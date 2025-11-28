Tại sự kiện diễn ra ngày 28/11 ở Hà Nội, các đại diện từ Intel Việt Nam nhận định thị trường máy tính đang bước vào giai đoạn chuyển dịch lớn nhất trong nhiều năm qua. Động lực chính đến từ sự thay đổi trong hành vi của người dùng hiện đại.

Theo ông Phùng Việt Thắng, Giám đốc Quốc gia Việt Nam khối Kinh doanh và Marketing, người dùng ngày nay không chỉ đơn thuần soạn thảo văn bản hay lướt web mà đã trở thành những "heavy user" (người dùng cường độ cao). Họ thường xuyên mở hàng loạt ứng dụng, xử lý hình ảnh, video và tương tác liên tục trên cả nền tảng đám mây lẫn máy tính cá nhân.

Trải nghiệm sáng tạo nội dung bằng AI trên máy tính trang bị chip Intel, không kết nối mạng. Ảnh: Du Lam

Để đáp ứng nhu cầu này, khái niệm AI PC ra đời như một lời giải cho bài toán hiệu suất và năng lượng. Khác với máy tính truyền thống chỉ dựa vào CPU và GPU, một chiếc AI PC tiêu chuẩn hiện nay sở hữu cấu trúc gồm ba thành phần: CPU, GPU và NPU (Neural Processing Unit).

Đây là bộ vi xử lý thần kinh dựa trên các thuật toán mô phỏng não người, chuyên trách các tác vụ học sâu (deep learning). Sự phân công này giúp máy tính xử lý các tác vụ AI chuyên biệt như xóa nhiễu âm thanh, dựng hình hay phân tích dữ liệu nhanh hơn, đồng thời tiết kiệm điện năng đáng kể.

Một trong những lợi thế lớn nhất khiến AI PC được dự báo sẽ thay thế máy tính truyền thống là khả năng xử lý AI cục bộ (On-device AI). Ông Đức Đặng, Giám đốc Kinh doanh Intel Việt Nam, phân tích các công cụ AI trên đám mây hiện nay dù mạnh mẽ nhưng tồn tại rủi ro về quyền riêng tư. Khi người dùng tải lên các ý tưởng sơ khởi, kịch bản hay tài liệu nội bộ, họ vô tình làm giàu thêm kho dữ liệu cho các mô hình công cộng.

Ngược lại, AI PC cho phép chạy các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trực tiếp trên phần cứng máy tính mà không cần kết nối Internet. Điều này đặc biệt quan trọng với nhóm người dùng doanh nghiệp hoặc sáng tạo nội dung, đảm bảo các dữ liệu nhạy cảm được xử lý khép kín và an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, khả năng hoạt động độc lập giúp người dùng không bị gián đoạn công việc ngay cả khi gặp sự cố về đường truyền mạng.

Như VietNamNet đưa tin trước đó, sự cố kỹ thuật của nhà cung cấp dịch vụ Cloudflare ngày 18/11 đã khiến một phần Internet bị tê liệt, bao gồm ChatGPT, khiến nhiều người dùng náo loạn. Với AI PC, nỗi lo khi ChatGPT hay các chatbot AI sập đột ngột được giảm bớt do người dùng vẫn có thể sử dụng các tác vụ AI ngay trên máy tính.

Thực tế trải nghiệm cho thấy, các dòng AI PC thế hệ mới sử dụng nền tảng Core Ultra Series 2 có thể vận hành mượt mà các ứng dụng nặng. Người dùng có thể sử dụng AI Playground để tạo ảnh, chỉnh sửa độ phân giải, hay dùng phần mềm Audacity để lọc tạp âm âm thanh ngay trên máy với tốc độ phản hồi hợp lý.

Chỉnh sửa ảnh bằng ứng dụng AI Playground tích hợp Gemini 3. Ảnh: Du Lam

Hiện tại, nền tảng của Intel đã hỗ trợ hơn 400 ứng dụng AI khác nhau với dải sản phẩm đa dạng. Bên cạnh dòng Core Utra 200V trang bị trên laptop cao cấp, thời lượng pin lên tới 20 giờ với tác vụ văn phòng hay học trực tuyến, hãng cũng giới thiệu các phiên bản 200HX và 200H dành cho laptop gaming cao cấp và máy trạm cần hiệu năng cao, cùng dòng 200U dành cho phân khúc laptop mỏng nhẹ phổ thông với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Tại sự kiện, nhiếp ảnh gia Nguyễn Hoàng Phúc đã trình diễn khả năng xử lý ảnh như tách nền, chỉnh màu, tăng độ phân giải, tăng cường chi tiết... trên AI PC gần như ngay lập tức, thay vì chỉnh sửa thủ công với nhiều công đoạn và tốn không ít thời gian.

Sự bùng nổ của AI PC cũng mở ra cơ hội tăng trưởng khổng lồ cho ngành công nghệ. Báo cáo từ ResearchAndMarkets dự báo quy mô thị trường này sẽ tăng từ 61 tỷ USD hiện nay lên 992 tỷ USD vào năm 2035. Châu Á hiện đang dẫn đầu về thị phần nhờ sự năng động của các nhà sản xuất thiết bị gốc, trong khi Bắc Mỹ được dự báo sẽ tăng tốc mạnh mẽ trong các lĩnh vực ứng dụng như y tế và tự động hóa.

Trong bối cảnh 64% doanh nghiệp tin rằng AI là chìa khóa tăng năng suất, sự xuất hiện của các dải sản phẩm AI PC đa dạng từ phân khúc phổ thông đến máy trạm cao cấp đang dần hiện thực hóa việc đưa trí tuệ nhân tạo vào mọi ngóc ngách của đời sống và công việc hàng ngày.