Máy đọc sách Amazon Kindle nằm trong đợt tăng giá sản phẩm. Ảnh: The Verge

Amazon cho biết đợt điều chỉnh giá diện rộng này bắt nguồn từ hiện tượng "RAMageddon" (cơn sốt khan hiếm chip nhớ), khiến chi phí linh kiện bộ nhớ và lưu trữ tăng vọt.

Tình trạng thiếu hụt linh kiện phần cứng đã kéo dài hơn một năm qua do làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) thâu tóm phần lớn nguồn cung chip nhớ RAM và bộ nhớ flash toàn cầu. Cuộc khủng hoảng từng tác động mạnh đến thị trường máy tính xách tay và điện thoại thông minh phân khúc giá rẻ, buộc các nhà sản xuất phải cạnh tranh gay gắt để giành nguồn linh kiện còn lại trong chuỗi cung ứng.

Hiện nay, gánh nặng chi phí bắt đầu đổ dồn lên người tiêu dùng ở phân khúc thiết bị đọc sách và nhà thông minh. Đáng chú ý, các mức tăng mạnh nhất của Amazon lại rơi vào nhóm sản phẩm giá rẻ. Loa thông minh Echo Dot tăng từ 50 USD lên 80 USD (tương đương mức tăng 60%). Các sản phẩm phổ thông khác như máy đọc sách Kindle bản tiêu chuẩn và thiết bị truyền phát Fire TV Stick HD cũng tăng lần lượt 36% và 14%.

Chia sẻ với trang công nghệ Cnet, đại diện Amazon cho biết công ty đã cố gắng tìm giải pháp giữ mức giá dễ tiếp cận nhưng buộc phải điều chỉnh theo biến động chi phí phần cứng.

"Sau một thời gian dài nỗ lực tự bù đắp các khoản chi phí gia tăng này, chúng tôi buộc phải điều chỉnh lại giá bán trên toàn bộ các dòng sản phẩm", người phát ngôn Amazon nói.

Dù vậy, một số thiết bị vẫn giữ nguyên giá niêm yết trong đợt điều chỉnh này, bao gồm chuông cửa thông minh Ring và mẫu loa cao cấp Echo Studio (220 USD). Trong khi đó, hầu hết các mẫu loa Echo còn lại đều tăng từ 10% đến 60%.

Amazon không phải là cái tên duy nhất chịu áp lực từ chuỗi cung ứng. Thị trường thiết bị giải trí và laptop liên tục ghi nhận các đợt tăng giá thời gian qua. Tháng trước, đối thủ trực tiếp của Amazon là Roku đã tăng giá các thiết bị phát nội dung trực tuyến tới 60%. Apple gần đây cũng điều chỉnh giá loa thông minh HomePod Mini thêm 30% và xu hướng này được dự báo sẽ còn tiếp diễn.

(Theo Cnet)