Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu của Apple (WWDC25 – Worldwide Developers Conference 2025) năm nay sẽ diễn ra từ ngày 9 - 13/6, tại Apple Park, Cupertino, California (Mỹ). Apple đang đối mặt với áp lực lớn sau khi mất thị phần tại Trung Quốc và bị chỉ trích vì chậm đổi mới. WWDC 2025 là cơ hội để hãng lấy lại vị thế dẫn đầu về công nghệ.

Apple cần củng cố niềm tin của người dùng tại WWDC 2025.

Trong bản tin Power On mới nhất trên Bloomberg, Mark Gurman đã tiết lộ những gì người dùng có thể mong đợi tại sự kiện, nhưng nhìn chung là không nhiều. Lý do vì Apple đang áp dụng chiến lược thận trọng hơn rất nhiều so với các năm trước.

Tại WWDC năm ngoái, Apple đã công bố hàng loạt tính năng mới, bao gồm cả Apple Intelligence dành cho dòng iPhone 16 sắp ra mắt. Tuy nhiên, phần lớn các tính năng này đã bị trì hoãn hoặc ra mắt nửa vời, gây ra không ít tranh cãi.

Do đó, tại WWDC 2025, Apple sẽ hứa hẹn ít hơn và có khả năng sẽ không công bố những nâng cấp "hoành tráng" nếu chúng chưa thực sự sẵn sàng.

Toàn bộ sự kiện năm nay cũng sẽ bị giám sát kỹ lưỡng hơn, đặc biệt khi CEO Tim Cook gần đây đã bị chất vấn về tiến độ phát triển Apple Intelligence trong cuộc họp cổ đông.

Theo Gurman, sẽ có 3 điểm chính tại WWDC 2025: Hệ điều hành được thiết kế lại; Tính năng mới của Apple Intelligence; Thay đổi lớn đối với iPadOS.

Giao diện mới thống nhất hơn

Apple được cho là đang hướng tới một trải nghiệm giao diện nhất quán hơn trên tất cả các thiết bị của mình. iOS, iPadOS và macOS sẽ được thiết kế lại, với phong cách lấy cảm hứng từ visionOS (hệ điều hành của Vision Pro).

Đặc biệt, theo Gurman, iOS 19 sẽ mang đến một cuộc đại tu thiết kế lớn nhất kể từ iOS 7 (2013), với giao diện lấy cảm hứng từ visionOS (hệ điều hành của Vision Pro), bao gồm biểu tượng ứng dụng tròn, hiệu ứng trong suốt, và các nút bấm "nổi kính".

Sự thay đổi này có thể đã được "nhá hàng" qua logo của WWDC 2025, trông như được làm từ kính màu, có điểm nhấn phát sáng nhẹ gợi nhớ đến hiệu ứng ánh sáng của Apple Intelligence.

Apple Intelligence: Chưa hoàn chỉnh, nhưng vẫn phát triển

Dù dự kiến phải đến năm 2027, Apple Intelligence mới hoàn thiện đầy đủ, nhưng công ty vẫn sẽ từng bước cập nhật và nâng cấp. WWDC 2025 gần như chắc chắn sẽ nhắc đến sự hợp tác giữa Apple và Google để đưa AI Gemini lên iPhone – tương tự như cách Samsung tích hợp Gemini vào Galaxy S25.

Apple Intelligence sẽ được mở rộng trên toàn hệ sinh thái, từ iPhone, iPad, Mac đến Apple Watch, với các tính năng như tóm tắt tin nhắn, tạo nội dung, và dịch thuật trong ứng dụng. Điều này nhằm cạnh tranh với các đối thủ như Huawei (với trợ lý ảo Xiaoyi) và Xiaomi (tích hợp AI trên dòng Xiaomi 15).

Apple vẫn bị chỉ trích vì chậm triển khai AI. Nhiều tính năng được công bố tại WWDC 2024 (như cải tiến Siri) đã bị trì hoãn đến iOS 19, làm giảm niềm tin của người dùng.

Nếu Apple không đáp ứng được kỳ vọng tại WWDC 2025, Táo khuyết có thể tiếp tục mất thị phần vào tay các đối thủ.

iPadOS: Cải tiến mạnh mẽ, hướng đến trải nghiệm như Mac

Theo Gurman, iPadOS sẽ có sự nâng cấp lớn nhất trong sự kiện. Thay đổi đáng chú ý nhất là việc mang giao diện giống macOS sang iPad, bao gồm cả thanh menu (Menu bar) và nhiều tính năng hỗ trợ làm việc chuyên nghiệp.

Đây sẽ là tin rất vui cho những người dùng iPad để học tập và làm việc, vì nó đưa trải nghiệm máy tính "thực thụ" lên thiết bị màn hình cảm ứng.

Các phần cứng tiềm năng

Mac Pro mới: Mac Pro là dòng Mac duy nhất chưa được cập nhật với chip M3 hoặc M4. Có tin đồn rằng Apple sẽ giới thiệu Mac Pro với chip M3 Extreme, vượt trội hơn M3 Ultra trên Mac Studio tại WWDC 2025.

HomePod và thiết bị nhà thông minh: Apple có thể ra mắt HomePod mới tích hợp Home OS, cùng với camera an ninh thông minh có Face ID và AirTags cải tiến với chip Ultra Wideband 2 tại sự kiện quan trọng này của hãng. Theo Gurman, sản phẩm này có thể ra mắt sớm nhất vào đầu 2025, nhưng nhiều khả năng sẽ bị dời lại đến giữa hoặc cuối năm do phụ thuộc vào iOS 19.

Tuy nhiên, cho đến hiện tại, rất ít tin tức rò rỉ về việc Apple có các cập nhật phần cứng tại WWDC 2025.

Tạm kết

WWDC 2025 hứa hẹn là một sự kiện quan trọng với các bản cập nhật lớn iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12, và visionOS 3, cùng sự mở rộng của Apple Intelligence và tiềm năng ra mắt Home OS, cải tiến AI, và các thiết bị như Mac Pro, HomePod mới...

Đây cũng là cơ hội để Apple lấy lại vị thế trong cuộc đua AI, đặc biệt khi họ đang tụt hậu so với các đối thủ.

Nếu các tính năng mới tại WWDC 2025 đáp ứng được kỳ vọng, Apple có thể thu hút lại người dùng tại Trung Quốc và các thị trường khác.

Tuy nhiên, Apple cần đảm bảo rằng các tính năng công bố tại WWDC 2025 sẽ được triển khai đúng hạn. Việc trì hoãn các tính năng AI từ iOS 18 đã làm giảm uy tín của Apple, và nếu tình trạng này lặp lại, họ có thể mất thêm lòng tin từ người dùng và nhà phát triển.

(Theo PhoneArena, Geeky Gadgets)