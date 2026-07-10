Tại lễ trao giải HR Asia Awards 2026, Công ty Cổ phần AZB (thuộc Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam) vừa được vinh danh tại hạng mục “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (Best Companies to Work for in Asia 2026). Đây là lần thứ hai doanh nghiệp nhận được danh hiệu này.

Đồng thời, AZB cũng được trao tặng giải thưởng "HR Asia People Transformation Awards 2026" hạng mục dành cho các tổ chức có chiến lược phát triển nhân sự và chuyển đổi mô hình hiệu quả.

Ông Nguyễn Đức Tịnh - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần AZB đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026" (Best Companies to Work for in Asia 2026)

HR Asia Awards là giải thưởng quốc tế thường niên có uy tín lớn trong khu vực châu Á, áp dụng mô hình đánh giá TEAM (Total Engagement Assessment Model) để khảo sát mức độ hài lòng của người lao động qua 3 cấu phần cốt lõi: Core (Giá trị cốt lõi), Self (Trải nghiệm cá nhân) và Group (Sức mạnh tập thể).

Việc tiếp tục được ghi nhận tại HR Asia Awards cho thấy sự nhất quán trong định hướng phát triển con người của AZB. Đồng thời, danh hiệu People Transformation Awards phản ánh những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc hoàn thiện hệ thống quản trị, nâng cao năng lực đội ngũ và thích ứng với yêu cầu phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trong ngành xây dựng, nơi nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với năng lực triển khai dự án và quản trị vận hành, việc đầu tư cho con người được xem là một trong những yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Ngọc Mai Hân – Giám đốc Nhân sự & Hành chính Công ty Cổ phần AZB đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng "HR Asia People Transformation Awards 2026", ghi nhận những nỗ lực nổi bật trong chuyển đổi và phát triển nguồn nhân lực

Hành trình 15 năm và định hướng tương lai

Cú đúp giải thưởng năm 2026 càng thêm ý nghĩa khi trùng với dịp kỷ niệm 15 năm thành lập của nhà thầu AZB (30/03/2011 - 30/03/2026). Bước sang giai đoạn mới, doanh nghiệp lựa chọn chủ đề chiến lược "Tự hào tiếp bước tương lai", tập trung vào chuẩn hóa hệ thống quản trị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cốt lõi.

Chia sẻ về định hướng này, Đại diện Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần AZB – ông Nguyễn Đức Tịnh, Phó Tổng Giám đốc Thường trực cho biết: "Trải qua 15 năm phát triển, chúng tôi luôn xác định con người là tài sản quý giá nhất, đi đôi với việc giữ vững cam kết về tiến độ và chất lượng đối với khách hàng, đối tác. Danh hiệu Nơi làm việc tốt nhất châu Á là thành quả từ sự đồng lòng của tập thể hơn 300 cán bộ nhân viên. Đây cũng là bệ phóng để AZB tiếp tục hoàn thiện môi trường làm việc trong kỷ nguyên mới."

Sau 15 năm hoạt động trong lĩnh vực tổng thầu, AZB hiện có hơn 300 nhân sự và đã triển khai hơn 300 dự án công nghiệp và dân dụng trên cả nước. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào công tác đào tạo, phát triển đội ngũ, đồng thời đẩy mạnh chuẩn hóa hệ thống quản trị nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

Đội ngũ kỹ sư Công ty Cổ phần AZB tại một dự án do doanh nghiệp đảm nhiệm thi công

Trong bối cảnh ngành xây dựng đang chuyển dịch theo hướng chuyên nghiệp hóa và ứng dụng công nghệ ngày càng sâu rộng, AZB xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong những trọng tâm chiến lược, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

(Nguồn: AZB)