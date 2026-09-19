Không chạy đua công nghệ hay dựng một “đại tiệc ánh sáng” choáng ngợp, chủ nhà Nhật Bản lựa chọn cách rất riêng để mở màn ASIAD 20, gọn gàng, trẻ trung và đậm màu sắc địa phương.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 16h (theo giờ Hà Nội), tại sân vận động Paloma Mizuho ở Nagoya. Chương trình mang chủ đề “Heart Beat Aichi-Nagoya”, lấy nhịp tim làm biểu tượng cho năng lượng thể thao và sự kết nối giữa các nền văn hóa châu Á.

Hôm nay, ASIAD 20 chính thức khai mạc. Ảnh: Xinhua

Tổng đạo diễn Yukihiko Tsutsumi, người sinh ra tại Nagoya, được giao nhiệm vụ biến sân Paloma Mizuho thành trái tim của Đại hội.

Tuy vậy, chủ nhà vẫn giữ kín phần lớn kịch bản, từ các tiết mục nghệ thuật chính, nghi thức châm đuốc cho đến danh tính người thắp đài lửa.

Trước khi phần lễ chính bắt đầu, khán giả được “làm nóng” bằng một sự kết hợp khá thú vị.

Nhóm nhạc nam INI đại diện cho hơi thở J-pop hiện đại, trong khi đoàn bảo tồn Shigo trình diễn Bo-no-te, loại hình võ thuật dân gian lâu đời của tỉnh Aichi.

Đối với một số người nói vui, Nhật Bản mang cả những chàng trai thần tượng lẫn các võ sư làng lên cùng một sân khấu.

Bầu trời cũng góp vui khi đội bay biểu diễn Blue Impulse của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản thực hiện hành trình qua Nagoya và nhiều địa điểm nổi tiếng của Aichi trong buổi sáng khai mạc.

Dẫn đầu đoàn thể thao Việt Nam trong màn diễu hành là hai người cầm cờ: tuyển thủ bóng chuyền Lê Thanh Thúy và trung vệ U23 Việt Nam Đinh Quang Kiệt.

ASIAD 20 quy tụ hơn 11.000 VĐV thuộc 45 đoàn, nhưng bầu không khí tại Nhật Bản trước giờ khai mạc lại tương đối trầm lắng.

Vé một số môn bán chậm, công tác quảng bá chưa tạo được cơn sốt. Nhiều người dân ngoài vùng Aichi thậm chí chưa biết Đại hội đã bắt đầu thi đấu.

Chính vì thế, với chủ nhà Nhật Bản, lễ khai mạc không chỉ có nhiệm vụ tuyên bố Đại hội Thể thao châu Á chính thức bắt đầu, mà còn phải làm cho “trái tim Aichi-Nagoya” đập đủ mạnh để đánh thức cả đất nước mặt trời mọc.