ASUS - thương hiệu “được lòng” người dùng Việt

Gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2007, ASUS hiện là thương hiệu laptop Windows dẫn đầu về thị phần tại Việt Nam - một minh chứng cho độ phổ biến và mức độ tin cậy mà người dùng đã dành cho hãng trong suốt nhiều năm qua. Với dải sản phẩm rộng và dễ tiếp cận, ASUS trở thành lựa chọn an toàn, đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ không có đội ngũ IT chuyên trách.

Bên cạnh đó, ASUS còn là nhà sản xuất mainboard và GPU hàng đầu toàn cầu - những linh kiện vốn đã âm thầm hiện diện trong hàng triệu thiết bị tại doanh nghiệp Việt. Đáng chú ý, các bo mạch chủ trong ASUS Expert Series được thiết kế trực tiếp bởi kỹ sư ASUS, đảm bảo kiểm soát chất lượng đầu-cuối - một lợi thế hiếm có trong ngành laptop doanh nghiệp.

Không dừng lại ở phần cứng truyền thống, ASUS cũng đang dẫn đầu thị phần laptop AI đạt chuẩn Copilot+ PC tại Việt Nam, chiếm hơn 50%. Trên các dòng ASUS Expert Series, tính năng ASUS AI ExpertMeet giúp ghi chú, tóm tắt nội dung và hiển thị phụ đề dịch thời gian thực - tất cả đều chạy trực tiếp trên thiết bị, không cần internet. Điều này giúp doanh nghiệp tận dụng AI một cách thực tế, bảo mật và hiệu quả.

Độ bền cao phù hợp môi trường làm việc khắt khe

Trong thực tế vận hành, thiết bị doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều tình huống khắc nghiệt: rơi vỡ trong lúc di chuyển, chất lỏng đổ vào bàn phím, đóng mở liên tục trong các buổi họp hay áp lực vật lý từ va chạm không mong muốn. Đó là lý do ASUS đặt độ bền làm giá trị cốt lõi khi phát triển dòng laptop doanh nghiệp ASUS ExpertBook.

Toàn bộ thiết bị ASUS ExpertBook đều đạt chuẩn MIL-STD-810H của quân đội Mỹ, vượt qua 28 bài kiểm tra về rung lắc, sốc nhiệt, độ ẩm, độ cao, va đập và nhiều điều kiện cực đoan khác. Ngoài ra, ASUS còn tiến hành riêng 157 bài kiểm tra nội bộ, bao gồm cả những tình huống sử dụng phổ biến ở Việt Nam: rơi từ độ cao 1.2 mét, gập mở 50.000 lần, bàn phím chống tràn 405 ml nước, chịu lực đè lên đến 50 kg.

Với chuẩn độ bền này, doanh nghiệp có thể yên tâm sử dụng thiết bị trong nhiều năm mà không cần lo lắng về gián đoạn do hỏng hóc bất ngờ - từ đó giảm chi phí sửa chữa và tăng hiệu suất vận hành dài hạn.

Dải sản phẩm đa dạng, phù hợp cho từng mô hình

ASUS Expert Series được phát triển như một hệ sinh thái thiết bị, đáp ứng nhiều mô hình vận hành khác nhau trong doanh nghiệp. Dòng laptop doanh nghiệp ASUS ExpertBook bao gồm dòng P series cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, và dòng B series là giải pháp chuyên nghiệp cho tập đoàn lớn.

Trong khi đó, những không gian như quầy lễ tân hoặc phòng tiếp khách sẽ phù hợp với mẫu máy ASUS ExpertCenter P440 All-in-One gọn nhẹ, tiết kiệm diện tích. Các văn phòng nhỏ hoặc không gian hạn chế cũng có thể lựa chọn dòng máy tính để bàn Small Form Factor như ASUS ExpertCenter P500, vừa tiết kiệm chỗ vừa đảm bảo khả năng nâng cấp.

Đạt chuẩn bảo mật của Microsoft với Windows 11 bản quyền

Với việc Windows 10 sẽ ngừng hỗ trợ từ tháng 10/2025, nhiều thiết bị hiện hành sẽ không còn nhận được bản vá bảo mật hay cập nhật hệ thống - kéo theo rủi ro pháp lý và an toàn thông tin. Đây là thời điểm bắt buộc các doanh nghiệp phải chuyển đổi sang hệ điều hành mới.

ASUS Expert Series được cài sẵn Windows 11 bản quyền - giúp doanh nghiệp nâng cấp thiết bị một cách hợp pháp, an toàn và không cần tốn thêm chi phí phần mềm. Đặc biệt, một số mẫu còn đáp ứng tiêu chuẩn Microsoft Secured-core PC, tích hợp sẵn các cơ chế bảo vệ ở cấp độ BIOS, firmware và hệ điều hành - giúp bảo vệ dữ liệu ngay từ tầng thấp nhất.

Dịch vụ hậu mãi toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp vận hành liên tục

Khi doanh nghiệp đầu tư vào hệ thống thiết bị công nghệ, điều họ cần không chỉ là hiệu năng lúc ban đầu, mà còn là sự bảo đảm trong suốt nhiều năm sử dụng. Với ASUS Expert Series, chế độ hậu mãi được thiết kế theo chuẩn doanh nghiệp - toàn diện, dễ tiếp cận và giảm thiểu tối đa thời gian gián đoạn.

ASUS hiện có 35 trung tâm bảo hành trên toàn quốc và hotline chuyên biệt, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý nhanh các yêu cầu từ doanh nghiệp ở cả thành phố lớn lẫn khu vực xa. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể mở rộng thêm các gói ASUS Business Support Plus gồm: bảo hành tận nơi với thời gian tới 5 năm, hỗ trợ kỹ thuật viên đến trong ngày làm việc kế tiếp, giữ ổ cứng lỗi để đảm bảo bảo mật, và bảo hiểm rủi ro khi máy bị rơi vỡ hay vào nước.

Với các đơn vị thường xuyên đi công tác, ASUS Expert Series còn được hỗ trợ bảo hành quốc tế tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, đảm bảo sự liền mạch trong công việc ngay cả khi di chuyển. Đặc biệt, pin của thiết bị được bảo hành theo toàn bộ thời hạn bảo hành máy, không giới hạn trong năm đầu và cũng không yêu cầu mua gói riêng - giúp doanh nghiệp yên tâm sử dụng lâu dài mà không phát sinh thêm chi phí bảo trì không đáng có.

Phân phối rộng rãi, dễ tiếp cận với cả doanh nghiệp nhỏ

ASUS Expert Series đang được phân phối rộng rãi tại Việt Nam, giúp mọi doanh nghiệp - dù lớn hay nhỏ - đều có thể tiếp cận dễ dàng. Sản phẩm hiện có mặt tại hơn 3.000 điểm bán trên toàn quốc, bao gồm các chuỗi lớn như Phong Vũ, An Phát, Phúc Anh, Hacom và nhiều sàn thương mại điện tử.

Ngay cả khi chỉ mua một thiết bị, người dùng vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi về bảo hành và dịch vụ. Đặc biệt, tại ASUS Exclusive Store ở Hà Nội, chủ doanh nghiệp có thể trực tiếp trải nghiệm thiết bị, kiểm tra độ bền và nhận tư vấn chuyên sâu trước khi đầu tư. Đây chính là cách ASUS đang gỡ bỏ rào cản “khó tiếp cận” của laptop doanh nghiệp, biến sản phẩm chuyên biệt thành giải pháp phổ thông cho thị trường Việt Nam.

