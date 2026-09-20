Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại ASIAD 2026 với 2 HCĐ. Bùi Ngọc Nhi giành HCĐ kata nữ sau khi vượt qua võ sĩ Singapore Shannon Leong Wai Yee 4-1 trong trận tranh huy chương.

Trước đó, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi mở hàng cho Việt Nam bằng chiến thắng 2-0 trước đôi VĐV Ấn Độ ở trận tranh HCĐ teqball đôi nam nữ.

Việt Nam còn hai lần tiến sát bục huy chương nhưng không thành công. Chu Văn Đức thua Sureeya Sankar của Malaysia 2-10 trong trận tranh HCĐ kumite nam 60 kg, trong khi Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa thất bại 1-2 trước cặp Iraq ở trận tranh HCĐ teqball đôi nam.

Những môn được kỳ vọng như bắn súng, wushu chưa tạo được đột phá. 

Lịch thi đấu của đoàn Việt Nam ngày 21/9:

Giờ Hà Nội

Môn – nội dung

7h00 (9h00)

Wushu: Nguyễn Thị Hiền – trường quyền nữ, chung kết

7h45 (9h45)

Bắn súng: Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang – súng trường cá nhân nam, vòng loại

8h00 (10h00)

Karate: Phạm Minh Đức gặp VĐV Campuchia – kata đơn nam, vòng loại

8h00 (10h00)

Thể dục dụng cụ: Các nội dung nam, vòng loại

8h10 (10h10)

Wushu: Nguyễn Trọng Lâm – thái cực quyền nam, tính điểm

8h34 (10h34)

Bơi: Phạm Thanh Bảo – 100 m ếch nam, vòng loại

8h46 (10h46)

Bơi: Võ Thị Mỹ Tiên – 200 m hỗn hợp nữ, vòng loại

9h00 (11h00)

Bóng chuyền bãi biển nam: Việt Nam – Trung Quốc, bảng B

9h01 (11h01)

Bơi: Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc – 4x200 m tự do nam, vòng loại

10h00 (12h00)

Boxing: Nguyễn Đức Ngọc gặp VĐV Qatar – hạng 70 kg nam, vòng loại

10h30 (12h30)

Bắn súng: Súng trường cá nhân nam, chung kết (nếu vượt qua vòng loại)

11h00 (13h00)

Bóng chuyền bãi biển nam: Việt Nam – Indonesia, bảng C

11h00 (13h00)

Bóng chuyền nữ: Việt Nam – Indonesia, phân hạng 5-8

11h30 (13h30)

Karate: Khuất Hải Nam gặp VĐV Nhật Bản – kumite nam 67 kg, vòng loại

12h10 (14h10)

Karate: Nguyễn Thị Diệu Ly gặp VĐV Trung Quốc – kumite nữ 68 kg, tứ kết

12h30 (14h30)

Wushu: Nguyễn Trọng Lâm – thái cực kiếm nam, tính điểm

15h42 (17h42)

Bơi: Chung kết 100 m ếch nam (nếu Phạm Thanh Bảo vượt qua vòng loại)

15h58 (17h58)

Bơi: Chung kết 200 m hỗn hợp nữ (nếu Võ Thị Mỹ Tiên vượt qua vòng loại)

16h20 (18h20)

Wushu: Nguyễn Thị Thu Thủy gặp VĐV Kazakhstan – hạng 60 kg nữ, vòng loại

16h23 (18h23)

Bơi: Chung kết 4x200 m tự do nam (nếu Việt Nam vượt qua vòng loại)

17h30 (19h30)

Bóng đá nữ: Việt Nam – Thái Lan, bảng E

17h30 (19h30)

Wushu: Đinh Văn Tâm gặp VĐV Philippines – hạng 56 kg nam, vòng loại

18h00 (20h00)

Wushu: Hứa Văn Đoàn gặp VĐV Kazakhstan – hạng 60 kg nam, vòng loại

18h50 (20h50)

Wushu: Nguyễn Khắc Kiên gặp VĐV Lào – hạng 65 kg nam, vòng loại

*VietNamNet tường thuật trực tiếp ASIAD 2026, ngày 1:

20/09/2026 | 16:56

MMA

Lò Thị Phung dừng bước ở vòng tứ kết hạng cân 54 kg nữ. Lee Bomi thắng theo quyết định không đồng thuận (split decision).

Lò Thị Phung hòa Lee Bomi sau hai hiệp chính. Trận đấu phải bước vào hiệp phụ, nơi 2 trong 3 giám định chấm phần thắng cho võ sĩ Hàn Quốc 2-1.

