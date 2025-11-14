Ariana Grande và Cynthia Erivo đu trend “Em chào sếp” cùng “Em xinh” Orange, Thể Thiên:

Sự kiện họp báo quốc tế ra mắt siêu phẩm nhạc kịch Wicked 2 (Wicked: For Good) vừa diễn ra tại Universal Studios Singapore. “Em xinh” Orange và ca sĩ Thể Thiên cùng dàn KOLs đến từ Việt Nam đã có mặt từ sớm để tham dự buổi công chiếu sớm và gặp gỡ, giao lưu trực tiếp với dàn sao của Wicked 2 như: Dương Tử Quỳnh, Ariana Grande, Cynthia Erivo và Jeff Goldblum.

Tại sự kiện, đoàn Việt Nam đã có cơ hội gặp gỡ Ariana Grande và Cynthia Erivo. Ca sĩ Orange và Thể Thiên còn dạy hai ngôi sao Hollywood nói tiếng Việt bằng cách quay trend “Em chào sếp”. Sau khi được siêu sao nhạc Pop ký tên lên tay, Orange bày tỏ niềm vui khôn siết.

Cùng ngày, Orange đã tham gia sự kiện Handprint cực ý nghĩa cùng các đại diện quốc tế và dàn sao Wicked 2.

Orange và ca sĩ Thể Thiên tại sự kiện.

Nối tiếp câu chuyện từ phần trước, chương cuối của câu chuyện chưa từng được kể về các phù thủy xứ Oz mở ra khi Elphaba và Glinda buộc phải đi theo 2 con đường riêng biệt.

Elphaba (Cynthia Erivo thủ vai), nay bị bêu danh là Mụ Phù thủy Xấu xa Phương Tây, phải sống lưu vong, ẩn náu trong khu rừng của xứ Oz. Trong khi đó, Glinda giờ đây đã trở thành biểu tượng lộng lẫy của Lương thiện, sống trong cung điện tại Thành phố Ngọc Lục Bảo, hưởng trọn ánh hào quang của danh vọng và sự ái mộ từ mọi người. Thế nhưng, chưa lúc nào Glinda nguôi nỗi day dứt về sự chia cắt với Elphaba. Mọi thứ càng trở nên rối loạn khi cơn lốc xoáy mang cô gái loài người Dorothy Gale bất ngờ xuất hiện, làm đảo lộn vận mệnh của cả Elphaba, Glinda và xứ Oz.

Dàn diễn viên dự ra mắt phim tại Singapore.

Ngoài Jon M. Chu, bộ đôi biên kịch Winnie Holzman, tác giả kịch bản gốc Broadway và Dana Fox sẽ tiếp tục chắp bút phần phim mới, đảm bảo sự gắn kết giữa 2 phần. Phim quy tụ dàn sao cực đình đám bao gồm nữ diễn viên từng 2 lần nhận đề cử Oscar - Cynthia Erivo trong vai Elphaba. Ariana Grande trong vai Glinda. Ngôi sao Jurassic World: Rebirth Jonathan Bailey vừa được PEOPLE chọn là người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh vào vai Fiyero. Tài tử Jurassic Park Jeff Goldblum đảm nhận nhân vật Phù thủy xứ Oz. Minh tinh Dương Tử Quỳnh sẽ hóa thân thành Quý bà Morrible.

Cảnh trong "Wicked: Phần 2".

Phần đầu tiên của thương hiệu mang tên Wicked đã thu về 473,2 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ và gần 282,3 triệu USD tại thị trường quốc tế, đạt tổng doanh thu toàn cầu lên tới hơn 750 triệu USD. Nhờ loạt con số ấn tượng kể trên, Wicked được xem là phim điện ảnh chuyển thể nhạc kịch có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Bên cạnh thành công về mặt doanh thu, tác phẩm còn nhận được 10 đề cử Oscar. Trong đó, phim giành chiến thắng tại 2 giải thưởng Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất và Thiết kế trang phục xuất sắc nhất.

Wicked (Wicked: For Good) chính thức ra rạp từ 21/11/2025.

Ảnh, clip: Tư liệu