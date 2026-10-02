AUSTRALIA - Từ ngày 2/10, Australia mở rộng danh sách người không được nộp hồ sơ xin visa du học khi đang ở trong nước. Quy định mới áp dụng với 17 nhóm visa tạm thời, thay vì 9 nhóm trước đó.

Theo Bộ Nội vụ Australia, từ ngày 2/10, nước này áp dụng quy định mới đối với visa du học (subclass 500) và visa giám hộ học sinh (subclass 590), thay đổi điều kiện về nơi nộp hồ sơ và nơi người xin visa phải có mặt khi visa được cấp.

Theo đó, người thuộc các nhóm visa tạm thời trong danh sách mới phải nộp hồ sơ xin visa du học hoặc visa giám hộ học sinh từ bên ngoài Australia và cũng phải ở ngoài nước này khi visa được cấp.

Quy định mới được thể hiện trong văn bản Migration (Student Visa Applications to Be Made from outside Australia) Instrument 2026, được đăng ký ngày 1/10, thay thế văn bản được ban hành trước đó.

Danh sách mới gồm 17 nhóm visa, trong đó có visa dành cho khách, sinh viên mới tốt nghiệp, lao động tạm thời, người tham gia chương trình làm việc kết hợp kỳ nghỉ (Working Holiday), đào tạo và các hoạt động tạm thời khác.

So với quy định ngày 24/9, Australia bổ sung các diện visa dành cho lao động tạm thời ngắn hạn có chuyên môn, đào tạo, hoạt động tạm thời, chương trình Working Holiday, lao động có tay nghề, chương trình Work and Holiday và hai diện visa 482.

Như vậy, quy định mới không chỉ ảnh hưởng đến người nhập cảnh Australia bằng visa du lịch. Người đang ở nước này theo các diện làm việc kết hợp kỳ nghỉ, lao động có tay nghề, đào tạo, hoạt động tạm thời hoặc visa dành cho sinh viên mới tốt nghiệp cũng thuộc diện bị hạn chế.

Hạn chế chuyển sang visa du học khi đang ở Australia

Theo văn bản giải thích của Chính phủ Australia, mục đích của quy định là ngăn một số người nhập cảnh nước này vì mục đích khác ngoài học tập sử dụng hồ sơ xin visa du học hoặc visa giám hộ học sinh để kéo dài thời gian ở lại.

17 nhóm đối tượng được xác định dựa trên việc đánh giá dữ liệu liên quan đến các hồ sơ xin visa nộp khi người xin đang ở Australia.

Australia mở rộng danh sách không được nộp visa du học trong nước. Ảnh: The Koala News

Điều này đồng nghĩa người đang ở Australia theo diện Working Holiday nếu muốn theo học một chương trình chính quy sẽ không thể nộp hồ sơ xin visa du học tại Australia nếu thuộc nhóm bị hạn chế. Người này phải rời Australia và nộp hồ sơ từ nước ngoài.

Quy định tương tự áp dụng với người đang giữ các loại visa tạm thời khác nằm trong danh sách.

Bộ Nội vụ Australia cho biết những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến người đang ở Australia muốn xin visa du học, người đang giữ visa du học và muốn xin một visa du học khác, cũng như những trường hợp có thành viên gia đình đi cùng hoặc muốn đưa gia đình sang Australia sau đó.

Người đang giữ visa du học và muốn xin visa du học khác cũng phải nộp hồ sơ từ bên ngoài Australia, trừ một số trường hợp được miễn, như cần thêm thời gian để hoàn thành khóa học, được Australia bảo trợ, học tiến sĩ, học phổ thông hoặc thuộc một số trường hợp chuyển tiếp khóa học theo Khung trình độ Australia (AQF).

Các thay đổi áp dụng đối với hồ sơ xin visa được nộp từ ngày 2/10/2026.

Australia cho biết nước này vẫn tiếp nhận sinh viên quốc tế. Người đáp ứng các điều kiện xin visa vẫn có thể nộp hồ sơ, nhưng cần xác định đúng nơi nộp hồ sơ và các điều kiện áp dụng trước khi lên kế hoạch học tập, đi lại hoặc chuyển đến Australia.