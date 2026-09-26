Rẽ hướng sau gần 20 năm làm công việc ổn định

Khoảng 20 năm trước, chị Nguyễn Thị Thanh Hằng (sinh năm 1984) tốt nghiệp chuyên ngành Ngữ văn Anh tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM.

Sau khi ra trường, chị có khoảng 2 năm làm việc tại một ngôi trường quốc tế. Tuy nhiên, chị sớm nhận ra công việc này không phù hợp với mình vì có phần hơi… nhàn rỗi. Cùng thời điểm đó, khi một ngân hàng có tiếng mở rộng mạng lưới và tuyển dụng nhân sự cho bộ phận chăm sóc khách hàng, chị quyết định thử sức.

“Thời điểm đó, yêu cầu tuyển dụng của ngân hàng chủ yếu là ngoại ngữ, còn nghiệp vụ sẽ được đào tạo sau khi trúng tuyển, vì vậy mình đã quyết định ứng tuyển”, chị kể. Trải qua 4 vòng tuyển chọn, năm 2008, chị Hằng chính thức bước chân vào lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Trong 16 năm tiếp theo, chị đi qua nhiều vị trí, từ chăm sóc khách hàng, quản lý đội ngũ đến đào tạo và phát triển nhân sự. Quãng thời gian ấy, vị trí cao nhất chị từng đảm nhiệm là Giám đốc phát triển kinh doanh vùng phía Nam - khối khách hàng ưu tiên.

Chị Hằng từng tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: NVCC

Thế nhưng, khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến với mức thu nhập tốt, chị cảm thấy sự ổn định không còn mang lại cảm giác mà bản thân mong muốn tìm kiếm.

Chị quyết định “vác ba lô lên” và có chuyến đi du lịch sang Australia kéo dài 20 ngày. Chuyến đi này cũng khiến chị suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống và công việc của mình.

“Guồng quay công việc cuốn mình vào làm như một cái máy, không còn thời gian cho bản thân và gia đình. Sau nhiều năm, mình không còn tìm thấy động lực và niềm vui trong công việc nữa. Khi ấy, mình bắt đầu tự hỏi, nếu tiếp tục công việc hiện tại thêm 20 năm nữa, đó có phải cuộc sống mình thực sự mong muốn không?”, chị nhớ lại.

Và câu trả lời khiến chị Hằng quyết định thay đổi. Chị muốn bắt đầu lại với một công việc mới cùng môi trường sống hoàn toàn khác.

Sau khi tìm hiểu, cân nhắc giữa nhiều quốc gia như New Zealand, Australia, Canada…, chị Hằng quyết định lựa chọn điểm đến là New Zealand, theo đuổi ngành giáo viên mầm non.

Theo chị, đây là ngành nghề đang thiếu hụt nhu cầu nhân lực. Bên cạnh đó, trong quãng thời gian làm việc ở lĩnh vực tài chính – ngân hàng, chị nhận thấy mình có khả năng đào tạo và cũng yêu thích công việc chăm sóc trẻ.

Vì thế, ở tuổi 40, chị quyết định sang New Zealand, theo học chương trình thạc sĩ về Giảng dạy và học tập ngành giáo viên mầm non tại Đại học Công nghệ Auckland.

Chị Hằng tốt nghiệp chương trình thạc sĩ về Giảng dạy và học tập ngành giáo viên mầm non tại Đại học Công nghệ Auckland. Ảnh: NVCC

Quyết định này không chỉ khiến chị mà cả gia đình đều hoang mang. “Nỗi sợ lớn nhất khi ấy là không biết tương lai phía trước sẽ đi về đâu, liệu có giống như những gì mình tính toán hay không?”, chị Hằng nhớ lại.

Toàn bộ tiền tiết kiệm cũng được chị dồn cả vào lộ trình này. Không còn khoản dự phòng cho bản thân, cũng không còn cơ hội quay lại công việc cũ, chị Hằng nói bản thân khi ấy “chỉ có thể kiên định tiếp tục đi”.

Sau một tháng thuyết phục gia đình, chị Hằng đã được bố mẹ ủng hộ. Không những vậy, bố mẹ cũng chính là người đã hỗ trợ các thủ tục chứng minh tài chính để chị xin visa, đồng thời hỗ trợ chăm con trong thời gian chị học tập và tìm kiếm công việc tại New Zealand.

Từ người “ngoại đạo” đến công việc giáo viên mầm non

Chị Hằng cho hay chương trình thạc sĩ về Giảng dạy và học tập không yêu cầu ứng viên phải có sẵn bằng cấp hay nền tảng giảng dạy. Tuy nhiên, ứng viên phải đáp ứng yêu cầu IELTS từ 7.0, trong đó tất cả kỹ năng đều từ 7.0 trở lên, cùng các yêu cầu khác về hồ sơ và bài luận.

Sau đó, ứng viên phải trải qua bài kiểm tra với những câu hỏi liên quan đến ngành học và các vòng phỏng vấn với hội đồng tuyển sinh. Nội dung tập trung vào tố chất, sự phù hợp với nghề và khả năng tương tác, làm việc với trẻ nhỏ.

Theo chị, nếu chuẩn bị kỹ, những yêu cầu này không phải trở ngại quá lớn.

Ở tuổi 40, chị Hằng quyết định sang New Zealand học thạc sĩ. Ảnh: NVCC

Trở lại giảng đường ở tuổi 40, khó khăn lớn nhất, theo chị Hằng vẫn là phương pháp học đòi hỏi đầu tư nhiều thời gian hơn. Vấn đề tuổi tác không phải rào cản, thậm chí còn trở thành lợi thế.

Từng làm việc trực tiếp với khách hàng, quản lý đội ngũ, đào tạo và hướng dẫn nhân sự giúp chị có thêm kinh nghiệm về giao tiếp, tương tác với con người. Bên cạnh đó là kỹ năng giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, quản lý thời gian và tổ chức công việc. Những kỹ năng này tiếp tục hỗ trợ chị trong quá trình học và thực tập tại New Zealand.

Sau khi hoàn thành chương trình học, chị Hằng bước vào giai đoạn thực tập tại các cơ sở giáo dục mầm non. Chương trình kéo dài 12 tháng, trong đó chị phải hoàn thành tổng cộng 16 tuần thực tập.

Thời gian này, chị vừa học toàn thời gian với nhiều bài tập, vừa thực tập tại trường mầm non khoảng 7-8 giờ mỗi ngày.

“Dù khá mệt nhưng mình cảm thấy rất vui vì được làm công việc mình đam mê. Chương trình đào tạo không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn giúp mình thay đổi về tư duy và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu thực tế của nghề”, chị chia sẻ.

Nhờ vậy, chỉ một tháng sau ngày tốt nghiệp, chị Hằng đã nhận được thư mời làm việc toàn thời gian ở vị trí giáo viên mầm non tại trường học ở New Zealand.

Với công việc hiện tại, dù mức lương giáo viên mầm non thấp hơn nhiều ngành nghề, nhưng chị cho hay “vẫn đủ đáp ứng cuộc sống nếu biết sắp xếp”.

Ở tuổi 40, chị Hằng bắt đầu một công việc mới. Nhưng chị cho rằng thay đổi nghề nghiệp không đơn thuần là tìm một công việc mới. “Đó là quá trình trả lời câu hỏi mình muốn trở thành ai trong những năm tiếp theo và đủ can đảm để bắt đầu hành trình ấy”, chị chia sẻ.