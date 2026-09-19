Lễ khai mạc ASIAD 20 khép lại bằng khoảnh khắc hai cha con Shigenobu và Koji Murofushi cùng châm đài lửa tại sân Paloma Mizuho. Người cha từng giành 5 HCV ném búa ASIAD, trong khi người con là nhà vô địch Olympic và thế giới.

Hình ảnh hai thế hệ trao truyền ngọn lửa hoàn thiện thông điệp “Nhịp đập hài hòa”: từ truyền thống Aichi-Nagoya, sức mạnh chế tạo đến tương lai gắn kết.

Pháo hoa bừng sáng cùng màn trình diễn ánh sáng trên sân Paloma Mizuho, chính thức mở màn ngày hội thể thao lớn nhất châu Á.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp lễ khai mạc ASIAD 20:

19/09/2026 | 17:58

17h58

Màn trình diễn ánh sáng, có sự kết hợp với ánh đèn flash của khán giả trên khán đài, tạo nên điểm nhấn khép lại lễ khai mạc ASIAD 20.

Asiad 13.jpg
Ảnh: Tam Ninh - Tiểu Bảo
Thu gọn
19/09/2026 | 17:52

17h52

Nghệ sĩ Taro Hakase trở lại sân khấu trình diễn.

Asiad 12.jpg
Ảnh: Tam Ninh - Tiểu Bảo
Thu gọn
19/09/2026 | 17:50

17h50

Ngọn đuốc ASIAD 20 được thắp bởi một gia đình: hai cha con Shigenobu Murofushi và Koji Murofushi, hai thế hệ huyền thoại ném búa Nhật Bản.

Người cha Shigenobu Murofushi, 81 tuổi, đại diện thế hệ ASIAD từ thập niên 1970-1980. Ông giành 5 HCV liên tiếp môn ném búa nam tại các kỳ Đại hội từ 1970 đến 1986.

Người con Koji Murofushi, 51 tuổi, thuộc thế hệ kế tiếp, giành 2 HCV ASIAD vào các năm 1998 và 2002. Anh còn vô địch Olympic Athens 2004 và vô địch thế giới năm 2011.

Asiad 11.jpg
Asiad 10.jpg
Ảnh: Vietcontent
Thu gọn
19/09/2026 | 17:43

17h43

Hành trình rước đuốc ASIAD 2026 trên sân sân Paloma Mizuho chính thức bắt đầu. 

Thu gọn
19/09/2026 | 17:35

17h35

Linh vật ASIAD 20 chính thức xuất hiện.

Thu gọn
19/09/2026 | 17:34

17h34

“Từ thủ phủ chế tạo đến tương lai hài hòa”

Tiết mục trung tâm tái hiện Aichi–Nagoya như trái tim công nghiệp và chế tạo của Nhật Bản. Những chuyển động cơ học, ánh sáng hiện đại cùng đội hình biểu diễn đồng bộ gợi liên tưởng đến dây chuyền sản xuất, ô tô và công nghệ robot - các lĩnh vực làm nên tên tuổi vùng đất này.

Thông điệp không chỉ ca ngợi máy móc. Con người vẫn giữ vị trí trung tâm, điều khiển công nghệ và kết nối những nhịp điệu riêng thành một tổng thể hài hòa. Từ di sản chế tạo, Aichi–Nagoya hướng tới tương lai nơi con người và công nghệ cùng phát triển.

Thu gọn
19/09/2026 | 17:28

17h28

Màn trình diễn “Nhịp đập truyền thống” đưa văn hóa Aichi–Nagoya lên sân khấu lễ khai mạc ASIAD 20. Tiếng trống Nhật Bản, tiếng hô lễ hội và những vũ điệu dân gian tạo nên nhịp điệu lúc khoan thai, lúc dồn dập.

Nhịp trống được ví như nhịp tim, bắt đầu từ những âm thanh riêng lẻ rồi hòa thành một nhịp chung, tượng trưng cho truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ và sự gắn kết giữa các dân tộc châu Á. Đây là điểm nhấn đậm bản sắc địa phương trong chương trình nghệ thuật, với 90 diễn viên tham gia.

Thu gọn
19/09/2026 | 17:21

17h21

Đại diện cho các VĐV và trọng tài tuyên thệ.

Thu gọn
19/09/2026 | 17:18

17h18

Lá cờ Hội đồng Olympic châu Á được kéo lên.

Thu gọn
19/09/2026 | 17:15

17h15

Thiên hoàng Naruhito tuyên bố khai mạc ASIAD 20.

