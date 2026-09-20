Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại ASIAD 2026 với 2 HCĐ. Bùi Ngọc Nhi giành HCĐ kata nữ sau khi vượt qua võ sĩ Singapore Shannon Leong Wai Yee 4-1 trong trận tranh huy chương.
Trước đó, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi mở hàng cho Việt Nam bằng chiến thắng 2-0 trước đôi VĐV Ấn Độ ở trận tranh HCĐ teqball đôi nam nữ.
Việt Nam còn hai lần tiến sát bục huy chương nhưng không thành công. Chu Văn Đức thua Sureeya Sankar của Malaysia 2-10 trong trận tranh HCĐ kumite nam 60 kg, trong khi Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa thất bại 1-2 trước cặp Iraq ở trận tranh HCĐ teqball đôi nam.
Những môn được kỳ vọng như bắn súng, wushu chưa tạo được đột phá.
Lịch thi đấu của đoàn Việt Nam ngày 21/9:
|
Giờ Hà Nội
|
Môn – nội dung
|
7h00 (9h00)
|
Wushu: Nguyễn Thị Hiền – trường quyền nữ, chung kết
|
7h45 (9h45)
|
Bắn súng: Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang – súng trường cá nhân nam, vòng loại
|
8h00 (10h00)
|
Karate: Phạm Minh Đức gặp VĐV Campuchia – kata đơn nam, vòng loại
|
8h00 (10h00)
|
Thể dục dụng cụ: Các nội dung nam, vòng loại
|
8h10 (10h10)
|
Wushu: Nguyễn Trọng Lâm – thái cực quyền nam, tính điểm
|
8h34 (10h34)
|
Bơi: Phạm Thanh Bảo – 100 m ếch nam, vòng loại
|
8h46 (10h46)
|
Bơi: Võ Thị Mỹ Tiên – 200 m hỗn hợp nữ, vòng loại
|
9h00 (11h00)
|
Bóng chuyền bãi biển nam: Việt Nam – Trung Quốc, bảng B
|
9h01 (11h01)
|
Bơi: Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc – 4x200 m tự do nam, vòng loại
|
10h00 (12h00)
|
Boxing: Nguyễn Đức Ngọc gặp VĐV Qatar – hạng 70 kg nam, vòng loại
|
10h30 (12h30)
|
Bắn súng: Súng trường cá nhân nam, chung kết (nếu vượt qua vòng loại)
|
11h00 (13h00)
|
Bóng chuyền bãi biển nam: Việt Nam – Indonesia, bảng C
|
11h00 (13h00)
|
Bóng chuyền nữ: Việt Nam – Indonesia, phân hạng 5-8
|
11h30 (13h30)
|
Karate: Khuất Hải Nam gặp VĐV Nhật Bản – kumite nam 67 kg, vòng loại
|
12h10 (14h10)
|
Karate: Nguyễn Thị Diệu Ly gặp VĐV Trung Quốc – kumite nữ 68 kg, tứ kết
|
12h30 (14h30)
|
Wushu: Nguyễn Trọng Lâm – thái cực kiếm nam, tính điểm
|
15h42 (17h42)
|
Bơi: Chung kết 100 m ếch nam (nếu Phạm Thanh Bảo vượt qua vòng loại)
|
15h58 (17h58)
|
Bơi: Chung kết 200 m hỗn hợp nữ (nếu Võ Thị Mỹ Tiên vượt qua vòng loại)
|
16h20 (18h20)
|
Wushu: Nguyễn Thị Thu Thủy gặp VĐV Kazakhstan – hạng 60 kg nữ, vòng loại
|
16h23 (18h23)
|
Bơi: Chung kết 4x200 m tự do nam (nếu Việt Nam vượt qua vòng loại)
|
17h30 (19h30)
|
Bóng đá nữ: Việt Nam – Thái Lan, bảng E
|
17h30 (19h30)
|
Wushu: Đinh Văn Tâm gặp VĐV Philippines – hạng 56 kg nam, vòng loại
|
18h00 (20h00)
|
Wushu: Hứa Văn Đoàn gặp VĐV Kazakhstan – hạng 60 kg nam, vòng loại
|
18h50 (20h50)
|
Wushu: Nguyễn Khắc Kiên gặp VĐV Lào – hạng 65 kg nam, vòng loại
*VietNamNet tường thuật trực tiếp ASIAD 2026, ngày 1:
MMA
Lò Thị Phung dừng bước ở vòng tứ kết hạng cân 54 kg nữ. Lee Bomi thắng theo quyết định không đồng thuận (split decision).
