Lễ khai mạc ASIAD 20 khép lại bằng khoảnh khắc hai cha con Shigenobu và Koji Murofushi cùng châm đài lửa tại sân Paloma Mizuho. Người cha từng giành 5 HCV ném búa ASIAD, trong khi người con là nhà vô địch Olympic và thế giới.
Hình ảnh hai thế hệ trao truyền ngọn lửa hoàn thiện thông điệp “Nhịp đập hài hòa”: từ truyền thống Aichi-Nagoya, sức mạnh chế tạo đến tương lai gắn kết.
Pháo hoa bừng sáng cùng màn trình diễn ánh sáng trên sân Paloma Mizuho, chính thức mở màn ngày hội thể thao lớn nhất châu Á.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp lễ khai mạc ASIAD 20:
17h58
Màn trình diễn ánh sáng, có sự kết hợp với ánh đèn flash của khán giả trên khán đài, tạo nên điểm nhấn khép lại lễ khai mạc ASIAD 20.
17h52
Nghệ sĩ Taro Hakase trở lại sân khấu trình diễn.
17h50
Ngọn đuốc ASIAD 20 được thắp bởi một gia đình: hai cha con Shigenobu Murofushi và Koji Murofushi, hai thế hệ huyền thoại ném búa Nhật Bản.
Người cha Shigenobu Murofushi, 81 tuổi, đại diện thế hệ ASIAD từ thập niên 1970-1980. Ông giành 5 HCV liên tiếp môn ném búa nam tại các kỳ Đại hội từ 1970 đến 1986.
Người con Koji Murofushi, 51 tuổi, thuộc thế hệ kế tiếp, giành 2 HCV ASIAD vào các năm 1998 và 2002. Anh còn vô địch Olympic Athens 2004 và vô địch thế giới năm 2011.
17h43
Hành trình rước đuốc ASIAD 2026 trên sân sân Paloma Mizuho chính thức bắt đầu.
17h35
Linh vật ASIAD 20 chính thức xuất hiện.
17h34
“Từ thủ phủ chế tạo đến tương lai hài hòa”
Tiết mục trung tâm tái hiện Aichi–Nagoya như trái tim công nghiệp và chế tạo của Nhật Bản. Những chuyển động cơ học, ánh sáng hiện đại cùng đội hình biểu diễn đồng bộ gợi liên tưởng đến dây chuyền sản xuất, ô tô và công nghệ robot - các lĩnh vực làm nên tên tuổi vùng đất này.
Thông điệp không chỉ ca ngợi máy móc. Con người vẫn giữ vị trí trung tâm, điều khiển công nghệ và kết nối những nhịp điệu riêng thành một tổng thể hài hòa. Từ di sản chế tạo, Aichi–Nagoya hướng tới tương lai nơi con người và công nghệ cùng phát triển.
17h28
Màn trình diễn “Nhịp đập truyền thống” đưa văn hóa Aichi–Nagoya lên sân khấu lễ khai mạc ASIAD 20. Tiếng trống Nhật Bản, tiếng hô lễ hội và những vũ điệu dân gian tạo nên nhịp điệu lúc khoan thai, lúc dồn dập.
Nhịp trống được ví như nhịp tim, bắt đầu từ những âm thanh riêng lẻ rồi hòa thành một nhịp chung, tượng trưng cho truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ và sự gắn kết giữa các dân tộc châu Á. Đây là điểm nhấn đậm bản sắc địa phương trong chương trình nghệ thuật, với 90 diễn viên tham gia.
17h21
Đại diện cho các VĐV và trọng tài tuyên thệ.
17h18
Lá cờ Hội đồng Olympic châu Á được kéo lên.
17h15
Thiên hoàng Naruhito tuyên bố khai mạc ASIAD 20.
17h08
Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani, Chủ tịch Hội đồng Olympic Châu Á (OCA) phát biểu.
17h04
Ông Hideaki Omura, tỉnh trưởng Aichi phát biểu về sự kiện ASIAD 20.
16h54
Chủ nhà Nhật Bản diễu hành. Tổng cộng là 919 VĐV, kỷ lục của Nhật Bản và cao đông đảo nhất ASIAD 20.
16h53
Đoàn Thể nao Người tị nạn châu Á với 2 VĐV.
16h53
Đoàn Yemen diễu hành, với 17 VĐV.
16h52
Đoàn Việt Nam diễu hành. Thanh Thúy và Quang Kiệt cầm cờ.
Ở ASIAD 20, Việt Nam có tổng cộng 396 VĐV.
16h51
Đoàn Timor Leste (13); Turkmenistan (35); UAE (153); Uzbekistan (396) lần lượt diễu hành.
16h50
Các VĐV Việt Nam trước thời điểm bước ra sân.
16h48
682 VĐV Thái Lan diễu hành. Đây là lượng VĐV đông nhất của một đoàn Đông Nam Á. Thái Lan được đánh giá sẽ vào top 10.
16h46
Đài Bắc Trung Hoa với 469 VĐV bước ra sân. Tiếp theo là Tajikistan (102).
16h45
Các đoàn Qatar (254); Saudi Arabia (138); Singapore (304); Sri Lanka (156); Syria (39) diễu hành.
