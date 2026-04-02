Đáp ứng xu hướng sống hiện đại, tiện nghi thông minh, “The gioi ban an” không chỉ đem đến cho người tiêu dùng những chiếc bàn, chiếc ghế để ngồi ăn mà còn khoác lên cho ngôi nhà, phòng ăn một cá tính riêng, mang đậm tính cách và gu nghệ thuật của gia chủ.

Azolaco là đơn vị chuyên thiết kế, sản xuất và cung cấp mảng nội thất gia đình, văn phòng, được phân phối trên toàn quốc qua hệ thống chi nhánh và trang thương mại điện tử azolaco.com. Azolaco tập trung vào thiết kế hiện đại, tối giản và ứng dụng thực tế cho các không gian sống, văn phòng làm việc…

Mới đây, Azolaco tiếp tục khai trương thương hiệu mới “The gioi ban an” để đem đến cho khách hàng thêm nhiều lựa chọn - những sản phẩm hiện đại, tinh tế cho phòng ăn ngày càng tiện nghi hơn.

Nội thất phòng ăn của Azolaco mang tính thực tiễn cao sẽ đáp đứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng

Với người dùng ở căn hộ và nhà phố nhỏ, nhu cầu decor nội thất và lựa chọn phong cách nội thất phòng ăn có gu ngày càng tăng. Nắm bắt được thị hiếu và nhu cầu thực tiễn của người tiêu dùng, Azolaco xây dựng thương hiệu nội thất chuyên thiết kế, thi công và cung cấp sản phẩm phòng ăn, đem đến cho người tiêu dùng một phòng ăn hoàn hảo, duy mỹ, thư giãn và tiện nghi.

Các sản phẩm bàn ăn của “The gioi ban an” được thiết kế theo phong cách tối giản, sang trọng và tinh tế, chất lượng cao để phục vụ nhu cầu thực tiễn của người dùng. Theo đại diện doanh nghiệp, “The gioi ban an” sẽ phân phối ra thị trường những sản phẩm bàn ăn thông minh, những bộ bàn ghế ăn cao cấp, nội thất phòng ăn theo phong cách hiện đại và tiện nghi… Sản phẩm sẽ được trưng bày tại showroom Cộng Hòa để khách hàng trải nghiệm.

Chia sẻ về sự kiện khai trương, lãnh đạo Công ty Azolaco cho biết: “The gioi ban an sẽ đem đến cho người tiêu dùng một phòng ăn đậm chất hiện đại, tối giản, tinh tế mà sâu lắng. Sản phẩm nội thất mang tính thực tiễn cao sẽ đáp đứng đầy đủ thị hiếu và nhu cầu của mọi người, mọi nhà, giúp nâng tầm phong cách sống và trải nghiệm. Sản phẩm nội thất bàn ăn được làm từ gỗ sồi, gỗ teak, gỗ óc chó nhập khẩu, thân thiện với người dùng và môi trường. The gioi ban an đặt mục tiêu ‘phủ sóng’ toàn quốc và phấn đấu đạt 30% thị phần nội thất phòng ăn ở Việt Nam.”

Sản phẩm nội thất của "The gioi ban an" được thiết kế tối giản, sang trọng và tinh tế

Nhân dịp khai trương, “The gioi ban an” mang tới chương trình ưu đãi 10% dành cho các khách hàng mua sản phẩm có hóa đơn từ 30 triệu đồng. Đồng thời, “The gioi ban an” cũng thực hiện chương trình đồng giá với sản phẩm ghế ngồi.

The gioi ban an Địa chỉ: 42 Cộng Hòa, P. Tân Sơn Nhất, TP.HCM Website: thegioibanan.com Email: info@zolaco.vn Hotline: 0919 315 977 - 0977 555 545 - 0908 451 909

