Cờ Việt Nam tung bay tại đấu trường Asiad
Lễ thượng cờ là một trong những nghi thức chính thức trước thềm Asiad 2026, đánh dấu sự hiện diện của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ngày hội thể thao lớn nhất châu lục.
Ảnh-Video: Tam Ninh
Lịch thi đấu ASIAD 2026: VietNamNet cập nhật lịch thi đấu các môn thi đấu tại Đại hội Thể thao châu Á 2026 hôm nay ngày 18/9, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu ASIAD 2026: Cập nhật lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026 hôm nay ngày 18/9, đầy đủ và chính xác.
Sau khi sớm giành vé vào tứ kết, cuộc đối đầu tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Hàn Quốc lúc 14h ngày 18/9 có tính chất tranh ngôi nhất bảng, Asiad 2026.