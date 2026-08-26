Tiếng còi mãn cuộc lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 vang lên, tỷ số 2-2 sau màn rượt đuổi kịch tính (Việt Nam thắng chung cuộc 4-2), và những cảm xúc bị dồn nén suốt 90 phút lập tức vỡ òa.

Các cầu thủ Việt Nam lao vào nhau, những cái ôm, nụ cười rạng rỡ xuất hiện giữa sân Mỹ Đình. HLV Kim Sang Sik được tung lên cao.

Trên khán đài, hàng vạn người hâm mộ cùng bật dậy, cờ đỏ sao vàng phủ kín các khán đài, trong khi hàng triệu trái khác xuống đường ăn mừng cột mốc lần đầu tiên đội tuyển bảo vệ thành công danh hiệu ASEAN Cup/AFF Cup.

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