Lò Thị Phung hòa Lee Bomi sau hai hiệp chính. Trận đấu phải bước vào hiệp phụ, nơi 2 trong 3 giám định chấm phần thắng cho võ sĩ Hàn Quốc 2-1.
Bóng đá
Bảng A môn bóng đá nam, U23 Thái Lan có màn ngược dòng thắng U23 Hong Kong (Trung Quốc) 5-1.
90'+3
Hết giờ! U23 Thái Lan 5-1 U23 Hong Kong (Trung Quốc)!
Hiệp hai bùng nổ giúp “Voi chiến” có chiến thắng đậm để mở toang cánh cửa vào tứ kết ASIAD 2026.
Bơi
Võ Thị Mỹ Tiên chỉ về thứ 8 chung kết 200m bướm nữ.
YU Zidi, VĐV mới 13 tuổi của Trung Quốc, giành HCV và lập kỷ lục ASIAD.
14h07
Khin Hnin Wai của Myanmar trở thành VĐV Đông Nam Á đầu tiên giành HCV tại ASIAD 2026. Cô thắng Sumaya 2-1 trong trận chung kết teqball đơn nữ.
Xe đạp
Ở nội dung chung kết tính giờ cá nhân nam, Phạm Lê Xuân Lộc hoàn thành các vòng đua lần lượt với thời gian 11:44.02; 11:19.96; 11:17.02; 11:12.19.
Tổng thời gian 45:33.19 không có cơ hội giành huy chương.
Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2026
10-20
Trung Quốc có chuỗi ghi điểm rất dài, chạm đến điểm 20 trong set 3 sau cú đập chạm tay chắn Trà My. Sau đó, chính My ghi điểm thứ 10 cho Việt Nam.
Bắn súng
Việt Nam chỉ đứng thứ 5 đồng đội nữ nội dung 10m súng trường hơi nữ, không thể giành huy chương.
Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với 1.904,2 điểm.
Bắn súng
Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My tiếp tục thi đấu vòng loại 10m súng trường hơi nữ. Việt Nam hiện trong đứng thứ 5 đồng đội nữ, hoàn toàn có khả năng tranh huy chương.
Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2026
Teqball
Việt Nam để tuột HCĐ ở môn Teqball. Bá Trường Giang - Lê Anh Khoa để thua ngược 1-2 trước đối thủ Iraq, hụt tấm HCĐ đôi nam.
HCĐ
HCĐ thứ 2 của Việt Nam!
Karate: Bùi Ngọc Nhi thắng Choi Haeun 5-0 ở vòng vớt thứ nhất. Sau đó, Nhi thắng tiếp Leong Wai Yee Shannon của Singapore 4-1 và giành HCĐ nội dung kata cá nhân nữ.
Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2026
(Tính đến 10h20 ngày 20/9)
Bơi
Nguyễn Thúy Hiền vượt qua vòng loại nội dung 50 mét ếch nữ.
HCĐ
Teqball giành HCĐ cho đoàn Thể thao Việt Nam.
Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ Ấn Độ ở nội dung đôi nam nữ.
MMA
Ở vòng loại hạng cân 54 kg nữ, Lò Thị Phung thắng đối thủ người Kazakhstan Aigerim Torekhanova 3-0.
Karate
Bùi Ngọc Nhi không vượt qua vòng loại kata cá nhân nữ. Cô thua võ sĩ chủ nhà Ono Maho 0-5.
Bơi
Võ Thị Mỹ Tiên vượt qua vòng loại 200m bướm nữ.
Ở vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân nam, Trần Hưng Nguyên vào nhóm dự bị, Nguyễn Quang Thuấn bị loại.
