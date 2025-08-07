Fenerbahce của Jose Mourinho để thua 1-2 trước Feyenoord của Van Persie, nguy cơ bị loại khỏi Cúp C1.
Liverpool bán Darwin Nunez cho Al-Hilal với giá 46 triệu bảng, chấp nhận lỗ nặng so với thời điểm đưa anh về từ Benfica.
Neymar đạt giá trị 400 triệu euro trong 3 lần chuyển nhượng, vượt xa Cristiano Ronaldo sau 5 lần thay đổi CLB.
MU sắp có Benjamin Sesko và Ruben Amorim nhắm ký thêm thủ thành Donnarumma từ PSG cũng như bổ sung thêm 1 tiền vệ trước khi chuyển nhượng hè đóng cửa.