Thu gọn
19/09/2026 | 17:08

17h08

Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani, Chủ tịch Hội đồng Olympic Châu Á (OCA) phát biểu. 

Thu gọn
19/09/2026 | 17:04

17h04

Ông Hideaki Omura, tỉnh trưởng Aichi phát biểu về sự kiện ASIAD 20.

Thu gọn
19/09/2026 | 16:54

16h54

Chủ nhà Nhật Bản diễu hành. Tổng cộng là 919 VĐV, kỷ lục của Nhật Bản và cao đông đảo nhất ASIAD 20.

Thu gọn
19/09/2026 | 16:53

16h53

Đoàn Thể nao Người tị nạn châu Á với 2 VĐV.

Thu gọn
19/09/2026 | 16:53

16h53

Đoàn Yemen diễu hành, với 17 VĐV.

Thu gọn
19/09/2026 | 16:52

16h52

Đoàn Việt Nam diễu hành. Thanh Thúy và Quang Kiệt cầm cờ.

Ở ASIAD 20, Việt Nam có tổng cộng 396 VĐV.

Viet Nam 5.jpg
Viet Nam 4.jpg
Ảnh: Vietcontent
Thu gọn
19/09/2026 | 16:51

16h51

Đoàn Timor Leste (13); Turkmenistan (35); UAE (153); Uzbekistan (396) lần lượt diễu hành.

Thu gọn
19/09/2026 | 16:50

16h50

Các VĐV Việt Nam trước thời điểm bước ra sân. 

Viet Nam 3.jpg
Viet Nam 1.jpg
Viet Nam 2.jpg
Ảnh: Tam Ninh - Tiểu Bảo
Thu gọn
19/09/2026 | 16:48

16h48

682 VĐV Thái Lan diễu hành. Đây là lượng VĐV đông nhất của một đoàn Đông Nam Á. Thái Lan được đánh giá sẽ vào top 10.

Thu gọn
19/09/2026 | 16:46

16h46

Đài Bắc Trung Hoa với 469 VĐV bước ra sân. Tiếp theo là Tajikistan (102).

Thu gọn
19/09/2026 | 16:45

16h45

Các đoàn Qatar (254); Saudi Arabia (138); Singapore (304); Sri Lanka (156); Syria (39) diễu hành.

Thu gọn
19/09/2026 | 16:44

16h44

Các đoàn Qatar (254); Saudi Arabia (138); Singapore (304) diễu hành.

Thu gọn
19/09/2026 | 16:42

16h42

Philippines diễu hành với 440 VĐV. Đây là đoàn thể thao Đông Nam Á đứng số 2 về số lượng VĐV.

Thu gọn
19/09/2026 | 16:41

16h41

Sự xuất hiện của các đoàn Oman (71); Pakistan (168); Palestine (70).

Thu gọn
19/09/2026 | 16:39

16h39

Tiếp theo là đoàn Maldives (42); Mông Cổ (287), Myanmar (59), Nepal (136).

Thu gọn
19/09/2026 | 16:36

16h36

Đại diện Đông Nam Á là Malaysia diễu hành, với 342 VĐV.

Thu gọn
19/09/2026 | 16:34

16h34

Các đoàn Kuwait (119 VĐV), Kyrgyzstan (169).

Đoàn Lào xuất hiện với 68 VĐV; đoàn Lebanon (39); và Macau (Trung Quốc) - với 85 VĐV.

Thu gọn
19/09/2026 | 16:33

16h33

Đoàn Hàn Quốc xuất hiện. Với 780 VĐV, Hàn Quốc được đánh giá cạnh tranh top 3 ASIAD 2026.

Thu gọn
19/09/2026 | 16:31

16h31

Đoàn Kazakhstan với 559 VĐV. Đây là đoàn thể thao được đánh giá cao về các môn võ.

Thu gọn
19/09/2026 | 16:29

16h29

Đoàn Iran bước ra sân với 305 VĐV. Tiếp theo là Iraq với 14 VĐV thi đấu. Tiếp đó là 72 VĐV Jordan.

Thu gọn
19/09/2026 | 16:28

16h28

Đoàn Indonesia bước ra sân, với 424 VĐV tham gia tranh tài.

Thu gọn
19/09/2026 | 16:26

16h26

Đoàn CHDCND Triều Tiên bước ra sân, với 107 VĐV. Tiếp theo là Hong Kong (Trung Quốc) - với 569 VĐV. Đoàn Ấn Độ ra sân với 500 VĐV.

