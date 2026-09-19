Lễ khai mạc ASIAD 20 khép lại bằng khoảnh khắc hai cha con Shigenobu và Koji Murofushi cùng châm đài lửa tại sân Paloma Mizuho. Người cha từng giành 5 HCV ném búa ASIAD, trong khi người con là nhà vô địch Olympic và thế giới.

Hình ảnh hai thế hệ trao truyền ngọn lửa hoàn thiện thông điệp “Nhịp đập hài hòa”: từ truyền thống Aichi-Nagoya, sức mạnh chế tạo đến tương lai gắn kết.

Pháo hoa bừng sáng cùng màn trình diễn ánh sáng trên sân Paloma Mizuho, chính thức mở màn ngày hội thể thao lớn nhất châu Á.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp lễ khai mạc ASIAD 20: