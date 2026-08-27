Việt Nam khép lại ASEAN Cup 2026 bằng trận hòa 2-2 với Thái Lan tại Mỹ Đình, thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt chung kết và lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Đây cũng là danh hiệu thứ tư của bóng đá Việt Nam tại giải đấu này.

Trong danh sách những cầu thủ nâng Cúp tối 26/8, Hà Nội FC có 4 người: Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hai Long và Đỗ Hoàng Hên.

Trong những chiếc Cúp quan trọng của bóng đá Việt Nam 20 năm qua, luôn có bóng dáng của bầu Hiển. Ảnh: TH.

Nhưng nếu nhìn vào số phút thi đấu, những bàn thắng quan trọng, rồi mở rộng sang những cầu thủ từng trưởng thành tại Hà Nội FC và trường hợp đặc biệt Nguyễn Đình Bắc, câu chuyện không còn chỉ là một CLB đóng góp bao nhiêu tuyển thủ.

Nó cho thấy ảnh hưởng của một quá trình đầu tư bóng đá kéo dài 20 năm.

Thành Chung, Xuân Mạnh và 8 trận đá chính

Duy Mạnh, thủ quân đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, lẽ ra là một trong những cầu thủ Hà Nội FC giàu kinh nghiệm nhất tại giải năm nay. Nhưng chấn thương đầu gối khiến anh phải rời đội trước khi ASEAN Cup 2026 khởi tranh.

Trong 4 cầu thủ Hà Nội FC còn lại, Thành Chung và Xuân Mạnh có một thống kê đáng chú ý: cả hai đều đá chính 8/8 trận của Việt Nam.

Thành Chung chỉ rời sân ở phút 63 trận mở màn thắng Timor Leste 7-0, sau đó chơi trọn vẹn bảy trận còn lại, tổng cộng 693 phút.

Xuân Mạnh chơi 76 phút trước Timor Leste, 79 phút trước Campuchia và trọn vẹn sáu trận còn lại, tổng cộng 695 phút.

Hai cầu thủ Hà Nội FC vì thế nằm trong nhóm được HLV Kim Sang-sik sử dụng nhiều nhất trên toàn bộ hành trình vô địch.

Thành Chung là sản phẩm của hệ thống đào tạo Hà Nội. Xuân Mạnh thì khác. Anh trưởng thành ở SLNA và chỉ gia nhập Hà Nội FC sau này. Hai con đường khác nhau nhưng cùng cho thấy giá trị của một CLB không chỉ nằm ở khả năng đào tạo cầu thủ mà còn ở việc lựa chọn và tạo môi trường để những người đến từ nơi khác tiếp tục phát triển.

Hai Long cũng thuộc trường hợp thứ hai. Anh trưởng thành ở Than Quảng Ninh, nhưng sau nhiều năm tại Hà Nội FC đã trở thành một lựa chọn quan trọng của đội tuyển.

Ở ASEAN Cup 2026, Hai Long ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trên sân Indonesia. Quan trọng hơn, anh là người phá vỡ thế cân bằng trong trận chung kết lượt đi tại Rajamangala.

Phút 58, Hai Long cùng Quang Hải được HLV Kim Sang-sik tung vào sân. 4 phút sau, từ đường chuyền dài của Văn Hậu, Đình Bắc giữ bóng rồi đánh gót để Hai Long thoát xuống ghi bàn mở tỷ số.

7 phút tiếp theo, Hoàng Hên tạt bóng để Quang Hải vô-lê nâng tỷ số lên 2-0.

Hai bàn thắng ấy tạo nên một chuỗi liên kết khá đặc biệt: Hai Long và Hoàng Hên đang khoác áo Hà Nội FC; Quang Hải và Văn Hậu từng trưởng thành tại đây. Còn Đình Bắc lại dẫn câu chuyện sang một hướng khác, liên quan đến quan niệm làm thể thao là một cách cống hiến của bầu Hiển - điều sẽ được nói rõ hơn ở phần sau của bài viết.

