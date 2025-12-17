Những năm gần đây, doanh nghiệp Việt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để tối ưu vận hành, đặc biệt với mô hình làm việc hybrid. Điều này khiến yêu cầu về thiết bị cũng tăng lên: phải linh hoạt, chạy tốt các công cụ AI đang phổ biến và đảm bảo an toàn dữ liệu trước những hình thức tấn công ngày càng tinh vi.

Dòng laptop doanh nghiệp ASUS ExpertBook.

Giải pháp AI giúp tối ưu giao tiếp và cộng tác

Trong bối cảnh doanh nghiệp phụ thuộc ngày càng nhiều vào họp trực tuyến, nhu cầu về các công cụ giao tiếp hiệu quả, trực quan và an toàn trở nên cấp thiết. Hệ sinh thái ASUS AI ExpertMeet trên ASUS ExpertBook được phát triển để đáp ứng nhu cầu này, giúp quá trình trao đổi thông tin mạch lạc và tiết kiệm thời gian hơn.

Trước hết, Dấu bản quyền webcam (Webcam Watermark) hiển thị “danh thiếp” ngay trong khung hình, gồm tên, chức vụ, công ty và liên hệ, giúp đối tác nhận diện nhanh hơn trong các cuộc họp đông người hoặc khi làm việc với khách hàng mới. Bổ trợ là Dấu bản quyền màn hình (Screen Watermark), lớp bảo vệ tài liệu khi chia sẻ màn hình; ngay cả khi bị chụp lại, watermark liên tục sẽ hạn chế nguy cơ nội dung bị lan truyền sai mục đích.

Screen Watermark giúp tránh lộ lọt thông tin nhạy cảm.

Với các doanh nghiệp hợp tác quốc tế, Dịch phụ đề AI (AI Translated Subtitles) tạo phụ đề đa ngôn ngữ theo thời gian thực, giúp thu hẹp rào cản ngôn ngữ trong các cuộc trao đổi xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, Tóm tắt cuộc họp AI (AI Meeting Minutes) tự động tổng hợp các ý chính và tạo bản tóm tắt cô đọng sau buổi họp. Nhờ vậy, người dùng không cần ghi chú thủ công mà vẫn nắm bắt đầy đủ nội dung quan trọng, giúp việc báo cáo hay triển khai công việc tiếp theo nhanh hơn.

AI Meeting Minutes tạo bản tóm tắt cuộc họp.

Song song với các công cụ AI, khử tiếng ồn AI hai chiều trên ASUS ExpertBook giúp âm thanh họp luôn rõ ràng, giảm tối đa tiếng ồn môi trường - đặc biệt hữu ích với người dùng làm việc linh hoạt hoặc thường xuyên di chuyển. Một số mẫu đạt chuẩn Copilot+ PC còn tích hợp Windows Studio Effects, hỗ trợ làm mờ nền, theo dõi chủ thể và điều chỉnh ánh sáng thông minh để hình ảnh luôn chuyên nghiệp.

Hệ thống bảo mật cấp độ doanh nghiệp

Khi các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, doanh nghiệp không chỉ cần phần mềm bảo vệ mà còn cần nền tảng bảo mật xuất phát từ phần cứng và firmware – nơi nhiều lỗ hổng dễ bị khai thác. Vì vậy, ASUS ExpertBook được trang bị hệ thống bảo mật nhiều lớp, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho cả doanh nghiệp vừa, nhỏ lẫn các tổ chức có yêu cầu cao hơn.

Một thành phần quan trọng là Secured-core PC, tiêu chuẩn bảo mật của Microsoft cho laptop doanh nghiệp. Hệ thống này bảo vệ thiết bị ngay từ lúc khởi động, giảm nguy cơ bị can thiệp vào firmware hoặc đánh cắp thông tin xác thực. Nhờ đó, các dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu hay khóa mã hóa được cô lập tốt hơn và khó bị truy cập trái phép.

Dữ liệu trên ASUS ExpertBook được bảo vệ qua nhiều lớp khác nhau.

Để tăng mức an toàn cho dữ liệu, ASUS ExpertBook sử dụng TPM rời 2.0, chip chuyên biệt lưu trữ khóa mã hóa tách biệt khỏi bo mạch chính. Thiết kế này giúp thiết bị chống lại các hình thức tấn công vật lý như tháo ổ để đọc dữ liệu trái phép – tình huống không hiếm gặp khi nhân viên làm mất hoặc để quên laptop.

Một lớp bảo vệ quan trọng khác là BIOS đạt chuẩn NIST SP 800-155, tiêu chuẩn quốc tế về tính toàn vẹn firmware. Khi có dấu hiệu can thiệp, hệ thống có thể tự động phát hiện, cảnh báo và khôi phục phiên bản an toàn đã được xác thực trước đó, giảm thiểu rủi ro từ các cuộc tấn công nhắm vào BIOS – dạng tấn công khó phát hiện nhưng gây hậu quả lớn.

ASUS ExpertBook có khả năng phát hiện thâm nhập phần cứng trái phép.

Đáng chú ý, ASUS ExpertBook được trang bị cảm biến ánh sáng chống xâm nhập vật lý, cho phép phát hiện khi thiết bị bị tháo nắp đáy. Đây là cơ chế bảo vệ hữu ích cho doanh nghiệp quản lý nhiều thiết bị hoặc thường xuyên gửi máy đi bảo trì. Ngoài ra, nắp che webcam vật lý cung cấp lớp an toàn trực quan hơn, giảm nguy cơ truy cập trái phép và giúp người dùng yên tâm trong môi trường làm việc số.

Lựa chọn phù hợp cho xu hướng làm việc mới

Bên cạnh AI và bảo mật, ASUS ExpertBook vẫn giữ những giá trị cốt lõi khiến dòng máy này phù hợp với nhiều doanh nghiệp: kết cấu bền bỉ đạt chuẩn MIL-STD-810H, bàn phím chống tràn và khung máy chịu lực tốt giúp thiết bị vận hành ổn định ngay cả trong điều kiện không lý tưởng. Thiết kế phần cứng dễ tiếp cận cùng khả năng nâng cấp RAM và SSD cũng giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí ban đầu nhưng vẫn linh hoạt mở rộng khi cần.

Nhờ mức giá phù hợp, độ bền cao và tính thực dụng rõ rệt, ASUS ExpertBook trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho các tổ chức tìm kiếm laptop doanh nghiệp ổn định, dễ triển khai và dùng lâu dài.

(Nguồn: ASUS Việt Nam)