Ngày 14/11, tờ PEOPLE đưa tin nữ ca sĩ Ariana Grande đã gặp sự cố đáng sợ tại buổi ra mắt phim Wicked: For Good tổ chức ở Singapore. Khi nữ ca sĩ đang bước đi trên thảm vàng cùng dàn diễn viên Michelle Yeoh, Cynthia Erivo và Jeff Goldblum, một người đàn ông lạ mặt bất ngờ chạy tới, vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía trước.

Khoảnh khắc fan cuồng lao vào phía ca sĩ nổi tiếng trên thảm vàng sự kiện:

Nhiều video ghi lại cho thấy người đàn ông mặc áo trắng, tóc dài nhuộm xanh lao vào Ariana với tốc độ nhanh, khiến cô giật mình. Nữ diễn viên Cynthia Erivo lập tức lao đến, chắn giữa Ariana và kẻ gây rối, đồng thời quát lớn để ngăn hành động nguy hiểm. Đội ngũ bảo vệ sau đó nhanh chóng xuất hiện, khống chế người đàn ông và đưa ra khỏi khu vực.

Ariana tỏ ra hoảng loạn, phải dừng lại hít thở sâu trước khi Dương Tử Quỳnh và Cynthia Erivo bước tới trấn an.

Nữ ca sĩ Ariana Grande tại sự kiện.

Trên mạng xã hội, cộng đồng người hâm mộ nhanh chóng nhận diện người gây rối là Johnson Wen, thường được gọi với biệt danh Pyjama Man. Anh ta nổi tiếng trên Internet vì nhiều lần đột nhập các sự kiện lớn để gây chú ý. Thậm chí sau sự việc, Wen còn đăng video tự quay lên Instagram, cảm ơn Ariana “vì đã cho anh ta nhảy vào thảm vàng”, khiến dư luận càng chỉ trích dữ dội.

Trước đó, Johnson Wen từng gây náo loạn sân khấu của Katy Perry hồi tháng 6 và lao vào một buổi diễn của The Weeknd vào tháng 8 trước khi bị bảo vệ tống ra ngoài.

Ariana Grande sinh năm 1993, là ca sĩ, diễn viên người Mỹ, được đánh giá là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất thế hệ. Cô bắt đầu từ sân khấu Broadway, sau đó nổi tiếng qua các bộ phim của Nickelodeon và xây dựng sự nghiệp âm nhạc với loạt album thành công như Yours Truly, My Everything, Thank U, Next, Positions và gần đây nhất Eternal Sunshine.

Sự trở lại điện ảnh của cô trong vai Glinda ở phần 2 phim Wicked (2024–2025) đang nhận được sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.