Đỗ Hoàng Hên có dấu ấn quan trọng ở cả hai lượt trận chung kết với Thái Lan, giúp tuyển Việt Nam lần thứ tư giành ngôi vô địch ASEAN Cup. Ảnh: MC

Đến lượt về, Hoàng Hên tiếp tục để lại dấu ấn. Cú dứt điểm của anh ở phút 52 đập cột rồi bật vào chân thủ môn Chatchai Bootprom đi vào lưới, giúp Việt Nam gỡ 1-1 sau khi Thái Lan vừa bỏ lỡ quả phạt đền. Hoàng Hên sau đó được ban tổ chức chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Như vậy, đóng góp trực tiếp của Hà Nội FC không chỉ nằm ở quân số. Thành Chung và Xuân Mạnh đi xuyên suốt cả giải, còn Hai Long và Hoàng Hên để lại dấu ấn trong những thời điểm quan trọng nhất.

Ba cầu thủ, một nền tảng chung

Quang Hải, Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh hiện đều thuộc Công an Hà Nội, nhưng cả 3 có một quãng dài trưởng thành và phát triển tại Hà Nội FC.

Quang Hải trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất lịch sử CLB trước khi ra nước ngoài rồi trở về khoác áo CAHN. Văn Hậu được đôn lên đội một khi còn rất trẻ. Việt Anh cũng trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Hà Nội FC trước khi khẳng định vị trí tại V-League.

Việc họ chuyển CLB không làm mất đi phần nền tảng được xây dựng trước đó.

Điều ấy thể hiện rõ nhất ở chung kết lượt đi. Văn Hậu thực hiện đường chuyền mở đầu từ sân nhà cho Hoàng Đức trước khi mở ra tình huống Hai Long ghi bàn, còn Quang Hải vào sân rồi trực tiếp lập công nâng tỷ số lên 2-0.

Ở lượt về, Văn Hậu tiếp tục đá chính, Quang Hải được sử dụng trong hiệp 2. Việt Anh không có vai trò nổi bật ở hai trận cuối nhưng cũng là một thành viên trong hành trình vô địch.

Tính cả những người đang thi đấu và những cầu thủ từng khoác áo Hà Nội FC, có 7 tuyển thủ trong đội hình vô địch ASEAN Cup 2026: Thành Chung, Xuân Mạnh, Hai Long, Hoàng Hên, Quang Hải, Văn Hậu và Việt Anh. Nhưng phạm vi ảnh hưởng trong câu chuyện này còn rộng hơn Hà Nội FC.

Đình Bắc và phần đầu tư ngoài Hàng Đẫy

Nguyễn Đình Bắc chưa từng thi đấu cho đội một Hà Nội FC. Hành trình của Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026 lại dẫn đến một phần khác trong quá trình đầu tư bóng đá của bầu Hiển.

Đình Bắc từng bị SLNA loại vì thể hình nhỏ bé. Có thời gian anh phải ngừng bóng đá và trở lại học văn hóa.

Năm 2020, Bắc rời Nghệ An vào Quảng Nam, gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của đội bóng xứ Quảng. Giữa mùa 2022, anh được đưa lên đội một. Một năm sau, tiền đạo trẻ ghi 7 bàn, kiến tạo 8 lần trong 13 trận, góp phần giúp Quảng Nam trở lại V-League và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng Nhất 2023.

Giai đoạn Đình Bắc được đào tạo và phát triển tại Quảng Nam cũng là thời gian hệ thống bóng đá trẻ ở đây nhận sự hỗ trợ tài chính từ bầu Hiển, giúp duy trì việc ăn tập và thi đấu cho các tuyến trẻ.

Điều đó không có nghĩa bầu Hiển là người “tạo ra” Đình Bắc. Thành công của một cầu thủ là kết quả của nhiều yếu tố: bản thân anh, gia đình, các HLV và môi trường đào tạo.

Sau khi không còn cơ hội ở SLNA, Đình Bắc đã tìm được tại Quảng Nam một nơi để tiếp tục con đường bóng đá. Và nguồn lực của bầu Hiển là một phần trong việc duy trì môi trường ấy.

Đình Bắc trưởng thành từ đội Quảng Nam, nơi tiếp nhận sự đầu tư của bầu Hiển. Ảnh: MC

Sau này Đình Bắc từng ở rất gần Hà Nội FC trước khi cuối cùng khoác áo Công an Hà Nội. Chiếc áo anh mặc sau đó không thay đổi một thực tế: nền móng cho sự nghiệp chuyên nghiệp của Bắc được xây dựng ở Quảng Nam.

Sáu năm sau ngày vào xứ Quảng, Đình Bắc khép lại ASEAN Cup 2026 với 5 bàn thắng, đồng Vua phá lưới cùng Xuân Son và nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Anh còn có 3 đường kiến tạo trước trận cuối, trong đó có cú đánh gót cho Hai Long mở tỷ số tại Rajamangala.

Trường hợp Đình Bắc cho thấy một cách khác để nhìn giá trị của đầu tư bóng đá: cầu thủ được hỗ trợ phát triển không nhất thiết cuối cùng phải khoác áo đội bóng của người bỏ tiền. Anh có thể đi đến một CLB khác, nhưng bóng đá Việt Nam vẫn được hưởng thành quả.

20 năm, dấu ấn vượt khỏi Hà Nội FC

Tháng 6 vừa qua, Hà Nội FC kỷ niệm 20 năm thành lập.

Năm 2006, đội bóng mang tên Hà Nội T&T bắt đầu từ giải hạng Ba. Chỉ sau 3 năm, họ đã thăng ba hạng để có mặt tại V-League. Năm 2010, Hà Nội T&T lần đầu vô địch quốc gia.

20 năm là quãng thời gian đủ dài để nhìn một dự án bóng đá không chỉ qua số danh hiệu giành được.

Hà Nội FC đã đào tạo những cầu thủ sau này rời đội bóng nhưng vẫn tiếp tục đóng góp cho đội tuyển quốc gia. CLB cũng tiếp nhận những người trưởng thành ở nơi khác như Xuân Mạnh, Hai Long, Hoàng Hên và giúp họ tiếp tục phát triển. Ngoài Hà Nội, nguồn lực của bầu Hiển còn xuất hiện ở bóng đá trẻ Quảng Nam, nơi Đình Bắc tìm lại con đường sự nghiệp.

Trung vệ thép Thành Chung là điểm tựa quan trọng của hàng thủ Việt Nam khi đối đầu với những hàng công mạnh của các đối thủ Đông Nam Á. Ảnh: MC.

Những con đường ấy khác nhau, nhưng đều gặp nhau trong đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026.

Chức vô địch thuộc về đội tuyển Việt Nam, với đóng góp của nhiều CLB, trung tâm đào tạo, HLV và những người làm bóng đá trên cả nước.

Nhìn lại hành trình của Thành Chung, Xuân Mạnh, Hai Long, Hoàng Hên, Quang Hải, Văn Hậu, Việt Anh và Đình Bắc, có thể thấy một điều khác: sau 20 năm, phạm vi ảnh hưởng từ những khoản đầu tư của bầu Hiển đã vượt khỏi đội bóng ông bắt đầu xây dựng năm 2006.

Có cầu thủ vẫn ở Hà Nội FC.

Có người đã chuyển sang một CLB khác.

Có người chưa từng khoác áo đội một Hà Nội.

Và cũng có những khoản đầu tư được dành cho bóng đá ở một địa phương khác.

Tối 26/8, chiếc cúp được nâng lên tại Mỹ Đình thuộc về đội tuyển Việt Nam. Trong đội hình nâng chiếc cúp ấy, vẫn có thể nhận ra dấu ấn của một hành trình đầu tư bóng đá đã kéo dài 2 thập niên.

(Nguồn: T&T Group)