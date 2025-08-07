GxsQlg1XsAAJ07v.jpeg
Viktor Gyokeres lần đầu đá chính trên sân nhà Emirates
Gxr6EuaXYAAyn_A.jpeg
Tuy thế, Nicolas Pepe gieo sầu cho đội bóng cũ, đưa Villarreal vượt lên dẫn trước
GxsOAldXcAADCzW.jpeg
Etta Eyong tận dụng sai lầm của hàng thủ Arsenal nhân đôi cách biệt
GxsJUzGXQAAzhLk.jpg
Cuối hiệp một, tân binh Norgaard đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2
Gxr8Q9MW4AAjNEj.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-2 nghiêng về đội khách
GxsF_EQW0AA5qaG.jpg
Viktor Gyokeres chỉ chạm bóng 14 lần trước khi bị thay ra ở phút 62
GxsJvBvWQAAnVQ2.jpeg
Danjuma nâng tỷ số lên 3-1 cho Villarreal
GxsHTfyXsAAjLnu.jpeg
Cuối trận, Dowman mang về quả penalty cho Arsenal. Odegaard dứt điểm thành công rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3
GxsNI4_XsAAHHeZ.jpeg
90 phút chính thức khép lại với tỷ số 3-2 nghiêng về đội bóng Tây Ban Nha
GxsPj2fawAIhlv1.jpeg
Trên chấm luân lưu, Pháo thủ cũng để thua 3-4

Nguồn ảnh: AFC, AFTV, LS, 433, Arsenal Now, Villarreal CF

Kết quả bóng đá hôm nay 7/8/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.