16h44
Các đoàn Qatar (254); Saudi Arabia (138); Singapore (304) diễu hành.
16h42
Philippines diễu hành với 440 VĐV. Đây là đoàn thể thao Đông Nam Á đứng số 2 về số lượng VĐV.
16h41
Sự xuất hiện của các đoàn Oman (71); Pakistan (168); Palestine (70).
16h39
Tiếp theo là đoàn Maldives (42); Mông Cổ (287), Myanmar (59), Nepal (136).
16h36
Đại diện Đông Nam Á là Malaysia diễu hành, với 342 VĐV.
16h34
Các đoàn Kuwait (119 VĐV), Kyrgyzstan (169).
Đoàn Lào xuất hiện với 68 VĐV; đoàn Lebanon (39); và Macau (Trung Quốc) - với 85 VĐV.
16h33
Đoàn Hàn Quốc xuất hiện. Với 780 VĐV, Hàn Quốc được đánh giá cạnh tranh top 3 ASIAD 2026.
16h31
Đoàn Kazakhstan với 559 VĐV. Đây là đoàn thể thao được đánh giá cao về các môn võ.
16h29
Đoàn Iran bước ra sân với 305 VĐV. Tiếp theo là Iraq với 14 VĐV thi đấu. Tiếp đó là 72 VĐV Jordan.
16h28
Đoàn Indonesia bước ra sân, với 424 VĐV tham gia tranh tài.
16h26
Đoàn CHDCND Triều Tiên bước ra sân, với 107 VĐV. Tiếp theo là Hong Kong (Trung Quốc) - với 569 VĐV. Đoàn Ấn Độ ra sân với 500 VĐV.
16h23
Đoàn Trung Quốc với đội hình hùng hậu bước ra sân. Tổng cộng là 803 VĐV tranh tài và được xem là ứng viên số 1 cho bảng tổng sắp huy chương.
16h22
Đoàn Campuchia với 60 VĐV bước ra sân.
16h21
Đoàn Bahrain bước ra sân với trang phục truyền thống rất đẹp. Tiếp theo là Bangladesh, rồi Bhutan - với 13 vận động viên.
Brunei đến từ Đông Nam Á với chỉ 6 VĐV.
14h20
Đoàn Bahrain bước ra sân với trang phục truyền thống rất đẹp.
16h19
Đoàn Afghanistan diễu hành đầu tiên tại ASIAD 2026.
16h13
Lễ Thượng cờ của chủ nhà Nhật Bản.
16h10
Tiết mục trình diễn chào mừng ấn tượng với sự trình diễn của nhạc sĩ Taro Hakase (58 tuổi), chuyên gia về vĩ cầm, cùng với vũ đoàn biểu diễn mang đậm bản sắc Nhật Bản.
“Trái tim” châu Á
“Trái tim” khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Nagoya, Blue Impulse chào mừng ASIAD 20 khai mạc.
Trước lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á Aichi–Nagoya, đội bay biểu diễn Blue Impulse thuộc căn cứ Matsushima của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản, đóng tại thành phố Higashimatsushima, tỉnh Miyagi, đã bay qua bầu trời tỉnh Aichi vào sáng 19/9 để chào mừng Đại hội.
16h05
Chào mừng đến với sân Paloma Mizuho. Sân khấu chính được thiết kế với hình ảnh trái tim khổng lồ.
15h38
Đoàn Thể thao Việt Nam đứng thứ 22 trên bảng xếp hạng lịch sử ASIAD, với tổng cộng 21 HCV, 75 HCB và 112 HCĐ.
Ở Hàng Châu 2022, Việt Nam có 3 HCV. Trước đó, kỷ lục trong lịch sử của đoàn là 5 HCV tại Jakarta 2018.
15h25
Người mẫu kiêm diễn viên Nashiko Momotsuki chuẩn bị cho lễ rước đuốc. Cô sinh tại Toyohashi, Aichi.
Nashiko có vinh dự là người cầm đuốc đầu tiên đại diện cho thành phố trong cuộc rước đuốc dẫn đến Đại hội ASIAD 20. Cô cũng là Đại sứ hình ảnh Toyohashi để quảng bá du lịch quê hương.
Bảng tổng sắp huy chương lịch sử ASIAD
(Tính đến hết ASIAD 19 tại Hàng Châu năm 2023)
|
Hạng
|
Quốc gia/vùng lãnh thổ
|
HCV
|
HCB
|
HCĐ
|
Tổng
|
1
|
Trung Quốc
|
1.674
|
1.105
|
791
|
3.570
|
2
|
Nhật Bản
|
1.084
|
1.104
|
1.054
|
3.242
|
3
|
Hàn Quốc
|
787
|
722
|
916
|
2.425
|
4
|
Iran
|
192
|
202
|
217
|
611
|
5
|
Ấn Độ
|
183
|
239
|
357
|
779
|
6
|
Kazakhstan
|
165
|
180
|
292
|
637
|
7
|
Thái Lan
|
144
|
189
|
311
|
644
|
8
|
Triều Tiên
|
121
|
161
|
188
|
470
|
9
|
Đài Loan (Trung Quốc)
|
118
|
164
|
304
|
586
|
10
|
Uzbekistan
|
105
|
138
|
171
|
414