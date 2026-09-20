Sau lễ khai mạc, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) chính thức bước vào cuộc tranh tài tại Asiad 2026. Trong ngày thi đấu 20/9, đoàn TTVN có các VĐV tham dự ở môn bơi, bắn súng, karate, xe đạp, MMA, wushu, bóng chuyền, bóng ném và Teqball.

Bắn súng là một trong những niềm hy vọng có HCV của đoàn TTVN tại Asiad. Trong ngày ra "mở hàng", tuyển bắn súng Việt Nam thi đấu ở nội dung súng trường cá nhân nữ (Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My). Nếu vượt qua vòng loại, các VĐV sẽ bắn chung kết để tranh huy chương.

Mộng Tuyền có thể gây bất ngờ ở môn bắn súng.

Ở môn bơi, các VĐV Việt Nam tranh tài tại vòng loại lúc sáng, nếu vào chung kết sẽ thi đấu vào buổi tối. Võ Thị Mỹ Tiên thi đấu 200m bướm, Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn tranh tài ở 200m hỗn hợp nam, Nguyễn Thúy Hiền thi đấu 50m ếch nữ.

Tại đấu trường Asiad, bơi lội Việt Nam rất khó cạnh tranh huy chương, vì vậy các VĐV vào được chung kết cũng là một kết quả thành công trong ngày mở màn Đại hội.

Ở môn karate, Bùi Ngọc Nhi thi đấu kata đơn nữ, trong khi Chu Văn Đức tranh tài kumite hạng 60kg nam. Với môn wushu, Nguyễn Văn Sỹ bước vào chung kết nội dung trường quyền nam môn wushu, ngoài ra còn 2 nội dung tán thủ (vòng loại).

Môn bóng chuyền nữ trong nhà là cuộc đối đầu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Trung Quốc. Ở lần gặp nhau gần nhất tại giải vô địch châu Á, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thua nhanh đối thủ 0-3, vì thế rất khó có bất ngờ xảy ra.