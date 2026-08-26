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Tại TPHCM, hàng nghìn cổ động viên cũng hòa vào không khí ăn mừng chiến thắng đầy cuồng nhiệt. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, người dân mang theo cờ Tổ quốc, đổ về khu vực trung tâm và các tuyến đường quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trong ảnh, đông đảo người dân đổ ra đường Tôn Đức Thắng, mang theo xoong, nồi và nhiều vật dụng để tạo nên âm thanh náo nhiệt, hòa cùng không khí mừng chiến thắng.

Các cổ động viên tỏa ra các tuyến đường trung tâm mang theo nhiều đạo cụ độc đáo như cúp... để ăn mừng chiến thắng của thầy và trò HLV Kim Sang-sik.

Trên đường Tôn Đức Thắng, dòng xe đông nghịt, nhiều người xuống đường hòa vào dòng người ăn mừng tuyển Việt Nam vô địch.

Các lối dẫn lên cầu Ba Son ken đặc phương tiện. Nhiều người dừng xe giữa đường, cùng hò hét, phất cờ tạo nên không khí náo nhiệt.

Trên cầu Ba Son, cờ Tổ quốc tung bay trong sắc đỏ, tạo nên bầu không khí rộn ràng, náo nhiệt, thể hiện niềm tự hào và tình yêu của người hâm mộ dành cho đội tuyển Việt Nam.

Nhiều cổ động viên hóa trang độc đáo xuống phố "đi bão".

Anh Thành, chủ xe, cho biết sau chiến thắng ở lượt đi, anh tự làm chiếc cúp và chờ đến hôm nay để mang đi “bão” mừng tuyển Việt Nam vô địch.

Người dân mang theo trống, nồi, chảo,... khuấy động bầu không khí.

CĐV bắt tay ăn mừng chiến thắng tuyệt vời của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Từ vòng xoay Điện Biên Phủ, người dân liên tục đổ về mang theo cờ đỏ sao vàng hoà chung không khí ăn mừng.

Khung cảnh rợp cờ đỏ sao vàng trên đường Đồng Khởi, các CĐV có một đêm không ngủ.

Trước đó, tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup sau khi hòa Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Với lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận.

Đến 23h, giao thông trên một số tuyến đường trung tâm cơ bản ổn định, thông thoáng nhờ lực lượng chức năng tổ chức điều tiết.