Wushu
Nguyễn Văn Sỹ thi đấu biểu diễn Trường quyền nam. Anh chỉ đứng hạng 12/21 VĐV.
Bắn súng
Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My đại diện cho Việt Nam đang thi đấu vòng loại 10m súng trường hơi nữ.
Wushu
Wushu đang thi đấu nội dung chung kết Trường quyền nam. Nguyễn Văn Sỹ đại diện cho đoàn TTVN trong số 21 VĐV tranh tài.
Seraf Naro Siregar của Indonesia khởi đầu với 9,270 điểm.
Triathlon
Nội dung Triathlon (Ba môn phối hợp) đang tranh tài chung kết nam. Không có VĐV nào của Việt Nam.
Các nội dung được kỳ vọng của Thể thao Việt Nam
Lịch thi đấu ngày 1 ASIAD 2026
(Lịch thi đấu bao gồm khả năng các VĐV Việt Nam tiến xa)
|
Giờ Việt Nam
|
Môn – nội dung
|
7h00 (9h00)
|
Wushu: Nguyễn Văn Sỹ – chung kết Trường quyền nam
|
7h45 (9h45)
|
Bắn súng: Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My – vòng loại 10m súng trường hơi nữ; đồng thời tính thành tích đồng đội
|
8h00 (10h00)
|
Bơi: Võ Thị Mỹ Tiên – vòng loại 200m bướm nữ
|
8h00 (10h00)
|
Bơi: Nguyễn Thúy Hiền – vòng loại 50m ếch nữ
|
8h00 (10h00)
|
Karate: Bùi Ngọc Nhi – vòng loại kata cá nhân nữ
|
8h08 (10h08)
|
Bơi: Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn – vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân nam
|
8h30 (10h30)
|
Teqball: Việt Nam – Ấn Độ, tranh HCĐ đồng đội nam nữ
|
8h30 (10h30)
|
MMA: Lò Thị Phung gặp võ sĩ Kazakhstan – vòng loại hạng 54kg nữ hiện đại
|
9h30 (11h30)
|
Teqball: Việt Nam – Iraq, tranh HCĐ đôi nam
|
10h15 (12h15)
|
Karate: Chu Văn Đức – vòng loại kumite nam hạng 60kg
|
10h30 (12h30)
|
MMA: Quàng Văn Minh gặp võ sĩ Brunei – vòng loại hạng 77kg nam truyền thống
|
11h00 (13h00)
|
Bóng chuyền nữ: Việt Nam – Trung Quốc, tứ kết
|
11h30 (13h30)
|
Xe đạp: Phạm Lê Xuân Lộc – chung kết tính giờ cá nhân nam
|
12h20 (14h20)
|
Karate: Bán kết kata nữ, nếu Bùi Ngọc Nhi đi tiếp
|
12h30 (14h30)
|
Bắn súng: Chung kết 10m súng trường hơi nữ, nếu có VĐV Việt Nam vượt qua vòng loại
|
12h50 (14h50)
|
Karate: Bán kết kumite nam 60kg, nếu Chu Văn Đức đi tiếp
|
13h30 (15h30)
|
Bóng ném nữ: Việt Nam – Hong Kong (Trung quốc), vòng bảng
|
13h50 (15h50)
|
MMA: Tứ kết 54kg nữ hiện đại, nếu Lò Thị Phung đi tiếp
|
15h00 (17h00)
|
Bơi: Các nội dung chung kết, nếu VĐV Việt Nam vượt qua vòng loại
|
15h55 (17h55)
|
Karate: Chung kết kata cá nhân nữ
|
16h25 (18h25)
|
Karate: Chung kết kumite nam 60kg
|
16h30 (18h30)
|
Wushu: Ngô Thị Phương Nga gặp võ sĩ Mông Cổ – vòng loại tán thủ nữ 52kg
|
17h10 (19h10)
|
MMA: Tứ kết 77kg nam truyền thống, nếu Quàng Văn Minh đi tiếp
|
18h10 (20h10)
|
Wushu: Trương Văn Chưởng gặp võ sĩ Macao – vòng loại tán thủ nam 70kg