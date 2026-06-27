Sự cộng hưởng từ hệ thống giáo dục Archimedes và tập đoàn đa ngành AMACCAO

Ra đời từ năm 2012, Hệ thống Giáo dục Archimedes School được biết đến là một trong những thương hiệu giáo dục tư thục chất lượng cao uy tín hàng đầu tại Hà Nội. Với định hướng đào tạo bài bản, chú trọng học thuật, ngoại ngữ, tư duy khoa học và phát triển toàn diện, Archimedes School đã xây dựng bản sắc giáo dục dựa trên những giá trị cốt lõi: thích ứng, tôn trọng, ham hiểu biết, xuất sắc và trách nhiệm. Đây cũng là nền tảng giúp 3 cơ sở đào tạo của Hệ thống trở thành lựa chọn của nhiều gia đình mong muốn con được học tập trong môi trường chất lượng cao, phát triển toàn diện.

Trong đó Trường Tiểu học, THCS & THPT Archimedes Đông Anh là một trong 3 trường thuộc Hệ thống Archimedes School, hợp tác với Tập đoàn AMACCAO. Sự hiện diện của ngôi trường tại Đông Anh mang một ý nghĩa đặc biệt: đó là sự kết hợp giữa uy tín chuyên môn của một hệ thống giáo dục có tiếng với tầm nhìn đầu tư dài hạn của một tập đoàn đa ngành gắn với hạ tầng, công nghiệp, sản xuất, xây dựng, năng lượng, môi trường và phát triển con người.

Nếu AMACCAO được biết đến qua những công trình, nhà máy, sản phẩm công nghiệp và các dự án hạ tầng thiết yếu, thì Trường Tiểu học, THCS & THPT Archimedes Đông Anh cho thấy một hướng phát triển sâu hơn của Tập đoàn: đầu tư vào giáo dục, đào tạo con người và bồi dưỡng các thế hệ tương lai. Bởi một vùng đất muốn phát triển bền vững không chỉ cần hạ tầng hiện đại, mà còn cần những ngôi trường đủ tốt để nuôi dưỡng tri thức, nhân cách và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Phát huy thế mạnh của hệ sinh thái AMACCAO, Archimedes Đông Anh có điều kiện kết nối học sinh với thực tiễn. Với hệ thống nhà máy, công trình và dự án trải rộng ở nhiều lĩnh vực như sản xuất, xây dựng, năng lượng - môi trường, Tập đoàn AMACCAO mở ra cho học sinh cơ hội tham quan, tìm hiểu công nghệ tiên tiến và tiếp cận môi trường làm việc thực tế. Đây là cách giúp các em mở rộng tầm nhìn, sớm hình dung về định hướng nghề nghiệp và hiểu rõ hơn giá trị ứng dụng của kiến thức trong đời sống.

Những con số biết nói

Tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa rồi, 90% học sinh Trường THCS Archimedes Academy đủ điểm trúng tuyển vào nhóm trường THPT công lập top 10 của thành phố. Trong kỳ thi vào các trường THPT chuyên, 211/280 học sinh dự thi trúng tuyển, đạt tỷ lệ 75%; trong đó, 94% học sinh đỗ chuyên trúng tuyển từ hai trường chuyên trở lên. Đặc biệt, lớp 9C1 của trường tự hào là một trong hai lớp duy nhất tại Hà Nội có 100% học sinh trúng tuyển vào các trường chuyên.

Tại Archimedes Đông Anh, những kết quả tích cực cũng được ghi nhận qua từng năm. Năm học 2023-2024, nhà trường có 68 học sinh với 112 lượt đỗ chuyên. Năm học 2024-2025, con số này tăng lên 91 học sinh với 165 lượt đỗ chuyên. Đến mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027, Archimedes Đông Anh tiếp tục tạo dấu ấn khi có 96 học sinh trúng tuyển chuyên trong tổng số 117 học sinh dự thi, đạt tỷ lệ 82%.

Đáng chú ý, nhiều học sinh Archimedes Đông Anh đã trúng tuyển cùng lúc từ 2 đến 4 chuyên. Một số tập thể lớp cũng ghi nhận tỷ lệ đỗ chuyên cao như lớp 9A1 đạt 90%, lớp 9C1 đạt 82%, lớp 9C3 đạt 85% và 9C2 là 64% trên số học sinh tham gia thi chuyên.

