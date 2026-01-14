Năm 2026, chính phủ Australia có kế hoạch tiếp nhận khoảng 295.000 sinh viên quốc tế, tăng 9% so với năm 2025. Cùng với đó, nhiều trường đại học Australia cũng đẩy mạnh hợp tác giáo dục, ưu tiên tuyển sinh từ các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho học sinh Việt Nam muốn du học tại Australia.

Trao đổi với VietNamNet, bà Trần Phương Hoa, Giám đốc Tổ chức giáo dục Summit, cho hay nếu đặt mục tiêu định cư, du học sinh cần xác định hướng đi rõ ràng ngay từ đầu trong việc chọn ngành, trường và bang nhằm phù hợp với mục tiêu dài hạn.

Cụ thể, sinh viên nên chú ý chọn các ngành học vừa hợp với năng lực, thế mạnh của bản thân nhưng cũng cần nằm trong danh sách ưu tiên định cư của chính phủ Australia. Danh sách này thường được cập nhật theo thời gian, do đó sinh viên cần chú ý để nắm được các thay đổi.

Hiện nay tại Australia, các ngành STEM như kỹ sư phần mềm, an ninh mạng, phân tích dữ liệu và khoa học dữ liệu, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và học máy… luôn nằm trong nhóm được ưu tiên do nhu cầu nhân lực lớn. Theo học những ngành này có thể giúp người học gia tăng khả năng định cư.

Bên cạnh công nghệ, nhóm ngành chăm sóc sức khỏe và chăm sóc người già cũng được xem là “tấm vé” gia tăng cơ hội định cư. Các ngành gồm điều dưỡng, y tế cộng đồng, khoa học xét nghiệm y tế và các ngành trị liệu sức khỏe… cũng đang thiếu hụt nhân lực ở quốc gia này.

Nhóm ngành xây dựng như kỹ sư xây dựng, kỹ sư kết cấu, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư mỏ, dầu khí hay kỹ sư môi trường… cũng là những vị trí đem lại cơ hội định cư cao.

Nhóm ngành tài chính, kinh doanh dù ngày càng cạnh tranh gay gắt nhưng nhu cầu tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp ngành này vẫn duy trì ổn định tại Australia, đặc biệt là những nhân lực có kỹ năng, chuyên môn sâu. Các lĩnh vực như kế toán, hoạch định tài chính, chuỗi cung ứng - logistics, phân tích kinh doanh và quản trị nhân sự… tiếp tục được các ngân hàng, công ty tư vấn và tập đoàn bán lẻ lớn có xu hướng tuyển dụng sinh viên quốc tế.

Sinh viên cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược rõ ràng ngay từ khâu lựa chọn ngành học. Ảnh: Minh Huyền

Ngoài ra, giáo dục cũng là một trong những ngành mang lại cơ hội xin việc và xin thường trú cao cho sinh viên quốc tế, đặc biệt ở bậc mầm non, tiểu học và giáo dục đặc biệt. Theo báo cáo của OECD, Australia nằm trong nhóm các nước phát triển thiếu giáo viên trầm trọng, nhất là trong hệ thống các trường công lập.

Mức lương của giáo viên đã được điều chỉnh tăng lên đáng kể trong những năm gần đây nhằm thu hút thêm nhân sự cho ngành này. Tuy nhiên theo bà Hoa, với ngành này, sinh viên cần có năng lực tiếng Anh tốt, đặc biệt là kỹ năng nói với yêu cầu khoảng 8.0 IELTS Speaking.

Ngoài việc chọn ngành, bà Hoa cho hay, để tăng khả năng định cư, sinh viên Việt Nam cần có chiến lược dài hạn khi chọn trường, bang. Việc sẵn sàng làm việc tại các khu vực “regional” - các vùng ngoài các thành phố lớn như Tasmania, Nam Úc, Tây Úc… cũng sẽ giúp hồ sơ định cư có nhiều lợi thế.

Để tăng khả năng định cư sau tốt nghiệp, theo chuyên gia, việc đầu tư nghiêm túc cho tiếng Anh, kỹ năng mềm, bắt đầu quá trình tích lũy kinh nghiệm bằng việc chủ động thực tập, làm việc bán thời gian liên quan đến ngành học cũng là điều cần thiết giúp nâng cao lợi thế cạnh tranh.

Trong bối cảnh thị trường lao động Australia ngày càng cạnh tranh với các tiêu chí xét thường trú khắt khe, theo bà Hoa, sự chuẩn bị bài bản từ sớm chính là yếu tố then chốt quyết định khả năng ở lại lâu dài của du học sinh quốc tế.