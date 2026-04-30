Đây là bước đi chiến lược nhằm mang đến nền tảng quản lý dịch vụ hợp nhất trên Cloud, lấy trí tuệ nhân tạo thực thi (Agentic AI) làm trọng tâm.

Thị trường Việt Nam trước làn sóng dịch vụ số

Giải pháp Atlassian Service Collection ra mắt trong bối cảnh các tổ chức tại Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ từ "số hóa công cụ" sang vận hành dịch vụ như một năng lực cốt lõi. Đặc biệt, các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, bán lẻ và công nghệ đang chịu áp lực lớn về tốc độ xử lý và tính tuân thủ nghiêm ngặt.

Báo cáo nghiên cứu tác động kinh tế (Total Economic Impact™) từ Forrester Consulting cho thấy, các tổ chức triển khai giải pháp Cloud của Atlassian có thể đạt mức tỷ suất lợi vốn đầu tư (ROI) lên tới 230% trong vòng 3 năm. Trung bình, nhân viên tiết kiệm được 25 phút cho mỗi yêu cầu dịch vụ nhờ các quy trình tự động hóa thông minh.

Theo Atlassian, Service Collection đóng vai trò như một "đồng nghiệp số", giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô vận hành mà không chịu áp lực về gia tăng nhân sự, tạo lộ trình nâng cấp tự nhiên từ những công cụ quen thuộc như Jira và Confluence lên một nền tảng quản trị dịch vụ toàn diện cho thị trường ASEAN.

Atlassian Service Collection - Nền tảng AI hợp nhất cho quản lý dịch vụ

Bộ giải pháp được thiết kế theo định hướng AI-first, giúp xóa bỏ rào cản giữa các phòng ban thông qua ba trụ cột chính và hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt tối ưu hóa chuỗi giá trị số.

Thứ nhất, Hợp nhất trải nghiệm dịch vụ: Kết hợp Jira Service Management với ứng dụng Customer Service Management (Quản trị dịch vụ khách hàng), loại bỏ các "silo" dữ liệu giữa bộ phận IT và Chăm sóc khách hàng. Điều này giúp tổ chức có cái nhìn 360 độ về mọi yêu cầu, từ sự cố kỹ thuật nội bộ đến thắc mắc của người dùng cuối, đảm bảo luồng thông tin xuyên suốt và nhất quán.

Thứ hai, Quản trị tài sản và cấu hình thông minh: Khả năng hiển thị tài sản thông qua tính năng Assets cho phép doanh nghiệp theo dõi toàn diện vòng đời của các thiết bị, hạ tầng phần mềm và các mối liên kết phức tạp giữa chúng. Việc nắm bắt chính xác "bản đồ" tài sản không chỉ giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý sự cố mà còn đảm bảo tính sẵn sàng cao cho hệ thống, đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm toán và tuân thủ khắt khe nhất.

Thứ ba, Tự động hóa thông minh với nền tảng Rovo: AI thông qua Rovo có khả năng tự động phân tích dữ liệu, phân loại Ticket và điều phối công việc. Điều này giúp đội ngũ vận hành tập trung vào các dự án chiến lược thay vì các tác vụ lặp lại. Từ đó, doanh nghiệp có thể nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng quy mô xử lý mà không cần gia tăng nhân sự tương ứng.

Đặc biệt, thay vì chỉ đưa ra gợi ý như AI tạo sinh, Agentic AI của Atlassian trực tiếp thực thi tác vụ như trong khuôn khổ được kiểm soát. Hệ thống có thể tự động ưu tiên công việc theo mức độ quan trọng, tự động cập nhật tài liệu tri thức từ các cuộc hội thoại và kích hoạt các quy trình liên phòng ban một cách độc lập. Sự hiện diện của các "đồng nghiệp số" này giúp tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo mọi hành động đều được ghi vết, minh bạch và có thể kiểm toán.

Lợi thế “Tiêu chuẩn toàn cầu - Hỗ trợ địa phương”

Để đảm bảo triển khai hiệu quả, Atlassian hợp tác cùng IGS Group nhằm cung cấp mô hình hỗ trợ chuyên sâu phù hợp với đặc thù hạ tầng tại Việt Nam.

Ông Bryan Lim, Đại diện IGS Group chia sẻ: “Sự hợp tác chiến lược này giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận nền tảng hàng đầu thế giới của Atlassian nhưng vẫn đảm bảo sự tương thích tuyệt đối với hạ tầng và các quy chuẩn bảo mật nội địa. IGS Group tập trung vào việc đánh giá thực trạng hệ thống và đào tạo bản địa hóa để kiểm soát các rủi ro trong triển khai, giúp khách hàng thực sự làm chủ năng lực vận hành lâu dài”.

Trong năm 2026, Atlassian tiếp tục củng cố vị thế là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực phần mềm cộng tác trên nền tảng đám mây, phục vụ hơn 300.000 khách hàng với doanh thu đám mây vượt 1 tỷ USD mỗi quý. Đặc biệt, hệ sinh thái Rovo AI của hãng hiện đạt hơn 5 triệu người dùng và hỗ trợ 2,4 triệu quy trình tự động hóa trong 6 tháng qua.

Thành lập từ năm 2007 với mạng lưới đa quốc gia từ Singapore, Australia đến vương quốc Anh, IGS Group hiện là đối tác chiến lược của Atlassian tại Việt Nam. Đơn vị chuyên triển khai các giải pháp ITSM, AI và Big Data, giúp bản địa hóa các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với điều kiện vận hành nội địa.

(Nguồn: IGS Group)