý câu lệnh trên các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nhanh gấp 8,5 lần so với các bản Mac Mini Pro thế hệ trước.

Giá bán của Mac Mini từ 24,999 triệu đồng cho bản dùng chip M6 và 47,999 triệu đồng cho bản dùng chip M5 Pro.

Đối với dòng Mac Studio - cỗ máy mạnh nhất không tích hợp màn hình của Apple sau khi dòng Mac Pro bị dừng sản xuất hồi đầu năm, người dùng có thể lựa chọn vi xử lý M5 Max hoặc M5 Ultra.

Apple cho biết chip M5 Max giúp vận hành mô hình LLM nhanh gần gấp 4 lần thế hệ tiền nhiệm.

Đáng chú ý, bản chạy chip M5 Ultra cho phép ghép nối nhiều máy Mac Studio để hoạt động như một hệ thống thống nhất, chia sẻ dung lượng bộ nhớ nhằm chạy các mô hình AI tiên tiến quy mô hàng nghìn tỷ tham số.

Mac Studio bản M5 Max giá khởi điểm 69,999 triệu đồng, trong khi bản M5 Ultra có giá từ 159,999 triệu đồng.

Đặc biệt, bản cấu hình cao cấp nhất với chip M5 Ultra, CPU 36 lõi, GPU 80 lõi, bộ nhớ 256GB, dung lượng lưu trữ 16TB có giá 511,999 triệu đồng.

Apple bắt đầu mở nhận đặt hàng trước từ ngày 25/8 và dự kiến giao máy từ ngày 22/9 tại Mỹ. Công ty chưa công bố thời điểm lên kệ của thiết bị tại Việt Nam.

(Theo CNBC)