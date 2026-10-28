Ngày 15/10/2026, CTCP Bất động sản Pristie – Đơn vị phát triển dự án Astor 1 tổ chức lễ ký hợp tác với những ngân hàng lớn, hướng đến cung cấp các giải pháp tài chính dành cho khách hàng mong muốn sở hữu căn hộ tại dự án.

Astor 1 đồng hành cùng những ngân hàng hàng đầu

Tại lễ ký kết, chủ đầu tư dự án Astor 1 thiết lập quan hệ hợp tác với các ngân hàng lớn gồm Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Trong bối cảnh tín dụng bất động sản được kiểm soát chặt chẽ hơn, khả năng tiếp cận nguồn vốn và tối ưu chi phí vay đang trở thành những yếu tố quan trọng trong quyết định sở hữu bất động sản. Đặc biệt với phân khúc hạng sang, việc cân đối giữa nguồn vốn tự có, đòn bẩy tài chính và dòng tiền dài hạn đòi hỏi khách hàng có những phương án tín dụng phù hợp.

Vì vậy, việc hợp tác đồng thời với các ngân hàng lớn hứa hẹn mang đến cho khách hàng Astor 1 cơ hội tiếp cận nhiều lựa chọn tín dụng, với các phương án về hạn mức vay, lãi suất, thời hạn vay và lịch trả nợ theo chính sách của từng ngân hàng. Thay vì phụ thuộc vào một đầu mối cấp vốn, khách hàng có thêm cơ sở so sánh, lựa chọn giải pháp phù hợp với năng lực tài chính, nhu cầu an cư hoặc chiến lược đầu tư, đồng thời chủ động phân bổ dòng tiền cho những kế hoạch dài hạn.

Lễ ký hợp tác hứa hẹn mang đến những điều kiện thuận lợi cho khách hàng, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của thị trường đối với năng lực phát triển dự án của Pristie.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Vũ Trung Thực - Giám đốc MB Chi nhánh Nguyễn Du - cho biết, sau quá trình thẩm định, ngân hàng đánh giá cao và tiềm năng phát triển của dự án Astor 1. Trên cơ sở đó, MB bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng hợp tác giữa hai bên, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng Astor 1 trong việc cung cấp các giải pháp tài chính, hướng tới lợi ích thiết thực và lâu dài cho khách hàng.

Sự hiện diện của các định chế tài chính uy tín góp phần mở rộng kênh tiếp cận tín dụng, gia tăng tính linh hoạt trong việc xây dựng phương án sử dụng vốn của khách hàng. Đây cũng là giá trị thiết thực mà Công ty TNHH Bất động sản Kỳ Lân Phú Thượng (Pristie) - đơn vị phát triển dự án - hướng tới trong hành trình phát triển Astor 1, giúp khách hàng có thêm sự chủ động và an tâm khi lựa chọn sở hữu căn hộ hạng sang giữa quần thể landmark Ciputra.

Astor 1 - Dấu ấn kiêu hãnh giữa quần thể Ciputra

Giữa quần thể Ciputra, dự án Astor 1 hiện diện với diện mạo kiến trúc giàu bản sắc và tinh thần sống quốc tế. Tòa tháp 40 tầng cùng bộ sưu tập giới hạn 350 căn hộ hướng đến những chủ nhân thành đạt, yêu sự tự do, thời thượng và trân trọng không gian riêng để thể hiện cá tính.

Cảm hứng Uptown Manhattan mở ra một góc nhìn về cuộc sống đô thị: sôi động trong những kết nối, tiện nghi trong từng trải nghiệm, đồng thời giữ được sự riêng tư và những khoảng xanh liền kề. Đó là nơi mỗi người có thể bước ra để gặp gỡ, khám phá, đón nhận nguồn năng lượng mới, rồi trở về tận hưởng sự thư thái trong thế giới của mình.

Tại Astor 1, tinh thần ấy được gửi gắm trong một không gian sống cho phép chủ nhân chủ động tương lai lựa chọn nhịp điệu mỗi ngày, theo phong cách riêng. Ảnh phối cảnh

Song hành với cảm hứng sống ấy, Art Deco được lựa chọn làm ngôn ngữ kiến trúc chủ đạo, tạo nên diện mạo kiêu hãnh cho tòa tháp. Gắn liền với sự giàu có và thịnh vượng, phong cách từng ghi dấu tại Chrysler Building hay Empire State Building được thể hiện qua những thiết kế hình học mạch lạc, bố cục đối xứng cùng các chi tiết dát vàng.

Vẻ đẹp kinh điển hòa cùng sức sống đương đại, mang đến dấu ấn nhận diện nổi bật giữa tổng thể cảnh quan Ciputra. Ảnh phối cảnh

Nằm trong khu đô thị quốc tế đã hình thành cộng đồng cư dân đa quốc tịch, dự án thừa hưởng nền tảng quy hoạch đồng bộ, không gian xanh và hệ sinh thái dịch vụ hiện đại. Bối cảnh ấy tạo điều kiện để cư dân mở rộng giao lưu, kết nối với những nền văn hóa khác nhau và tìm thấy sự đồng điệu trong một cộng đồng có tư duy toàn cầu.

Lợi thế vị trí còn đưa Astor 1 trở thành tọa độ kết nối 5 in 1, hội tụ khả năng tiếp cận năm nhóm tiện ích trọng yếu: thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế, hành chính và ngoại giao. Trong khoảng 5 phút di chuyển, những nhu cầu từ công việc, học tập đến chăm sóc sức khỏe và mua sắm được kết nối thuận tiện, giúp lịch trình có thêm khoảng thở và cuộc sống có thêm thời gian cho những điều yêu thích.

Astor 1 kỳ vọng kiến tạo trải nghiệm sống xứng tầm với diện mạo kiến trúc biểu tượng, nơi hội tụ những giá trị sống tự do, thời thượng và kiêu hãnh. Một chốn về dành cho những cư dân rộng mở với thế giới, tự tin với lựa chọn và tự hào về dấu ấn riêng của chính mình.

Dự án Astor 1

Địa chỉ: Quỹ đất 20% TM - Lô đất IA25 Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, TP. Hà Nội

Đơn vị tư vấn phát triển dự án: Công ty TNHH Bất động sản Kỳ Lân Phú Thượng (Pristie) Thời gian dự kiến bàn giao: Quý I/2029

Facebook: https://www.facebook.com/Astor1.Official

(Nguồn: Công ty TNHH Bất động sản Kỳ Lân Phú Thượng)