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Ảnh + video: Tam Ninh
Thu gọn
20/09/2026 | 15:56

Bóng đá

Bảng A môn bóng đá nam, U23 Thái Lan có màn ngược dòng thắng U23 Hong Kong (Trung Quốc) 5-1. 

Thanakrit Thai Lan Hong Kong 2.jpg
Ảnh: FAT
Thu gọn
20/09/2026 | 15:55

90'+3

Hết giờ! U23 Thái Lan 5-1 U23 Hong Kong (Trung Quốc)!

Hiệp hai bùng nổ giúp “Voi chiến” có chiến thắng đậm để mở toang cánh cửa vào tứ kết ASIAD 2026.

Thu gọn
20/09/2026 | 15:53

Bơi

Võ Thị Mỹ Tiên chỉ về thứ 8 chung kết 200m bướm nữ.

YU Zidi, VĐV mới 13 tuổi của Trung Quốc, giành HCV và lập kỷ lục ASIAD.

Asiad boi 200m.png
Thu gọn
20/09/2026 | 14:07

14h07

Khin Hnin Wai của Myanmar trở thành VĐV Đông Nam Á đầu tiên giành HCV tại ASIAD 2026. Cô thắng Sumaya 2-1 trong trận chung kết teqball đơn nữ.

Asiad huy chuong.png
Thu gọn
20/09/2026 | 13:27

Xe đạp

Ở nội dung chung kết tính giờ cá nhân nam, Phạm Lê Xuân Lộc hoàn thành các vòng đua lần lượt với thời gian 11:44.02; 11:19.96; 11:17.02; 11:12.19. 

Tổng thời gian 45:33.19 không có cơ hội giành huy chương.

Thu gọn
20/09/2026 | 12:37

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2026

Asiad huy chuong.png
Thu gọn
20/09/2026 | 12:10

10-20

Trung Quốc có chuỗi ghi điểm rất dài, chạm đến điểm 20 trong set 3 sau cú đập chạm tay chắn Trà My. Sau đó, chính My ghi điểm thứ 10 cho Việt Nam.

Thu gọn
20/09/2026 | 11:40

Bắn súng

Việt Nam chỉ đứng thứ 5 đồng đội nữ nội dung 10m súng trường hơi nữ, không thể giành huy chương.

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với 1.904,2 điểm.

Thu gọn
20/09/2026 | 11:15

Bắn súng

Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My tiếp tục thi đấu vòng loại 10m súng trường hơi nữ. Việt Nam hiện trong đứng thứ 5 đồng đội nữ, hoàn toàn có khả năng tranh huy chương.

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/9/20/ban-sung-1-593.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/9/20/ban-sung-2-594.jpg
Ảnh: Tam Ninh
Thu gọn
20/09/2026 | 10:45

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2026

Asiad huy chuong.png
Thu gọn
20/09/2026 | 10:43

Teqball 

Việt Nam để tuột HCĐ ở môn Teqball. Bá Trường Giang - Lê Anh Khoa để thua ngược 1-2 trước đối thủ Iraq, hụt tấm HCĐ đôi nam.

Teqball Asiad 3.jpg
Thu gọn
20/09/2026 | 10:29

HCĐ

HCĐ thứ 2 của Việt Nam!

Karate: Bùi Ngọc Nhi thắng Choi Haeun 5-0 ở vòng vớt thứ nhất. Sau đó, Nhi thắng tiếp Leong Wai Yee Shannon của Singapore 4-1 và giành HCĐ nội dung kata cá nhân nữ.

Ngoc Nhi Karate Asiad 20.jpg
Ảnh: Tam Ninh
Karate Asiad Ngoc Nhi 2.jpg
Thu gọn
20/09/2026 | 10:24

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2026

(Tính đến 10h20 ngày 20/9)

Asiad huy chuong.png
Thu gọn
20/09/2026 | 09:54

Bơi

Nguyễn Thúy Hiền vượt qua vòng loại nội dung 50 mét ếch nữ.

Asiad boi 50m.png
Thu gọn
20/09/2026 | 09:22

HCĐ

Teqball giành HCĐ cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ Ấn Độ ở nội dung đôi nam nữ.

Teqball Asiad.jpg
Teqball Asiad 2.jpg
Ảnh: Tam Ninh
Asiad Teqball.png
Thu gọn
20/09/2026 | 08:48

MMA

Ở vòng loại hạng cân 54 kg nữ, Lò Thị Phung thắng đối thủ người Kazakhstan Aigerim Torekhanova 3-0.

MMA Asiad.png
Thu gọn
20/09/2026 | 08:26

Karate

Bùi Ngọc Nhi không vượt qua vòng loại kata cá nhân nữ. Cô thua võ sĩ chủ nhà Ono Maho 0-5.

Thu gọn
20/09/2026 | 08:21

Bơi

Võ Thị Mỹ Tiên vượt qua vòng loại 200m bướm nữ. 

Ở vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân nam, Trần Hưng Nguyên vào nhóm dự bị, Nguyễn Quang Thuấn bị loại.

My Tien Asiad.png
Thu gọn
20/09/2026 | 08:16

Wushu

Nguyễn Văn Sỹ thi đấu biểu diễn Trường quyền nam. Anh chỉ đứng hạng 12/21 VĐV.

Asiad wushu 1.png
Thu gọn
20/09/2026 | 07:53

Bắn súng

Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My đại diện cho Việt Nam đang thi đấu vòng loại 10m súng trường hơi nữ.

Thu gọn
20/09/2026 | 07:17

Wushu

Wushu đang thi đấu nội dung chung kết Trường quyền nam. Nguyễn Văn Sỹ đại diện cho đoàn TTVN trong số 21 VĐV tranh tài. 

Seraf Naro Siregar của Indonesia khởi đầu với 9,270 điểm.

Thu gọn
20/09/2026 | 06:46

Triathlon

Nội dung Triathlon (Ba môn phối hợp) đang tranh tài chung kết nam. Không có VĐV nào của Việt Nam.

Thu gọn
20/09/2026 | 06:31

Các nội dung được kỳ vọng của Thể thao Việt Nam

Thu gọn
20/09/2026 | 06:29

Lịch thi đấu ngày 1 ASIAD 2026

(Lịch thi đấu bao gồm khả năng các VĐV Việt Nam tiến xa)

Giờ Việt Nam

Môn – nội dung

7h00 (9h00)

Wushu: Nguyễn Văn Sỹ – chung kết Trường quyền nam

7h45 (9h45)

Bắn súng: Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My – vòng loại 10m súng trường hơi nữ; đồng thời tính thành tích đồng đội

8h00 (10h00)

Bơi: Võ Thị Mỹ Tiên – vòng loại 200m bướm nữ

8h00 (10h00)

Bơi: Nguyễn Thúy Hiền – vòng loại 50m ếch nữ

8h00 (10h00)

Karate: Bùi Ngọc Nhi – vòng loại kata cá nhân nữ

8h08 (10h08)

Bơi: Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn – vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân nam

8h30 (10h30)

Teqball: Việt Nam – Ấn Độ, tranh HCĐ đồng đội nam nữ

8h30 (10h30)

MMA: Lò Thị Phung gặp võ sĩ Kazakhstan – vòng loại hạng 54kg nữ hiện đại

9h30 (11h30)

Teqball: Việt Nam – Iraq, tranh HCĐ đôi nam

10h15 (12h15)

Karate: Chu Văn Đức – vòng loại kumite nam hạng 60kg

10h30 (12h30)

MMA: Quàng Văn Minh gặp võ sĩ Brunei – vòng loại hạng 77kg nam truyền thống

11h00 (13h00)

Bóng chuyền nữ: Việt Nam – Trung Quốc, tứ kết

11h30 (13h30)

Xe đạp: Phạm Lê Xuân Lộc – chung kết tính giờ cá nhân nam

12h20 (14h20)

Karate: Bán kết kata nữ, nếu Bùi Ngọc Nhi đi tiếp

12h30 (14h30)

Bắn súng: Chung kết 10m súng trường hơi nữ, nếu có VĐV Việt Nam vượt qua vòng loại

12h50 (14h50)

Karate: Bán kết kumite nam 60kg, nếu Chu Văn Đức đi tiếp

13h30 (15h30)

Bóng ném nữ: Việt Nam – Hong Kong (Trung quốc), vòng bảng

13h50 (15h50)

MMA: Tứ kết 54kg nữ hiện đại, nếu Lò Thị Phung đi tiếp

15h00 (17h00)

Bơi: Các nội dung chung kết, nếu VĐV Việt Nam vượt qua vòng loại

15h55 (17h55)

Karate: Chung kết kata cá nhân nữ

16h25 (18h25)

Karate: Chung kết kumite nam 60kg

16h30 (18h30)

Wushu: Ngô Thị Phương Nga gặp võ sĩ Mông Cổ – vòng loại tán thủ nữ 52kg

17h10 (19h10)

MMA: Tứ kết 77kg nam truyền thống, nếu Quàng Văn Minh đi tiếp

18h10 (20h10)

Wushu: Trương Văn Chưởng gặp võ sĩ Macao – vòng loại tán thủ nam 70kg
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