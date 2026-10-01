Ngày thi đấu 1/10, bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 tiếp tục ghi nhận sự thống trị của đoàn thể thao Trung Quốc. Với 152 HCV, 71 HCB, 62 HCĐ, Trung Quốc đang dẫn đầu tuyệt đối với tổng cộng 285 huy chương, tạo khoảng cách đáng kể với phần còn lại.

Nhật Bản, với lợi thế sân nhà, xếp thứ hai khi giành 58 HCV, 78 HCB và 79 HCĐ, trong khi Hàn Quốc đứng thứ ba với 30 HCV, 30 HCB và 52 HCĐ. Đây cũng là ba đoàn đang tạo ra khoảng cách lớn trên bảng xếp hạng.

Tại Đông Nam Á, Thái Lan tiếp tục thể hiện vị thế dẫn đầu khu vực khi đứng thứ 6 toàn đoàn với 12 HCV, 11 HCB và 15 HCĐ.

Đoàn thể thao Việt Nam xếp hạng 21, sở hữu 22 huy chương gồm 2 HCV, 1 HCB và 19 HCĐ. Trong ngày 1/10, các VĐV Việt Nam chỉ bổ sung thêm một tấm HCĐ ở môn Esports, nội dung Liên Minh Huyền Thoại.