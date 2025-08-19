1. Nhẹ và dễ mang theo

Một chiếc máy tính có thể xách theo cả ngày mà không mệt mỏi là điều khác biệt lớn. Ngoài sách vở, sổ tay, bình nước, sạc dự phòng, bạn không muốn thêm gánh nặng.

Hãy chọn laptop nặng từ 0,9 - 1,6 kg, màn hình khoảng 13–14 inch. Nhỏ gọn vừa balo, vừa bàn học chật hẹp, nhưng đủ rộng rãi để lướt web, gõ luận văn hay làm việc đa nhiệm mà không mỏi mắt.

2. Màn hình Full HD rõ nét

Mắt bạn sẽ biết ơn khi nhìn vào một màn hình sắc nét 1920x1080, tránh cảnh chữ mờ, hình ảnh nhòe khiến học tập thêm căng thẳng. Với những người muốn màn hình 4K tần số quét cao, hãy nhớ rằng hai tính năng này tỉ lệ ngược với thời lượng pin. Bạn có thể “thỏa hiệp” với độ phân giải QHD (2560 x 1440) thay vì 1080p.

Một số mẫu giá rẻ vẫn dùng 720p, nên cần tránh. Nếu thường ngồi ngoài trời hoặc gần cửa sổ, hãy chọn màn hình có độ sáng ít nhất 400 nits để không bị lóa.

Đừng để quảng cáo đánh lừa khi chọn mua laptop nhân mùa tựu trường. Ảnh: MUO

3. Sạc USB-C/Thunderbolt tiện lợi

Ngày nay, USB-C gần như đã trở thành chuẩn sạc chung. Chỉ cần một sợi cáp, bạn có thể dùng chung cho laptop, điện thoại, máy tính bảng. Nên chọn laptop hỗ trợ sạc USB-C từ 45W trở lên. Nếu có cổng Thunderbolt, bạn còn dễ dàng mở rộng bộ nhớ, kết nối màn hình lớn hay truyền file siêu tốc.

4. Pin dùng cả ngày

Sinh viên thường không ngồi yên bên ổ cắm điện. Do đó, laptop cần ít nhất 8 - 10 tiếng sử dụng thực tế. Đừng tin quảng cáo - vì mở nhiều tab, gọi video, đồng bộ file đều “ngốn” pin nhanh hơn. Laptop pin khoảng 70Wh trở lên sẽ cho thời gian an tâm hơn, nhưng nhiều mẫu 50Wh cũng đủ dùng nhờ chip Intel Core, AMD Ryzen hoặc Apple M-series tiết kiệm điện. Tránh chọn màn hình siêu nét hoặc card đồ họa rời nếu bạn chỉ cần học tập vì chúng gây hao pin nhanh chóng.

5. Wi-Fi 7 (hoặc ít nhất Wi-Fi 6/6E)

Ở giảng đường, nơi hàng trăm thiết bị cùng kết nối, Wi-Fi đời mới sẽ quyết định bạn học mượt hay ngồi chờ vòng xoay load. Wi-Fi 6/6E và Wi-Fi 7 giúp mạng ổn định, ít lag, tiết kiệm pin và tốc độ cao hơn. Nhiều trường đã nâng cấp hạ tầng, vì vậy sở hữu laptop tương thích sẽ giúp bạn đi trước một bước.

Laptop có thể khiến bạn choáng ngợp bởi danh sách thông số dài dằng dặc, nhưng sự thật là sinh viên chỉ cần tập trung vào những điểm cốt lõi: pin bền, nhẹ gọn, màn hình dễ đọc, sạc linh hoạt, Wi-Fi nhanh. Đầu tư đúng vào các yếu tố này, bạn sẽ thấy học tập và làm việc trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả hơn nhiều.

(Theo MUO)