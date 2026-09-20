Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại ASIAD 2026 với 2 HCĐ. Bùi Ngọc Nhi giành HCĐ kata nữ sau khi vượt qua võ sĩ Singapore Shannon Leong Wai Yee 4-1 trong trận tranh huy chương.

Trước đó, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi mở hàng cho Việt Nam bằng chiến thắng 2-0 trước đôi VĐV Ấn Độ ở trận tranh HCĐ teqball đôi nam nữ.

Việt Nam còn hai lần tiến sát bục huy chương nhưng không thành công. Chu Văn Đức thua Sureeya Sankar của Malaysia 2-10 trong trận tranh HCĐ kumite nam 60 kg, trong khi Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa thất bại 1-2 trước cặp Iraq ở trận tranh HCĐ teqball đôi nam.

Những môn được kỳ vọng như bắn súng, wushu chưa tạo được đột phá.

Lịch thi đấu của đoàn Việt Nam ngày 21/9:

Giờ Hà Nội Môn – nội dung 7h00 (9h00) Wushu: Nguyễn Thị Hiền – trường quyền nữ, chung kết 7h45 (9h45) Bắn súng: Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang – súng trường cá nhân nam, vòng loại 8h00 (10h00) Karate: Phạm Minh Đức gặp VĐV Campuchia – kata đơn nam, vòng loại 8h00 (10h00) Thể dục dụng cụ: Các nội dung nam, vòng loại 8h10 (10h10) Wushu: Nguyễn Trọng Lâm – thái cực quyền nam, tính điểm 8h34 (10h34) Bơi: Phạm Thanh Bảo – 100 m ếch nam, vòng loại 8h46 (10h46) Bơi: Võ Thị Mỹ Tiên – 200 m hỗn hợp nữ, vòng loại 9h00 (11h00) Bóng chuyền bãi biển nam: Việt Nam – Trung Quốc, bảng B 9h01 (11h01) Bơi: Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc – 4x200 m tự do nam, vòng loại 10h00 (12h00) Boxing: Nguyễn Đức Ngọc gặp VĐV Qatar – hạng 70 kg nam, vòng loại 10h30 (12h30) Bắn súng: Súng trường cá nhân nam, chung kết (nếu vượt qua vòng loại) 11h00 (13h00) Bóng chuyền bãi biển nam: Việt Nam – Indonesia, bảng C 11h00 (13h00) Bóng chuyền nữ: Việt Nam – Indonesia, phân hạng 5-8 11h30 (13h30) Karate: Khuất Hải Nam gặp VĐV Nhật Bản – kumite nam 67 kg, vòng loại 12h10 (14h10) Karate: Nguyễn Thị Diệu Ly gặp VĐV Trung Quốc – kumite nữ 68 kg, tứ kết 12h30 (14h30) Wushu: Nguyễn Trọng Lâm – thái cực kiếm nam, tính điểm 15h42 (17h42) Bơi: Chung kết 100 m ếch nam (nếu Phạm Thanh Bảo vượt qua vòng loại) 15h58 (17h58) Bơi: Chung kết 200 m hỗn hợp nữ (nếu Võ Thị Mỹ Tiên vượt qua vòng loại) 16h20 (18h20) Wushu: Nguyễn Thị Thu Thủy gặp VĐV Kazakhstan – hạng 60 kg nữ, vòng loại 16h23 (18h23) Bơi: Chung kết 4x200 m tự do nam (nếu Việt Nam vượt qua vòng loại) 17h30 (19h30) Bóng đá nữ: Việt Nam – Thái Lan, bảng E 17h30 (19h30) Wushu: Đinh Văn Tâm gặp VĐV Philippines – hạng 56 kg nam, vòng loại 18h00 (20h00) Wushu: Hứa Văn Đoàn gặp VĐV Kazakhstan – hạng 60 kg nam, vòng loại 18h50 (20h50) Wushu: Nguyễn Khắc Kiên gặp VĐV Lào – hạng 65 kg nam, vòng loại

*VietNamNet tường thuật trực tiếp ASIAD 2026, ngày 1: