Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đoàn thể thao Việt Nam có thêm HCĐ Esports, duy trì vị trí thứ 21 toàn đoàn.
Ngày thi đấu 1/10, bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 tiếp tục ghi nhận sự thống trị của đoàn thể thao Trung Quốc. Với 152 HCV, 71 HCB, 62 HCĐ, Trung Quốc đang dẫn đầu tuyệt đối với tổng cộng 285 huy chương, tạo khoảng cách đáng kể với phần còn lại.
Nhật Bản, với lợi thế sân nhà, xếp thứ hai khi giành 58 HCV, 78 HCB và 79 HCĐ, trong khi Hàn Quốc đứng thứ ba với 30 HCV, 30 HCB và 52 HCĐ. Đây cũng là ba đoàn đang tạo ra khoảng cách lớn trên bảng xếp hạng.
Tại Đông Nam Á, Thái Lan tiếp tục thể hiện vị thế dẫn đầu khu vực khi đứng thứ 6 toàn đoàn với 12 HCV, 11 HCB và 15 HCĐ.
Đoàn thể thao Việt Nam xếp hạng 21, sở hữu 22 huy chương gồm 2 HCV, 1 HCB và 19 HCĐ. Trong ngày 1/10, các VĐV Việt Nam chỉ bổ sung thêm một tấm HCĐ ở môn Esports, nội dung Liên Minh Huyền Thoại.
Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20:
HCV (2): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ); Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên (cầu mây, đôi nữ).
HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).
HCĐ (19): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m); Cầu mây (regu 3 nam); Lưu Diễm Quỳnh (boxing, 75kg nữ); HCĐ (1); Esports (Liên minh huyền thoại).
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Ở môn bắn cung, sự chú ý hướng về Đặng Công Đức tại nội dung cung 3 dây nam. Cung thủ Việt Nam bước vào vòng tứ kết lúc 13h34, sau đó các trận bán kết, tranh HCĐ và chung kết diễn ra trong buổi chiều cùng ngày. Đây là cơ hội để Việt Nam hướng tới thành tích cao ở một nội dung giàu tính cạnh tranh.
Môn bắn súng cũng được kỳ vọng khi Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành và Vũ Tiến Nam thi đấu vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh nam vào lúc 9h40. Nếu vượt qua vòng loại, các xạ thủ sẽ bước vào chung kết lúc 15h30.
Đáng chú ý, Esports tiếp tục mang đến niềm hy vọng khi đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc) tại bán kết lúc 9h00. Đây là trận đấu quan trọng trên hành trình tranh huy chương của các tuyển thủ Việt Nam.
Ngoài những nội dung trên, các VĐV Việt Nam còn tranh tài ở cầu mây, golf, jujitsu, taekwondo và vật. Với sự góp mặt ở nhiều môn thi đấu, ngày 1/10 được xem là một trong những ngày bản lề để đoàn Việt Nam cải thiện thành tích tại ASIAD 20.