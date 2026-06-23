“Cách mạng” vật liệu Ceraluminum™ xóa bỏ định kiến mỏng manh

Đối với giới doanh nhân và người dùng bận rộn thường xuyên dịch chuyển, một chiếc laptop lý tưởng phải đáp ứng được độ gọn nhẹ tối đa nhưng không được phép dễ vỡ. ASUS Zenbook A14 (UX3407) đã giải quyết trọn vẹn bài toán này khi đưa trọng lượng toàn bộ thân máy xuống mức chỉ từ 990 gram, mỏng nhẹ như một cuốn tạp chí cao cấp.

Bí quyết nằm ở chất liệu Ceraluminum™ độc quyền - thành quả sau 4 năm nghiên cứu chuyên sâu của ASUS. Bằng việc kết hợp độ nhẹ của nhôm và sự bền bỉ của gốm, vật liệu này giúp máy nhẹ hơn 30% nhưng cứng hơn gấp 3 lần nhôm thông thường. Nhờ đó, Zenbook A14 dễ dàng vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt để đạt chuẩn độ bền quân đội Mỹ MIL-STD-810H. Lớp hoàn thiện tinh tế với hai phiên bản màu sắc Iceland Gray và Zabriskie Beige còn mang lại khả năng chống trầy xước, hạn chế tối đa việc bám dấu vân tay.

Kỷ nguyên Copilot+ PC với sức mạnh AI chạm ngưỡng 80 TOPS

Bước sang kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, Zenbook A14 thiết lập một tiêu chuẩn hiệu năng hoàn toàn mới khi sở hữu bộ vi xử lý 18 nhân Snapdragon® X2 Elite trên kiến trúc ARM tối ưu. Đạt tới hơn 19.300 điểm trên Geekbench 6, con chip này mang đến sức mạnh xử lý vượt trội so với nhiều dòng chip x86 truyền thống trên các dòng laptop mỏng nhẹ hiện nay. Đi kèm bộ nhớ RAM lên đến 32GB LPDDR5X và ổ cứng 1TB SSD PCIe 4.0, máy xử lý mượt mà từ tác vụ văn phòng, lập trình đa nhiệm cho đến sáng tạo nội dung.

Sức mạnh đột phá nhất của dòng máy này nằm ở bộ xử lý AI NPU chuyên dụng đạt hiệu suất xử lý lên đến 80 TOPS. Với phím Copilot chuyên dụng được tích hợp ngay trên bàn phím, người dùng có thể kích hoạt nhanh trợ lý AI để tóm tắt tài liệu, dịch thuật thời gian thực hay tối ưu hóa các ứng dụng thế hệ mới. Toàn bộ hệ thống tản nhiệt được nâng cấp thông minh, giúp máy hoạt động cực kỳ êm ái dưới mức 25 dB trong các điều kiện làm việc thông thường.

Thời lượng pin bền bỉ

Một điểm nâng cấp đáng giá trên Zenbook A14 là việc xua tan nỗi sợ "hết pin giữa chừng" của những người thường xuyên phải làm việc ngoài văn phòng hay trên các chuyến bay dài. Không cần phải cắt giảm dung lượng pin để đổi lấy cân nặng, ASUS trang bị cho máy viên pin lớn 70 Wh.

Sự tối ưu hóa phần cứng vượt trội từ chip Snapdragon X2 Elite giúp máy đạt thời lượng pin ấn tượng. Đối với các nhu cầu thực tế như lướt web, gửi email, xử lý tài liệu hay họp trực tuyến, thời gian sử dụng thực tế hoàn toàn dư dả cho cả ngày dài. Máy cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh qua cổng USB-C, cho phép nạp lại 50% pin chỉ trong vòng 30 phút, đi kèm công nghệ tối ưu giúp kéo dài tuổi thọ pin lên tới 1.200 chu kỳ sạc.

Trải nghiệm nghe nhìn chuẩn điện ảnh và kết nối toàn diện

Dù sở hữu thân máy dưới 1kg, ASUS khẳng định không làm mất đi bất kỳ trải nghiệm tiện nghi nào của người dùng. Mặt trước của máy là màn hình 14 inch ASUS Lumina OLED tỷ lệ 16:10 thời thượng, sở hữu dải màu 100% DCI-P3 chuẩn điện ảnh, độ trễ siêu thấp 0.2ms và độ sáng tối đa HDR 600 nits giúp hiển thị sắc nét ngay cả dưới môi trường ánh sáng mạnh. Trải nghiệm giải trí được nâng tầm với hệ thống loa Smart Amp đem lại chất âm mạnh mẽ, trong trẻo.

Đặc biệt, máy vẫn giữ lại đầy đủ hệ thống cổng giao tiếp thông dụng bao gồm hai cổng USB 4.0 Type-C (hỗ trợ xuất hình và Power Delivery), một cổng USB 3.2 Gen 2 Type-A, cổng HDMI® 2.1, đầu đọc thẻ nhớ SD tiêu chuẩn và jack âm thanh 3.5 mm. Điểm cộng này giúp người dùng kết nối nhanh chóng với máy chiếu, màn hình rời hay các thiết bị ngoại vi mà không cần mang theo các loại cổng chuyển đổi (hub) rườm rà.

Người bạn đồng hành lý tưởng cho phong cách sống hiện đại

Sự xuất hiện của ASUS Zenbook A14 (UX3407) góp phần thay đổi định kiến tồn tại nhiều năm trên thị trường máy tính: một chiếc laptop siêu nhẹ không nhất thiết phải đi kèm với sự đánh đổi về cấu hình, thời lượng pin hay cổng kết nối.

Bên cạnh đó, trải nghiệm nhập liệu và bảo mật của người dùng cũng được chăm chút với bàn phím ErgoSense hành trình 1.3 mm gõ êm ái, webcam hồng ngoại hỗ trợ mở khóa khuôn mặt Windows Hello cùng các tính năng thông minh như Adaptive Lock (tự động khóa khi rời màn hình) hay Adaptive Dimming.

Với sự cân bằng hoàn hảo ở mọi khía cạnh, Zenbook A14 là công cụ hỗ trợ công việc, nâng tầm hiệu suất cho người dùng năng động hiện đại.

(Nguồn: ASUS)