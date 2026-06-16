Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn Hà Nội sáng nay làm việc với các sở, ngành và địa phương để rà soát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và tình hình giải phóng mặt bằng.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Thành ủy Hà Nội và kết nối trực tuyến tới các xã, phường liên quan. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, tiến độ được cải thiện rõ rệt.

Trong nhóm 7 dự án cầu vượt sông Hồng, các địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 6 dự án, chỉ còn cầu Trần Hưng Đạo đang hoàn thiện những khâu cuối cùng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông. Ảnh: Phạm Hùng

Đối với các dự án giao thông trọng điểm nhằm xử lý ùn tắc, thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với nhiều dự án lớn như đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đường Tam Trinh, tuyến giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và tuyến kết nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội - Hòa Bình.

Một số dự án đang tiếp tục được tập trung triển khai giải phóng mặt bằng gồm Vành đai 3 trên địa bàn các xã Phúc Thịnh, Đông Anh, Thư Lâm; Vành đai 3,5; Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai; đường Tây Thăng Long và dự án mở rộng đường Lĩnh Nam.

Theo cơ quan chuyên môn, phần lớn các dự án trọng điểm hiện không còn vướng mắc về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trong các tháng 3-5, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành hơn 60 văn bản hướng dẫn nhằm tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng cũng đang được triển khai đồng bộ tại một số dự án lớn như Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai, Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô.

Bảo đảm điều kiện sống và sinh kế lâu dài cho người dân tại nơi ở mới

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch TP Bùi Duy Cường cho biết các địa phương, đơn vị cơ bản bám sát tiến độ theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP và yêu cầu của từng dự án. Ông cũng yêu cầu các sở, ngành tăng cường hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở đối với những nội dung còn vướng mắc, hạn chế tình trạng "văn bản lên, văn bản xuống" làm kéo dài thời gian xử lý công việc.

Các địa phương, sở, ngành tập trung hoàn thành các phần việc còn lại để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm trước ngày 30/6.

Cùng với đó, các đơn vị phải đẩy nhanh việc hoàn thiện khu cây xanh, bãi đỗ xe và các hạng mục liên quan để bảo đảm mục tiêu khánh thành tuyến đường Vành đai 1. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Trọng Đông ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm thời gian qua.

Ông đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm điều kiện sống và sinh kế lâu dài cho người dân tại nơi ở mới. Các khu tái định cư phải được chuẩn bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo đảm người dân tiếp cận thuận lợi với trường học, cơ sở y tế, dịch vụ thiết yếu và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Cùng với đó, trong quá trình quy hoạch khu tái định cư và khu đô thị mới, cần quan tâm tạo việc làm, phát triển dịch vụ, thương mại và các hoạt động kinh tế phù hợp để người dân có nguồn thu nhập ổn định sau tái định cư.