Em Ngô Quốc Huy, lớp 9C3, Trường Tiểu học, THCS & THPT Archimedes Đông Anh – đỗ 4 chuyên ở 2 môn Hoá và Tiếng Anh, dí dỏm cho hay: “Lúc biết điểm, em vui đến mức quên luôn cả mệt mỏi. Em nghĩ không có bí quyết đặc biệt nào đâu ạ, chỉ là chăm chỉ làm thật nhiều đề và rút kinh nghiệm sau mỗi lần làm. Cày đề đủ nhiều thì vận may cũng phải nể mình thôi ạ. Đúng là có công mài đề, có ngày điểm cao"!

Ở kỳ thi vào lớp 10 công lập năm nay, học sinh khối 9 Archimedes Đông Anh đạt điểm trung bình xét tuyển 25,4. Ba môn thi đều ghi nhận kết quả tốt: Toán đạt 8,4; Ngữ văn đạt 8,1; Tiếng Anh đạt 8,9.

Em Vũ Gia Hưng lớp 9C1, Trường Tiểu học, THCS & THPT Archimedes Đông Anh – thủ khoa đầu ra của Nhà trường với tổng điểm xét tuyển 28 điểm chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi biết mình đạt được kết quả tốt trong kỳ thi vào lớp 10. Đây là một cột mốc quan trọng đối với em, cũng là động lực để em tiếp tục cố gắng hơn nữa. Thành tích này đến từ sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của bản thân, cùng với sự tận tình dạy dỗ của các thầy cô và sự yêu thương, động viên, đồng hành của gia đình trong suốt quá trình học tập”.

Tại Archimedes School, học sinh được bồi dưỡng theo năng lực, được đồng hành theo từng mục tiêu học tập và được rèn luyện thói quen chủ động. Nhà trường không chỉ chuẩn bị cho học sinh kiến thức để bước vào các kỳ thi quan trọng, mà còn giúp các em xây dựng bản lĩnh học tập, khả năng thích ứng và sự tự tin trước những thử thách lớn hơn.

Không dừng lại ở thành tích chuyển cấp, Archimedes Đông Anh còn chú trọng xây dựng một môi trường giáo dục toàn diện. Trong giai đoạn 2019 - 2025, học sinh nhà trường đã đạt 2.752 giải thưởng ở nhiều lĩnh vực, từ học thuật, ngoại ngữ, khoa học công nghệ đến thể thao, nghệ thuật và sáng tạo, tại các cuộc thi trong nước và quốc tế như: Kỳ thi học sinh giỏi các cấp, Olympic các môn văn hóa, Olympic Tiếng Anh, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc, Trạng nguyên Tiếng Việt, Toán học trẻ quốc tế Singapore, Toán học Hoa Kỳ, Olympic Hình học Iran, Olympic Toán và Khoa học quốc tế, Vô địch Tin học văn phòng Thế giới và EX Robotics World Championship.

Bền bỉ gieo tri thức cho một vùng đất đang chuyển mình

Với Đông Anh, một khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ cùng quá trình phát triển đô thị của Hà Nội, Archimedes Đông Anh không chỉ là một ngôi trường. Nhà trường còn góp phần nâng chất lượng sống địa phương bằng việc mang đến một môi trường giáo dục hiện đại, uy tín và giàu cơ hội cho học sinh. Khi phụ huynh có thêm lựa chọn giáo dục tốt ngay tại nơi mình sinh sống, các em có thêm điều kiện để học tập, phát triển và gắn bó với chính vùng đất đang lớn lên cùng các em.

Từ góc nhìn đó, Archimedes Đông Anh là sự kết hợp đầy ý nghĩa giữa hệ sinh thái Tập đoàn AMACCAO với Hệ thống Giáo dục uy tín Archimedes School. Bên cạnh những lĩnh vực tạo dựng hạ tầng vật chất cho xã hội, AMACCAO đang từng bước thể hiện trách nhiệm với hạ tầng mềm của tương lai: giáo dục, tri thức và con người.

Những kết quả của học sinh Archimedes Đông Anh trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 vì thế không chỉ là niềm vui của thầy cô, học sinh và phụ huynh. Đó còn là minh chứng cho một hướng đầu tư bền bỉ, nơi giáo dục được đặt trong tầm nhìn phát triển dài hạn, thực tế.

Từ một ngôi trường tại Đông Anh, có thể nhìn thấy một niềm tin lớn hơn: khi giáo dục chất lượng cao được đầu tư nghiêm túc, mỗi khu vực phát triển mới của Thủ đô sẽ có thêm nền tảng để phát triển bằng chính con người của mình.

Trường Tiểu học, THCS & THPT Archimedes Đông Anh Website: https://amaccao.vn/ - https://aschool.edu.vn/ Hotline: 097 150 2288

Ngọc Minh