Thu gọn
19/09/2026 | 16:23

16h23

Đoàn Trung Quốc với đội hình hùng hậu bước ra sân. Tổng cộng là 803 VĐV tranh tài và được xem là ứng viên số 1 cho bảng tổng sắp huy chương.

Thu gọn
19/09/2026 | 16:22

16h22

Đoàn Campuchia với 60 VĐV bước ra sân.

Thu gọn
19/09/2026 | 16:21

16h21

Đoàn Bahrain bước ra sân với trang phục truyền thống rất đẹp. Tiếp theo là Bangladesh, rồi Bhutan - với 13 vận động viên. 

Brunei đến từ Đông Nam Á với chỉ 6 VĐV.

Thu gọn
19/09/2026 | 16:20

14h20

Đoàn Bahrain bước ra sân với trang phục truyền thống rất đẹp.

Thu gọn
19/09/2026 | 16:19

16h19

Đoàn Afghanistan diễu hành đầu tiên tại ASIAD 2026.

Asiad 9.jpg
Ảnh: Tam Ninh - Tiểu Bảo
Thu gọn
19/09/2026 | 16:13

16h13

Lễ Thượng cờ của chủ nhà Nhật Bản.

Thu gọn
19/09/2026 | 16:10

16h10

Tiết mục trình diễn chào mừng ấn tượng với sự trình diễn của nhạc sĩ Taro Hakase (58 tuổi), chuyên gia về vĩ cầm, cùng với vũ đoàn biểu diễn mang đậm bản sắc Nhật Bản.

Asiad 8.jpg
Ảnh: Tam Ninh - Tiểu Bảo
Thu gọn
19/09/2026 | 16:06

“Trái tim” châu Á

“Trái tim” khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Nagoya, Blue Impulse chào mừng ASIAD 20 khai mạc.
Trước lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á Aichi–Nagoya, đội bay biểu diễn Blue Impulse thuộc căn cứ Matsushima của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản, đóng tại thành phố Higashimatsushima, tỉnh Miyagi, đã bay qua bầu trời tỉnh Aichi vào sáng 19/9 để chào mừng Đại hội.

Asiad 7.jpg
Ảnh: Y.S
Thu gọn
19/09/2026 | 16:05

16h05

Chào mừng đến với sân Paloma Mizuho. Sân khấu chính được thiết kế với hình ảnh trái tim khổng lồ.

Thu gọn
19/09/2026 | 15:38

15h38

Đoàn Thể thao Việt Nam đứng thứ 22 trên bảng xếp hạng lịch sử ASIAD, với tổng cộng 21 HCV, 75 HCB và 112 HCĐ. 

Ở Hàng Châu 2022, Việt Nam có 3 HCV. Trước đó, kỷ lục trong lịch sử của đoàn là 5 HCV tại Jakarta 2018.

Thu gọn
19/09/2026 | 15:25

15h25

Người mẫu kiêm diễn viên Nashiko Momotsuki chuẩn bị cho lễ rước đuốc. Cô sinh tại Toyohashi, Aichi. 

Nashiko có vinh dự là người cầm đuốc đầu tiên đại diện cho thành phố trong cuộc rước đuốc dẫn đến Đại hội ASIAD 20. Cô cũng là Đại sứ hình ảnh Toyohashi để quảng bá du lịch quê hương.

Nashiko Momotsuki.jpg
Ảnh: AG2026
Thu gọn
19/09/2026 | 14:48

Bảng tổng sắp huy chương lịch sử ASIAD

(Tính đến hết ASIAD 19 tại Hàng Châu năm 2023)

Hạng

Quốc gia/vùng lãnh thổ

HCV

HCB

HCĐ

Tổng

1

Trung Quốc

1.674

1.105

791

3.570

2

Nhật Bản

1.084

1.104

1.054

3.242

3

Hàn Quốc

787

722

916

2.425

4

Iran

192

202

217

611

5

Ấn Độ

183

239

357

779

6

Kazakhstan

165

180

292

637

7

Thái Lan

144

189

311

644

8

Triều Tiên

121

161

188

470

9

Đài Loan (Trung Quốc)

118

164

304

586

10

Uzbekistan

105

138

171

414
Thu gọn
19/09/2026 | 14:45

Chủ nhà Nhật Bản chuẩn bị cho lễ khai mạc ASIAD 20

Asiad 2.jpg
Asiad 3.jpg
Asiad 5.jpg
Asiad 4.jpg
Asiad 1.jpg
Ảnh: AG2026
Thu gọn