Vật đo thời gian nhưng cũng tạo 'xung khí'

Theo phong thủy, cửa chính được gọi là khí khẩu, nơi đón nhận sinh khí, tài lộc và những nguồn năng lượng tích cực từ bên ngoài vào nhà. Mọi dòng khí tốt hay xấu đều khởi phát từ đây rồi lan tỏa khắp không gian sinh hoạt.

Vì vậy, khu vực cửa chính luôn được coi là “mặt tiền phong thủy”, cần sự thông thoáng, tĩnh tại và hài hòa.

Bất kỳ vật dụng nào đặt tại vị trí này, nếu mang năng lượng xung động hoặc gây cảm giác áp lực, đều có thể phá vỡ dòng lưu thông tự nhiên của sinh khí.

Đồng hồ treo sai vị trí có thể tạo cảm giác bất an, ảnh hưởng đến sức khỏe và vận khí gia đình. Ảnh: Baidu.

Đồng hồ vốn là vật gắn liền với nhịp thời gian, tượng trưng cho sự trôi đi, chuyển động không ngừng. Tiếng “tích tắc” đều đặn của đồng hồ mang tính nhắc nhở, thúc giục và tạo dao động liên tục trong không gian.

Khi treo đồng hồ ngay đối diện cửa chính, tiếng động và sự chuyển động ấy tạo ra cảm giác dao động liên tục. Trong phong thủy, điều này chẳng khác nào “cắt ngang” luồng khí vừa bước vào nhà.

Trong phong thủy, đây được gọi là hiện tượng xung khí, khi hai dòng năng lượng trái chiều va chạm, khiến khí tốt khó tụ, tài lộc dễ tán, tinh thần con người cũng khó yên.

Kiêng kỵ từ văn hóa dân gian

Bên cạnh lý giải phong thủy, quan niệm này còn bắt nguồn từ yếu tố văn hóa. Trong tiếng Hán, chữ “钟” (chuông/đồng hồ) đồng âm với chữ “终” (kết thúc). Vì vậy, từ xa xưa, người ta đã tránh tặng đồng hồ cho người khác, đặc biệt trong những dịp quan trọng.

Treo đồng hồ ở vị trí cửa ra vào bị xem là mang hàm ý không may, giống như ngày ngày nhắc đến sự kết thúc, chia ly, khiến tâm lý gia chủ dễ sinh bất an.

Ngoài ra, tương truyền thời Minh, tại vùng Giang Nam (Trung Quốc), một gia đình giàu có treo chiếc đồng hồ phương Tây lớn ngay trên cửa chính để thể hiện sự sung túc. Thế nhưng chỉ sau một thời gian, người trong nhà liên tục đau ốm, tinh thần uể oải, việc làm ăn cũng sa sút.

Khi thầy phong thủy đến xem, ông chỉ vào chiếc đồng hồ và nói: “Vật dao động trước khí khẩu, tất làm thần khí lay động”. Gia chủ tháo đồng hồ xuống, mọi việc dần ổn định trở lại.

Dù chỉ là câu chuyện truyền miệng nhưng nó phản ánh một quan niệm xuyên suốt phong thủy cổ: mọi dao động liên tục tại cửa chính đều có thể gây bất lợi cho sự cân bằng năng lượng trong nhà.

Xét dưới góc độ khoa học và thiết kế không gian, kiêng kỵ này không hẳn là mê tín. Cửa chính là ranh giới giữa không gian động (bên ngoài) và không gian tĩnh (bên trong). Khi vừa bước vào nhà đã nhìn thấy một vật phát ra âm thanh đều đặn, con người dễ có cảm giác bị thúc ép, căng thẳng, khó thư giãn.

Cửa chính là nơi đón sinh khí, treo đồng hồ đối diện có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và vận khí gia đình. Ảnh: Baidu.

Các nghiên cứu tâm lý học gọi hiện tượng này là Continuous sound stress (căng thẳng do âm thanh lặp lại). Dù âm lượng nhỏ, nhưng nếu kéo dài, nó vẫn có thể ảnh hưởng đến nhịp tim, giấc ngủ và trạng thái tinh thần.

Treo đồng hồ ở đâu để vừa tiện vừa hợp phong thủy?

Thay vì đặt ở cửa chính, gia chủ nên chọn những vị trí “tàng khí”, tránh xung trực.

Phòng khách: Treo ở hướng Đông hoặc Đông Nam, tượng trưng cho khởi đầu và sinh trưởng, tốt cho công việc và tài lộc.

Phòng làm việc: Đặt bên trái bàn làm việc (Thanh Long), giúp tăng sự tập trung và sáng suốt.

Phòng ngủ: Hạn chế treo đồng hồ, đặc biệt tránh đối diện giường hoặc trên đầu giường.

Về độ cao, đồng hồ nên treo cao hơn tầm mắt một chút, tránh đặt quá thấp gây cảm giác đè nén. Màu sắc và chất liệu có thể chọn theo mệnh để tăng sự hài hòa.

Phong thủy không chỉ là những điều cấm đoán, mà là nghệ thuật sắp đặt nhằm giúp con người sống an yên hơn trong chính ngôi nhà của mình.

Một chiếc đồng hồ treo đúng chỗ có thể tạo nhịp sống gọn gàng; nhưng treo sai vị trí, nó lại trở thành dao động vô hình làm rối loạn dòng khí. Ngôi nhà yên hay không, đôi khi bắt đầu từ những chi tiết rất nhỏ.

Theo Baidu