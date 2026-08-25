Khi cầm chiếc Z Fold 7 và Z Fold 8 Ultra trên tay, người dùng sẽ nhận ra nó không có nhiều khác biệt. Độ mỏng chỉ chênh nhau 1mm, trọng lượng gần như nhau và thiết kế không có gì thay đổi.

Z Fold 8 Ultra là 52,99 triệu đồng, tăng 6 triệu so với giá bán của Z Fold 7. Ảnh: Anh Tú

Z Fold 8 Ultra chỉ nâng cấp camera góc rộng từ 12MP lên 50MP, pin 4.400 mAh lên 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh từ 25W lên 45W. Lớp nền titanium mới dưới màn hình giúp gia cố độ cứng cáp và làm nếp gấp gần như "tàng hình" khi hiển thị nội dung; độ sáng màn hình tăng lên mức 3.000 nits.

Chỉ thay đổi một vài thông số như trên, nhưng mức giá mở bán của Z Fold 8 Ultra là 52,99 triệu đồng, tức là tăng 6 triệu so với giá bán của Z Fold 7 lúc ra mắt có giá 46,99 triệu đồng.

Tương tự, với Oppo Find N6, nâng cấp đáng giá của chiếc smartphone gập này so với Find N5 là camera chính cảm biến tăng từ 50MP lên 200MP; camera góc rộng từ 8MP lên 50MP, camera trước từ 8MP lên 20MP.

Ngoài ra, pin được nâng cấp từ 5.600 mAh lên 6.000 mAh và trang bị thêm Snap Key ở cạnh viền (tương tự Action Button), cho phép gán nhanh các tác vụ như mở máy ảnh, ghi âm nhanh, dịch thuật tức thì hoặc bật/tắt chế độ im lặng.

Với những nâng cấp ít ỏi trên, nhưng Find N6 được bán ra với giá 64,99 triệu đồng, nghĩa là cao hơn 20 triệu đồng so với phiên bản Find N5 có giá 44,99 triệu đồng lúc mở bán.

Hay khi so sánh Xiaomi 15 Ultra và Xiaomi 17 Ultra, người dùng cũng sẽ không thấy nhiều khác biệt, thiết kế vẫn không thay đổi, chỉ là màn hình 17 Ultra được tăng lên 6,9 inch (so với 6,73 inch trên 15 Ultra) và viên pin lớn hơn 6.000 mAh (so với 5.410 mAh trên 15 Ultra). Các nâng cấp còn lại không thực sự đáng kể, thế nhưng giá bán của 17 Ultra lên tới 40,99 triệu đồng, cao hơn 15 Ultra tới 4 triệu đồng, khi chiếc máy này lúc mở bán có giá 36,99 triệu đồng.

Và giờ đây, khi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sắp ra mắt vào tháng 9 tới, những thông tin rò rỉ cho thấy Apple cũng không thực hiện nhiều nâng cấp cho dòng iPhone mới này. Vẫn thiết kế cũ, có chăng là cụm camera làm to lên, Dynamic Island nhỏ đi, nâng cấp nhẹ về pin và cấu hình, thế nhưng giá bán đang được dự đoán cũng sẽ cao hơn so với dòng iPhone 17 Pro và 17 Pro Max rất nhiều.

Theo các chuyên gia, sở dĩ các smartphone cao cấp mới ra mắt có mức giá tăng như trên là do giá linh kiện như RAM và bộ nhớ trên thị trường bán lẻ thời gian gần đây có xu hướng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng. Nguyên nhân chính là sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm khan hiếm chip nhớ (RAM và lưu trữ NAND), từ đó đẩy giá thành sản xuất và giá bán của smartphone tăng cao trên toàn cầu.