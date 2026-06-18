Hãng tin tài chính Bloomberg dẫn lời các nguồn tin nội bộ cho biết Apple đang chuẩn bị ra mắt thế hệ thứ hai của dòng iPhone Air vào mùa xuân năm 2027.

Các nguyên mẫu hiện tại của mô hình mới, mang mã V62, được bổ sung camera sau thứ hai hỗ trợ chụp ảnh góc siêu rộng. Nguồn tin tiết lộ sản phẩm hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm nâng cao tại cơ sở của Apple.

Dù vẫn giữ nguyên diện mạo, “táo khuyết” đang nỗ lực cải thiện thời lượng pin. Hiện chưa rõ sự cải tiến này đến từ một viên pin lớn hơn hay từ việc tối ưu hóa hiệu suất.

iPhone Air sở hữu thiết kế siêu mỏng nhưng phải đánh đổi cấu hình. Ảnh: Macrumors

Được ra mắt lần đầu vào tháng 9/2025, iPhone Air là một phần trong nỗ lực mở rộng mảng kinh doanh iPhone trị giá 210 tỷ USD của Apple thông qua các thiết kế mới.

Theo Bloomberg, công ty dự kiến giới thiệu chiếc điện thoại thông minh màn hình gập đầu tiên vào cuối năm nay và đang phát triển mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm cho năm 2027 với màn hình cong tràn viền.

Việc phát hành iPhone Air vào mùa xuân đồng nghĩa với khoảng cách một năm rưỡi giữa hai thế hệ. Tuy nhiên, mốc thời gian và thông số kỹ thuật cuối cùng vẫn có thể thay đổi.

Đại diện Apple từ chối bình luận về thông tin này.

Hãng công nghệ Mỹ đang xáo trộn toàn bộ lịch trình ra mắt sản phẩm. Thông thường, hãng giới thiệu tất cả các mẫu iPhone chủ lực vào tháng 9.

Nhưng năm nay, đội hình mùa thu sẽ chỉ bao gồm các mẫu cao cấp: iPhone 18 Pro, Pro Max và phiên bản màn hình gập mới.

6 tháng sau đó, Apple dự kiến giới thiệu mẫu iPhone tiêu chuẩn mới - iPhone 18 - cùng với bản nâng cấp của dòng Air.

Đến mùa thu năm 2027, hãng sẽ trình làng hai phiên bản của mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm cùng với thế hệ màn hình gập thứ hai.

Chiếc iPhone Air cập nhật sẽ được trang bị phiên bản vi xử lý A20 Pro, tương tự dòng chip dùng cho các mẫu iPhone mùa thu năm nay.

Apple xem hệ thống camera và thời lượng pin là hai khía cạnh trọng tâm để cải thiện dòng Air. Các nguồn tin cho biết sự hạn chế của hệ thống camera đơn trên thế hệ hiện tại là nguyên nhân chính dẫn đến phàn nàn từ khách hàng.

Mẫu máy giá 999 USD sở hữu một trong những thiết kế mỏng nhất trong ngành điện thoại thông minh. Tuy nhiên, độ mỏng này đi kèm với những sự đánh đổi, khiến máy khó tích hợp các công nghệ như trên dòng Pro.

Dù vậy, iPhone Air vẫn giữ một vai trò hữu ích trong danh mục sản phẩm. Không phải mọi khách hàng đều cần các tính năng của dòng Pro; nhiều người chỉ tìm kiếm một thiết bị di động với thiết kế bắt mắt.

Chiến lược ra mắt xen kẽ mới cũng giúp Apple phân bổ doanh thu đồng đều hơn trong năm. Đồng thời, bước đi này sẽ giúp hãng cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ như Samsung Electronics, vốn thường giới thiệu các mẫu điện thoại thông minh mới ở nhiều thời điểm khác nhau trong năm.

(Theo Bloomberg)